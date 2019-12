V opozici je na poražení Babiše moc stran, TOP 09 by měla zaniknout, míní Michálek

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek mluví v rozhovoru pro Aktuálně.cz nejen o současných problémech premiéra Andreje Babiše, ale především o tom, jak by mohla opozice Babiše porazit ve volbách. Michálek je přesvědčený, že pokud bude ve sněmovně devět stran, je to příliš na to, aby se domluvily na postupu proti hnutí ANO. "Vyjednat něco ve sněmovně v devíti klubech je nemožné," míní.

Jestliže platí presumpce neviny, nebylo by nejlepší počkat, až rozhodne případně soud o vině či nevině premiéra Andreje Babiše?

Ale kauzy kolem něj se hromadí, ať už jde o padesátimilionový dotační podvod s Čapím hnízdem, nebo stovky milionů, které jeho společnosti nelegálně získaly z evropských dotací, přestože je ve střetu zájmů. On se přitom tváří jakoby nic, akorát to buduje nedůvěru ve společnosti. Měl by rezignovat na svůj mandát. Vždyť je to pro všechny zúčastněné velmi trapné.

No, ale zatím nic nesvědčí o tom, že by třeba jen přemýšlel o svém odchodu. Nebo vy čekáte, že by snad jeho vláda mohla padnout?

Nečekám. Ale to, že si bere občany jako rukojmí a staví zájmy České republiky až za ty svoje vlastní, považuji za zásadní problém.

Pořád je to však politik, jehož hnutí má ze všech politických stran zdaleka největší podporu občanů této země. Myslíte, že v dohledné době by mohlo něco jeho podporu výrazně oslabit? Kauzy to patrně nebudou.

Ale právě proto se my Piráti snažíme veřejnosti ze všeho nejvíce ukazovat, že dokážeme věci dělat podstatně lépe než Andrej Babiš. Netočíme se zdaleka jen kolem jeho kauz. Za jeho vlády například naše země těží z toho, že jsme v Evropské unii, na kterou on teď plive, ale současně ve spoustě ohledech Česká republika stagnuje. Podívejte se například na to, jak se rozevírají nůžky mezi regiony, což opravdu nevyřeší změna obalu, kdy Babiš bude jezdit na bezvýznamné cesty do regionů. Je potřeba, aby regiony měly dobrou infrastrukturu, aby byly dokončeny dálnice, které jsou naplánované.

Voliči opozičních stran s výjimkou KSČM a SPD možná věří, že by hnutí ANO mohla porazit těsná spolupráce a koordinace vás Pirátů, společně s ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Vy si ale udržujete od těchto stran určitý odstup. Proč?

Určitě se nestavíme ani do bloku Antibabiš, ani do bloku Kalousek. Toto škatulkování nám dost vadí, takže si jedeme svoji politiku mezi těmito dvěma bloky a jim navzdory. Obecně si myslím, že je potřeba, aby se počet stran zmenšil, počet devíti politických klubů ve sněmovně je pro politický proces prostě zhoubný. Vede to k tomu, že fragmentovaná opozice nemá šanci hegemona Babiše porazit. Je to úplně stejné jako v prezidentské volbě, kdy každý chce kandidovat na prezidenta a nikdo se nedokáže racionálně domluvit, aby u nás volby dopadly podobně jako na Slovensku.

Jak to chcete změnit?

Budu velmi rád, pokud se podaří u nás opoziční síly integrovat, ale myslím si, že bychom měli pečlivě naslouchat voličům, co si myslí o spolupráci s dalšími stranami. Teď jsou pro mě k úvaze maximálně třeba jednotlivci z řad Starostů a nezávislých, ale je to věc, o které by se muselo diskutovat v rámci členské základny.

Co tím chcete říci? Že byste byl pro, abyste jako Piráti přijali některé politiky ze STAN? A pokud jde o TOP 09, ODS nebo KDU-ČSL, tak tyto strany jsou vám vzdálenější?

Myslím si, že scénář, že bychom kandidovali s ODS, KDU-ČSL nebo TOP 09, je prakticky vyloučen. Myslím si, že TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty. U STAN to v současné době spíš považuji za nepravděpodobné, nicméně myslím si, že je to věc, kterou bychom měli z těch mnoha možností zvažovat.

Znamená to, že byste podporoval těsnější spolupráci se STAN jako hnutím, nebo s jednotlivci?

To nechci teď zásadně rozvádět, ani neříkám, že je to preferovaná možnost. Neměli bychom to ale teď zavrhovat, protože máme zodpovědný dějinný úkol přijít s nějakou relevantní alternativou. Samozřejmě všichni si uvědomují, že pokud to bude dál takhle pokračovat, opozice bude rozdrobená, každý se bude snažit nahnat vlastní politické body a nebude schopná zformovat několik málo bloků, tak tady bude nějakou dobu ještě vládnout ANO prostřednictvím své

populistické politiky a neustále běžících skandálů. Navíc za situace, kdy prostřednictvím svých médií manipuluje veřejnost.

Nebyla by ale pro naši zemi škoda, kdyby TOP 09 jako výrazně proevropská strana zanikla?

Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby některé názorové myšlenky byly zapojeny do stávajících politických stran, třeba do ODS. Tak by se omezily její agresivnější výpady vůči Evropské unii. A samozřejmě voliče TOP 09 může oslovit jak pirátská strana, tak některá jiná politická strana. Takže politici TOP 09 se neztratí, ale je potřeba, aby politická scéna nebyla fragmentovaná. Protože vyjednat něco v Poslanecké sněmovně v devíti klubech je prakticky nemožné. Je potřeba usilovat o určitou racionalizaci jednání.

Postup Šarocha? Dělat chyby je lidské

Můžete jako opozice dělat více než čekat, jak dopadne další vyšetřování Čapího hnízda a jak se Evropská komise vypořádá s připomínkami k auditu, které jí nepochybně zašlou české úřady, fakticky vedené hnutím ANO?

Pokud jde o Čapí hnízdo, tak respektujeme rozhodnutí nejvyššího státního zástupce, který je v tomto nejvyšší autoritou ve státě. Chceme, aby orgány činné v trestním řízení měly možnost vše vyšetřit nezávisle, nestranně, bez jakýchkoli tlaků tak, aby premiér měl naprosto stejný a spravedlivý proces jako všichni ostatní občané.

Jak moc důvěřujete dozorujícímu státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, který trestní stíhání premiéra Babiše zastavil a jehož postup nejvyšší státní zástupce v několika bodech kritizoval?

Myslím si, že dělat chyby je lidské, děje se to ve všech organizacích. Nemůžete od každého státního zástupce očekávat, že bude mít takovou erudici jako Pavel Zeman, který byl činný i v poměrně vysoce postavených orgánech

Evropské unie. Na druhou stranu si myslím, že velká řada právníků rozhodnutí z městského státního zastupitelství kritizovala, stejně jako kritizovala způsob, jakým bylo rozhodnutí představeno. Takže si myslím, že dozorující státní zástupce mohl odvést o něco lepší práci.

Hodně se debatuje o tom, jestli by v případě dalšího stíhání premiéra neměla sněmovna opětovně hlasovat o jeho vydání Poslaneckou sněmovnou. Měla? Neměla?

Opětovné hlasování považuji za nesmysl. Poslanecká sněmovna podle ústavy vyslovuje souhlas s trestním stíháním. Souhlas byl v tomto volebním období vysloven, trestní stíhání běželo. A v rámci opravných prostředků, které zákon předvídá, bylo zastavení nejvyšším státním zástupcem revidováno a my jsme pořád ve stejném trestním stíhání, se kterým už jednou Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

Pokud jde o abolici, která také byla ve hře, jste přesvědčený, že teď k ní už prezident v žádném případě nesáhne?

Podstatné není, jestli by ji přijal, podstatné je, jestli by si ji udělil. Pokud by ji poté sice nepřijal a trval na tom, aby trestní stíhání pokračovalo, tak by to znamenalo, že unikne bez trestu. Takže podstatné je, aby abolice nebyla vydána.

A nebude podle vás?

Myslím si, že by to byla absolutní politická sebevražda, v podstatě hřebíček do rakve. Byť se v řadě případů snaží prezident Zeman točit s Babišem jako na gymnastické tyči, tak zároveň se snaží nevyvolávat očividné nesmysly, aby nevyvolali averzi u velké části obyvatelstva. Jsem přesvědčen, že nejsme v banánové republice, aby se něco takového jako milost pro premiéra připravovalo. Věřím, že trestní stíhání doběhne a skončí zákonem předepsaným způsobem.

Pokud jde ještě o zákon "Lex Babiš", který mu zakazuje, aby ovládal svůj Agrofert a zároveň byl mocným hráčem v politice, premiér tvrdí, že ho neporušuje. A v Česku mu zatím nikdo u soudu nedokázal opak. Neměl být zákon formulovaný lépe?

Ten zákon měl být důraznější, aby ho donutil k tomu, že se skutečně vzdá politické moci, nebo Agrofertu. Což se ale nestalo, on přes svěřenský fond dál své firmy ovládá a vytváří ještě větší podnikatelsko-politicko-mediální impérium.

V čem ho ale podle vás porušuje, jestliže tvrdí, že majetek převedl do svěřenských fondů? V tom, že jsou v orgánech jeho příbuzní, plus další lidé různým způsobem na něj napojení?

Toto je přece naprosto evidentní. On to převedl na své právníky a manželku, ten střed zájmů je nepochybný. Každý průměrně uvažující člověk to chápe.

Přesto se premiér rozčiluje, když mu to někdo připomene. Jak víte, tvrdí, že vůbec nemá tušení, jak vypadá řízení jeho firem, a nijak do toho nemluví.

Myslím, že není důležité, jak vypadá rozhodování v jeho Agrofertu. Za důležité považuji, jak se rozhoduje veřejná správa, na kterou má on obrovský vliv. Navíc Babiš je jediný beneficient Agrofertu, peníze, které Agrofert vydělá, dostane pan Babiš. Je tady naprosto evidentní střet zájmů. On ovlivňuje politiku státu tak, aby jako oligarcha přihrál svým firmám víc peněz, měl vyšší zisky, vysával informace ze státních firem, dosadil si vlastní lidi.

Ještě k samotné auditní zprávě. Není zvláštní, že jste jako Piráti velmi naléhali na ministryni pro místní rozvoj, Kláru Dostálovou, aby zveřejnila alespoň závěry z auditu, ale váš primátor Prahy Zdeněk Hřib s tím váhá?

My chceme dodržet všechny postupy a nevšimli jsme si toho, že by paní Dostálová nebo kdokoli další z Babišovy vlády uvedli nějaké racionální argumenty k tajení auditu, které by se skutečně opíraly o právní předpisy Evropské unie. Z jakých důvodů to není možné zveřejnit, z jakých důvodů

nepřevládá veřejný zájem, tak jak je to uvedeno v tom nařízení. Takže je skutečně potřeba vycházet z právní situace, a tu dodržet.

My se neztotožňujeme s tajnůstkářskou politikou všech ministerstev a podřízených Andreje Babiše, kteří to chtějí za každou cenu utajit. My si myslíme, že pokud je to možné, tak občané by měli mít možnost se s dokumentem seznámit.

Ale primátor Hřib zatím nic z auditu nezveřejnil…

To je na rozhodnutí jeho samotného.