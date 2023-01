Pavel dříve mluvil rozvláčně, lidé ho nechápali. Stručnost mu sluší, říká jeho mentor

Stručnost ve vyjadřování patří k hlavním znakům vystupování prezidentského kandidáta Petra Pavla. S tím, jak správně vystupovat na veřejnosti, mu pomáhá herec Slováckého divadla v Uherském Hradišti Josef Kubáník. "Když dříve mluvil rozvláčně a v nekonečných souvětích, diváci nemuseli vůbec pochopit, co chtěl říct," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Kubáník.

Jaká je práce s Petrem Pavlem? Jak například reaguje na to, když po něm chcete něco nového, na co není zvyklý?

Pan Pavel rozhodně není typ, kterému něco řeknete a on to okamžitě splní. Nad věcmi přemýšlí a vyhodnocuje si je. A to mě baví. Kdyby byl někdo, kdo udělá všechno, co mu řeknu, vytratila by se z něj za chvíli jeho osobnost.

Máte velký podíl na tom, jak stručně, a možná někdy až stroze, na veřejnosti mluví. Jste přesvědčený, že tento styl vystupování je ten nejvhodnější?

Tato stručnost ve spojení s jeho slušností mu velmi sluší. Pan Pavel je velký introvert, nevyžívá se ve světle kamer, ale zároveň si uvědomuje, že je nutné na veřejnosti vystupovat. Rozhodně není člověk, který by se těšil na nějaké dlouhé mluvení. Tím, že mluví stručně, může věci vysvětlit velmi jednoduše, lapidárně a také trefně.

Pan generál se navíc v poslední době ukazuje jako výborný glosátor. Umí v několika málo slovech vtipně smečovat. A to je daleko cennější, než kdyby mluvil půl hodiny a vy jste se v tom ztratil. Jsem přesvědčený, že v jeho případě je stručnost velká přednost. I obyčejný člověk dokáže u jeho slov poznat, co podstatného říká a co si myslí. To považuji za nesmírně cenné.

A co jeho humor, který je také spíše takový střídmý? I na tom pracujete?

To není potřeba, pan generál je velmi vtipný člověk. Miluje Járu Cimrmana a často cituje hlášky z divadelních her a z filmů. Pokud má někdo smysl pro laskavý humor, je zároveň velmi lidský. Měli jsme třeba v posledních týdnech úsměvný rituál. Když jsme skončili náš trénink a pan generál zrovna neřídil, dali jsme si panáka slivovice. To už kolegové z týmu věděli a volali: "Panák? Tak to už máte hotovo." A připili si také.

Neobáváte se ale, že by Pavel svou stručností mohl část voličů ztratit, nebo je vůbec neoslovit?

Představte si, že by mluvil rozvláčně a v nekonečných souvětích, což dříve opravdu dělal. Diváci a posluchači nemuseli vůbec pochopit, co chtěl říci, protože sděloval několik myšlenek najednou. Chtěl všechno důkladně a často i odborně vysvětlit. Obyčejní lidé v tom ale měli často guláš. Jsem v tomto případě zastáncem stručnosti, protože v ní se každý zorientuje.

Jaký je vlastně Petr Pavel v soukromí? Mohl byste alespoň něco prozradit, co by ho více přiblížilo?

Nerozlišuje, jestli mluví s někým vysoce postaveným nebo s běžným občanem, který ho někde náhodně osloví a chce se s ním vyfotit. Může to znít úsměvně, ale je až dojemné, jak komunikuje se zvířaty. Když ve štábu pobíhá pes některého z kolegů, tak si k němu sedne a mluví k němu. Kdyby to lidé viděli, asi by byli překvapení.

Pan generál není typ člověka, který by rozrazil dveře a všichni by se stavěli do pozoru. Chová se skromně a nenápadně, vnímá lidi kolem sebe a pomáhá jim. Když třeba věděl, že se nedostanu z jedné televizní debaty na metro, tak mě bez váhání naložil do auta a na metro odvezl.

Jste v týmu Petra Pavla, ale na moravském Slovácku, kde žijete, má mezi lidmi podporu jeho protikandidát Andrej Babiš. V minulosti zde lidé volili Miloše Zemana. Čím to je?

Mnozí lidé jsou nešťastní, frustrovaní a mají starosti. Věří, že kdyby byl na Hradě Andrej Babiš, tak jejich starosti zmizí, nebo jim s nimi alespoň výrazně pomůže. Byl bych rád, kdyby to šlo. Jenže je jim potřeba říci, že něco takového prezident nemůže udělat a neudělá. Nemá k tomu kompetence.

Ale mnoho lidí tomu věří.

Svým krajanům na Slovácku rozumím. Vím, že mnozí mají problém vyjít s penězi. Chápu, že čekají od Babiše pomoc. Ale rád bych jim řekl, že jeho volba stejně jako volba jiného populisty jejich situaci nezlepší. Babiš by navíc společnost jen rozděloval. Jeho svět je svět lží, manipulací a vlastního prospěchu. Nemusíte se věnovat rétorice, abyste viděl, jak je útočný, agresivní, a jak je ve skutečnosti zlý. Nechci, aby prezident naší země ke mně mluvil tímto způsobem.

Video: Bude to šílené, Babiš zkusí úplně vše. Pavel musí přitvrdit, říká šéfredaktor Respektu (17. 1. 2023)