Zaměříme se na zneužívání nemocenské. Kdo pomoc potřebuje, dostane ji, říká Jurečka

Kontrola zneužívání sociálního systému musí být důslednější, říká ministr práce a sociálních věcí a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Zaměří se na nemocenskou nebo příspěvky na bydlení ve vyloučených lokalitách. Zároveň slibuje cílenější pomoc lidem, kteří ji skutečně potřebují. "Chci garantovat, že člověk, který si nedokáže pomoci sám, se nepropadne na sociální dno nebo neskončí na ulici," říká.

Občas slyším, že nejste jen ministrem práce a sociálních věcí a životního prostředí, ale částečně i ministrem zemědělství. Je to pravda?

Vím, že to někteří říkají, ale je to úplný nesmysl. Do agendy ministerstva zemědělství nevstupuji a nemluvím.

Ministrem zemědělství jste ovšem byl (v letech 2014 až 2017 ve vládě ČSSD, ANO a lidovců) a kvůli nemoci současného ministra Nekuly jste dva týdny resort řídil i v této vládě. A v minulosti někteří zvažovali spojení životního prostředí a zemědělství.

Znovu říkám, že ministerstvu zemědělství se nevěnuji. Nevstupoval jsem do agendy Aničce Hubáčkové, dokud byla na životním prostředí, a nedělám to ani v případě ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Neříkám mu: Toto budeš dělat tak a tak. On je ministr, on rozhoduje.

Samozřejmě, jako předseda KDU-ČSL se zajímám o všechna ministerstva, která máme, ale to dělá každý předseda strany. Zajímám se o výsledky, debatujeme s kolegy ministry, co jsou naše priority. Kdybych měl ale dělat tři ministerstva, tak bych se zbláznil.

Pořád jste rozhodnutý posadit na začátku příštího roku do křesla ministra životního prostředí Petra Hladíka?

Ano. Na tom se nic nemění.

Premiér ho zatím na člena vlády nenavrhl, protože čeká, jestli se neobjeví něco nového a závažného při vyšetřování kauzy machinací s byty v Brně, ve které figuruje i Hladík, i když sám obviněn není. Neriskujete příliš jeho nominací?

Já jsem s ním všechno několikrát důkladně probíral. A on mě ujišťoval, že se zcela jistě ničeho protizákonného nedopustil. Pro nás je Petr Hladík člověk, který má nejlepší pozici zastávat tento post. Díky svým zkušenostem, znalostem i kompetenci může tento resort posunout dál.

Dovedete si představit, jak by propadla důvěra veřejnosti ve vás, vaši stranu a tuto vládu, kdyby ho časem policie obvinila?

Jsem si toho vědom, ale já mu věřím.

Není to spíše tak, že vaše strana nemá dost odborníků, a tedy ani nikoho jiného na životní prostředí? Nepodcenili jste přípravu na vládnutí?

Jsem přesvědčený, že jsme byli připravení na vládnutí. Když se podívám na členskou základnu a naše tři ministerstva, tak jsem vám schopný říct další jména možných kandidátů na ministry. Mimochodem, my jsme například měli odborné komise i v době, kdy jsme byli mimo Poslaneckou sněmovnu. Máme dost schopných členů.

Těžko radit někomu, kdo vytápí jako dřív

Jak dobře či špatně na tom lidé v Česku podle vás jsou?

Vím, že pro mnohé je situace opravdu náročná. Naštěstí se ale netýká celé společnosti, což vidíme i z našich dat. Většině společnosti našimi opatřeními pomáháme zajišťovat dobrou životní úroveň. Zároveň vnímáme, že nejvíce jsou chudobou ohroženi rodiče samoživitelé, rodiče více dětí, osamocení senioři a osoby se zdravotním postižením.

A co důchodci?

Rozhodně nemůžeme říct, že by se důchodcům žilo špatně, nelze to ale samozřejmě zobecnit na všechny. Například u seniorů, kteří žijí sami, je situace náročná, proto jsme nyní znovu upravili příspěvek na bydlení, aby tito lidé dosáhli na vyšší příspěvek. Třikrát jsme seniorům v tomto roce zvedli důchody, znovu teď od ledna. Navíc začne platit lidovecké výchovné, které zajistí maminkám 500 korun měsíčně k důchodu, čímž je alespoň částečně odměníme za to, že se staraly o své děti.

Jak jsem řekl, více jsou ale ohroženy jiné skupiny, kterým se snažíme pomáhat zvýšením existenčního minima a přídavků na děti. Proto jsme také udělali balíček pro osoby se zdravotním postižením. Sbíráme každý měsíc data o sociální situaci lidí a snažíme se na ně reagovat.

A řekl byste jako premiér Petr Fiala, že jste nenechali nikoho padnout?

Stojím si za tím, že když člověk přijde a požádá o pomoc, tak jsme schopni jemu nebo jeho rodině pomoci, aby nepadl do nějaké extrémně složité situace. Ale když pak čtu některé příběhy a vidím, že ten člověk ani nepřišel na úřad, nekomunikoval nebo má velkou nemovitost a vytápí ji stejně jako dříve, tak potom se těžko takovým lidem radí.

Funguje systém pomoci dobře? Úřady práce jsou přetížené a jejich zaměstnanci si stěžují na nízké platy, mnozí lidé kvůli tomu dostávají dávky pozdě a mnohdy ani neví, na co mají nárok.

Některé věci jsme v tomto zlepšili a na dalších pracujeme. Od nástupu do funkce jsem začal problémy kolem úřadů práce rozpitvávat a snažím se je systémově a dlouhodobě řešit. Opakovaně jsem generálnímu řediteli Úřadu práce Viktoru Najmonovi říkal, abychom například přesunuli některou agendu mimo Prahu, když tady se nedaří nabírat zaměstnance. Nebo jsem navrhoval, ať část zaměstnanců pod státní službou převedeme do pracovního poměru, což by pro ně bylo výhodnější. Ale bohužel od něj nemám odezvu a nemám příliš možnost ovlivnit jeho práci.

Lidi zajímá, zda se dočkají zlepšení situace - ať jde o zaměstnance úřadu, nebo ty, kteří dávky potřebují k životu. Dočkají se?

Teď je klíčové, abychom obsadili 500 míst na úřadech práce. Děláme všechno pro to, abychom tato místa vysoutěžili. Nabíráme také lidi na dohody, aby odlehčili s některými administrativními věcmi těm, kteří mají kvalifikaci rozhodovat o dávkách. A snažíme se zároveň maximálně urychlit co největší zapojení digitalizace, abychom zaměstnancům ubrali agendy a lidem zjednodušili příjem dávek. Například příspěvek pro solidární domácnost (3000 korun, které dostávají lidé za ubytování ukrajinských uprchlíků, pozn. red.) už běží jenom digitálně.

Co dalšího poběží digitálně?

Pracujeme na tom. Chceme v lednu zveřejnit celou strategii IT, aby bylo vidět, co bude postupně v letech 2023 a 2024 nabíhat do digitálu. Budou tam přibývat další dávky.

Jaké?

Zveřejníme to celé opravdu v lednu. Teď jsme měli poradu, na které byl znázorněn velký plánovač, co kdy nám bude nabíhat k digitálnímu vyřizování. Bavíme se například o dávkách státní sociální podpory, není to jen o online žádostech, ale spíše o celém systému administrace žádostí, abychom co nejméně jeli postaru pomocí tužky a papíru. Součástí změn bude i nový web našeho ministerstva, aby více odpovídal potřebám lidí, kteří na něm hledají informace nebo vyřizují své potřeby.

Pokud jde o zaměstnance úřadů práce, dostanou přidáno?

Tady jsme dali slib, který jsme splnili. Vyplatili jsme rekordní odměny, které tady nikdy nebyly. Byl to dvojnásobek loňských odměn, přes 580 milionů korun. Všem těmto zaměstnancům velmi děkuji za práci, kterou odvádějí, vím, že si pořádně mákli.

Teď je klíčový problém, abychom nabrali zaměstnance. Snažím se i posílit odměny, aby úřady práce nebyly popelkou. Chceme, aby byly do budoucnosti i atraktivní zaměstnavatel. Je mým bytostným zájmem, aby se jejich situace zlepšila. Mě netěší, když mi například volají lidé a říkají: "Pane ministře, uteklo už 65 dní od chvíle, co jsem podala žádost o příspěvek na bydlení, a pořád ho nemám vyplacený."

Takže víte, že hodně lidí marně čeká na pomoc státu?

Samozřejmě. Volají mi, píší, stěžují si na sociálních sítích. Děláme maximum pro zlepšení.

Sociolog Daniel Prokop tvrdí, že spoustu dat už stát má a nemusel by je od lidí získávat. Tím by se mohlo podstatně urychlit poskytování dávek i to, aby je dostávali ti, kteří je potřebují.

Nemyslím si, že to má být tak, abychom vypláceli dávky úplně automaticky. Můžeme mít spoustu dat, ale to neznamená, že nám dávají úplně objektivní přehled o situaci přímo v té které domácnosti. Kdybychom něco takového chtěli, museli bychom vytvořit systém Velkého bratra. To nechci. Co ale chci - a k tomu směřujeme -, je to, aby lidi nemuseli nosit na úřady některé zbytečné papíry, třeba potvrzení o studiu dětí a další věci.

Kritici mají různé císařské rady

Když jsem dělal rozhovor s premiérem Petrem Fialou, opakovaně zdůrazňoval, že považuje za velmi důležité zlepšit adresnost sociálních dávek, aby je dostávali jen ti, kteří je potřebují. Vidíte také v tomto velké rezervy?

Určitě se dá udělat víc. Ale v situaci, kdy je vysoká inflace a vysoké ceny energií, nevidím moc možností, že bychom tímto dokázali uspořit. Ale budeme dělat další kroky k větší adresnosti dávek. Například do dvou let chci, abychom měli IT systém postavený tak, že člověk se přihlásí přes svou identitu nebo bankovní identitu, napíše, jaký má majetek a příjmy, kolik lidí žije v domácnosti, a automaticky zjistí, na jakou pomoc od státu má nárok.

Co přesně se dozví?

Systém vyhodnotí aktuální situaci klienta, měl by být schopný na základě dat říct: Toto penzum pomoci pomůže řešit vaši situaci. Proto stavíme aplikaci Jenda (web, přes který bude možné žádat o dávku - zatím funguje jen na jednorázový příspěvek pět tisíc korun na dítě, pozn. red.).

Takže se například nebude stávat jako nyní, že mnozí lidé ani nevědí, že by mohli dostávat příspěvek na bydlení?

Ano, já nechci, aby člověk, pokud nemusí, stále chodil na úřad a žádal například o příspěvek na bydlení. Proto teď rozjíždíme systém poradenství a děláme další kroky, abychom lidem nejen pomohli příspěvek získat, ale také jim pomohli třeba k zateplení domu a úspoře výdajů za bydlení. Program Nová zelená úsporám light pomůže nejohroženějším domácnostem, ve kterých žijí senioři nebo rodiny pobírající příspěvek na bydlení. Na jednoduché úpravy nebo částečné renovace domů těmto rodinám přidáme až 150 tisíc korun. Pokud jde o adresnost dávek, já mám za stát garantovat, že člověk, který si nedokáže pomoci sám, se nepropadne na sociální dno nebo neskončí na ulici.

Ale někteří tak končí.

Já to vím. I když takových případů je třeba méně než jedno procento, za každým člověkem vidím příběh. Opravdu mě to netěší. Každý člověk musí mít nárok na pomoc.

Komentátor Aktuálně.cz David Klimeš tvrdí, že spoustu vládní pomoci část lidí ani nepotřebuje. Zmiňuje například 500 korun "výchovného" za každé dítě bez ohledu na to, zda je na tom příjemce dobře, či špatně. Není to vyhazování peněz?

Není. Pro mě je toto jedna z klíčových věcí. Chci, aby důchodový systém nebyl odvozený jen od toho, kdo kolik vydělával, ale také kolik vychoval dětí. Role rodičů musí být prostě oceněna.

On je také pro pomoc matkám, ale říká, že stát by měl pomáhat jinými způsoby.

Snažíme se pomáhat i jinak. Ale zmiňované výchovné beru jako narovnání spravedlnosti, protože podle statistik mají matky výrazně nižší důchody.

Kromě podpory vyvolalo i kritiku rozhodnutí vlády vyplatit rodinám pět tisíc korun za každé dítě. Ekonomové a komentátoři poukazovali na to, že peníze jdou i rodinám, které takovou pomoc nepotřebují.

Někteří kritici mají různé císařské rady. Ale já musím takovou kritiku odmítnout, za svůj resort nevidím žádné opatření, které bychom udělali jako plošné. Vždycky zkoumáme finanční situaci rodiny. Všechny dávky jsou u nás fest testované, a když se podívám na zmiňovaných pět tisíc korun, tak si za touto pomocí stojím. Podle průzkumu 95 procent lidí řeklo, že tyto peníze využilo účelně.

Budeme sledovat nájemné versus kvalitu bydlení

Jak moc podle vás lidé zneužívají sociální systém? A co s tím budete dělat?

Na to se teď budu zaměřovat. Vidím prostor k tomu, abychom byli důslednější při kontrole zneužívání sociálního systému. Například u nemocenské se zaměříme na data, která nám ukážou, jak často podepisují lékaři nemocenskou, a to třeba dlouhodobou. A kteří lidé se na ni vracejí. V takových případech si buď lékař vymyslel diagnózu, a pak je to zneužívání systému, nebo nezvolil adekvátní léčbu.

Druhý příklad možného zneužívání vidím u příspěvků na bydlení, a to hlavně ve vyloučených lokalitách. Zejména u majitelů některých bytových domů budeme daleko více sledovat výši nájemného versus kvalitu bydlení.

Na druhé straně si například zoufají lidé, kteří pobírají příspěvek na péči.

Příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni jsme zvyšovali, mimochodem, navrhl to člen naší strany Vít Kaňkovský. Chtěl bych ještě zvýšit příspěvek na péči v prvním a druhém stupni. Tam opravdu cítím, že je potřeba pomoc zvýšit. Bojuji o to, aby se to podařilo co nejdříve.

Jako každý rok si stěžují na nedostatek peněz i poskytovatelé sociální péče.

My jsme ale peníze pro poskytovatele v roce 2022 navýšili a pro rok 2023 jsme zabezpečili dostatečný příděl. Takže to, co se dělo v minulosti, kdy poskytovatelé hrozili stávkou, se už neděje. Komunikuji s nimi, zajímám se velmi o jejich situaci, byl jsem první ministr, který je už dopředu informoval, kolik peněz dostanou příští rok.

Když teď jako ministr poznáváte složitost a náročnost ministerstva práce a sociálních věcí, nemáte větší pochopení pro práci své předchůdkyně Jany Maláčové?

Samozřejmě, až když si nazujete boty svého předchůdce, tak víte přesně, v čem on musel chodit. Takže chápu, že to Jana Maláčová neměla v mnoha ohledech jednoduché. Na druhé straně jí nadále strašně vyčítám to, a nejenom jí, že se na ministerstvu nedělalo nic pro nástup digitalizace.

Před několika lety jste odmítl kandidovat na post místopředsedy vaší strany s tím, že se chcete věnovat rodině. Zejména když máte pět synů. Neříká vám někdy manželka, abyste politiky nechal?

Samozřejmě se mi po rodině stýská, máme nějakou společnou skupinu a večer spolu komunikujeme, sdílíme fotky.

A nemáte někdy chuť to lidově řečeno zabalit?

Manželka je někdy špatná z toho, když vidí na sociálních sítích, jak se někteří lidé vyjadřují hrubě. Já jsem na to zvyklý, snažím se často odpovídat i na sítích. A jsem přesvědčený, že má práce má smysl i užitek.

Video: U nejbohatších lidí je prostor pro zvýšení daní, říká šéf lidovců Jurečka