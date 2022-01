Nejsme populisti, naše vláda vyvede zemi z krize. Ale nebude to hned, říká Bartoš

"Nechceme být jako populista Andrej Babiš. Dal lidem pětistovku nebo různé slevy, ale ve skutečnosti je mnohem více zadlužoval," říká předseda Pirátů, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Vláda proto podle něj najde u občanů pro své kroky pochopení. "Věřím tomu, že lidé ve finále pocítí, že naše vláda vyvedla zemi z krize," míní.

Máte za sebou první měsíc vládnutí. Jak myslíte, že zatím veřejnost vládu vnímá? Rozumí tomu, co a proč děláte?

Lidé by si měli uvědomit, že jsme tady zatím jen chvilku, přišli jsme loni 21. prosince, do toho byly vánoční svátky. Ale začali jsme všichni okamžitě pracovat. Například já se snažím být tady na ministerstvu každý den co nejdříve, nejpozději v osm ráno.

Myslel jsem, že řeknete v šest, maximálně v sedm.

Nezapomeňte, že mám rodinu. Takže v šest vstanu a pomáhám manželce. Než ona vstane se synem, tak se snažím, aby například bylo umyto nádobí a nakoupeno, ráno někdy vyrážím s batůžkem do supermarketu. Z práce se vracím pokaždé večer, kdy už moc sil pomáhat nemám. Tak si hraji se synem, pak si chvíli čtu a jdu spát.

A rozumí veřejnost tomu, čeho chcete jako vláda dosáhnout?

Věřím tomu, že lidé ve finále pocítí, že naše vláda jako celek vyvedla zemi z krize. Ale nebude to hned. Ať už na vládě, na ministerstvech, nebo na jednání předsedů vládních stran pracujeme s cílem pomoci co nejvíce naší zemi a lidem. Proto ani nedávám moc velkých rozhovorů, nedělám tolik tiskových konferencí. Nejdůležitější je teď skutečně pracovat.

Jak lidé konkrétně ve svých životech pocítí, že po vládě Andreje Babiše je tady vláda Petra Fialy?

Podle mého to pocítí v řadě věcí. Například na tom, že vyvedeme zemi z dluhové pasti, která jí hrozí, a na rozdíl od současnosti tak bude dost peněz mimo jiné na sociální služby. Lidé také uvidí, že rozpočet státu bude zcela jiný než dnes, kdy má obrovský deficit. Za mě tam vidím velké cíle v otázce bydlení a digitalizace.

Zrušili jste plán Babišova kabinetu na plošné přidání zaměstnancům ve veřejné sféře, snížíte slevy na jízdném pro studenty a seniory, učitelům zvýšíte platy o dvě procenta místo tří. Neobáváte se, že snaha po tomto druhu úspor přinese Babišovi ještě více voličů?

Myslím, že veřejnost chtěla, abychom zbavili zemi rizika vlády Andreje Babiše a Tomia Okamury. A v momentě, kdy se nám to podařilo, a my jako Piráti jsme za to zaplatili výrazným neúspěchem ve volbách, nám chcete vyčítat, že nejsme populisté jako oni? Lidem přece evidentně vadilo, že kvůli populistům je země zadlužená, a proto volili strany nynější koalice.

Daří se ale vaší vládě vysvětlovat lidem, proč se mají uskromnit?

Řekněte mi, chcete, abych byl úspěšný populista, který se řídí podle toho, co píší lidé na Facebooku, nebo raději oceníte politika, který řekne, kde jsou problémy této země a pokusí se je vyřešit? V lidském životě, který je krátký na to, abyste mohl něco velkého výrazně ovlivnit, po vás zbude stopa jen v případě, že máte snahu něco udělat, něco změnit. A potom to také učinit. O to usilujeme.

Budou vás ale lidé opět volit? V roce 2008 vyhrála ČSSD ve všech krajích volby jen proto, že lidem slíbila zrušení poplatku 30 korun za návštěvu lékaře a 60 korun za den v nemocnici.

Politika je o tématech a emocích. Ale musíte řešit věci racionálně, i když vám to natírají. Řeknu vám, že jsem seděl čtyři roky ve sněmovně vedle poslance ODS Martina Kupky a viděl jsem, o kolik dobrých věcí se snažil. Společně jsme řešili stavební zákon, digitalizaci i další věci. Teď se snaží jako ministr dopravy řešit zmiňované slevy Babišovy vlády, které by stejně musely zaplatit kraje. Kdyby byla média férová, tak by se snažila toto vysvětlit a nevycházely by články typu "Kupka vám dvakrát zdražuje jízdné".

Otázka je, jestli to lidé vnímají jako nějaký dobrý krok pro ně samotné.

Myslím, že se jim snažíme vysvětlovat, co chceme, proč to děláme, z jakého stavu vycházíme a o jaký výsledek usilujeme. Nechceme být jako populista Andrej Babiš, který se v Čau lidííí chlubí, kde všude cpal miliardy korun. Dal lidem pětistovku nebo různé slevy, ale ve skutečnosti mnohem více lidi zadlužoval. Nemluvě o tom, že například v rozpočtu jeho vlády na rok 2022 je v kolonce ministerstva pro místní rozvoj, které mám svěřené, v kapitolách národní zdroje nula korun.

Nevyrobili jsme žádné trafiky

Přijde mi, že v souvislosti s vaší vládou vychází nejvíce článků o tom, kdo z vládních stran si někoho přivedl na ministerstvo, kolik desítek milionů stojí nově zřízená místa dalších tří členů vlády nebo právě kde ubíráte lidem peníze.

Podle mě jsou na různé personální záležitosti nejcitlivější novináři, kteří si je interpretují po svém. Jakmile jste jednou ve vládě, tak jste terčem kritiky. Každý z těch tří zmiňovaných vládních postů v některých minulých vládách existoval. A existoval oprávněně. My jako Piráti máme z těchto tří míst ministra pro legislativu Michala Šalomouna a řeknu vám, že je pro vládu velmi užitečným člověkem. Mohl bych vám tady jmenovat, kolik toho za krátkou dobu už udělal.

Opět jsme u toho, jestli to tak jako vy bude vnímat i veřejnost.

Každý krok, který jsme jako vláda udělali, můžeme obhájit. Dnes jsem si četl, jak si prý Bartoš přivedl "smetánku" Pirátů na své ministerstvo. Přitom jsem si do nejbližšího týmu vzal čtyři velmi dobré, vysoce kvalitní spolupracovníky. Je přece logické, že když přijdu na ministerstvo, které mělo na starosti řadu let hnutí ANO, tak si přivedu některé spolupracovníky. Petr Fiala nám jasně řekl, ať si přivedeme lidi, ale ať je to maximálně účelné.

Jak moc je pro vás citelná ztráta 18 poslanců? Měli jste jich 22, teď po volbách máte pouze čtyři.

Je to samozřejmě znát, ale důležité je, že nám nadále fungují stranické odborné týmy, které jsme měli kolem každého z 22 poslanců. Ty máme nadále. A nezapomeňte, že jsme byli v médiích mnohdy hodnoceni jako ti, kteří byli nejlépe připraveni, měli nejlepší návrhy zákonů a nejlepší analýzy. To bylo díky těmto týmům.

Ale přece jen mít 22 poslanců a mít čtyři poslance, to už musíte pocítit hodně.



To ano. Ale uvědomte si, že je velký rozdíl pracovat jako opoziční strana a jako vládní strana. Jako opoziční strana se musíte spoléhat čistě na sebe. Nyní děláme hodně věcí přímo na ministerstvech, takže například legislativní činnost, kterou jsme jako Piráti dělali v minulém volebním období, nyní odpadá. Program a cíle koalice logicky přenášíte na aparát ministerstev. To je přece realizace politiky vlády. Samozřejmě, z pohledu síly hlasování a působení ve sněmovně je to značný rozdíl.

Nevyřešil jste malý počet poslanců právě tím, že jste své lidi přesunul na různá ministerstva?

Jak už jsem řekl, jako vládní strany jsme se domluvily, že budeme co nejvíce spolupracovat a na ministerstva dáme politické náměstky. S tím, že budou mít jasnou odpovědnost a agendu. Takže spousta lidí, kteří byli v týmu Pirátů nebo byli kandidáti vládních stran na ministerské pozice, nyní spolupracují přímo s ministry na ministerstvech. Ať to média malují, jak chtějí, já jsem ochotný každého jednoho člověka, který jde někam za Piráty pracovat, kdykoliv obhájit. Všichni odešli naplno pracovat, ne se vozit autem a popíjet kávu.

Někdo by namítl, jestli jste pro ně takto nezřídili trafiky.

Nevyrobili jsme žádné trafiky. Jen naši nejschopnější lidé pracují dál ve svých oborech, někdy jako náměstci ministrů, někdy jako členové týmů ministra. Kromě toho ale nadále pro nás pracuje mnoho Pirátů, kteří svou práci dělají dobrovolně, po svém zaměstnání, zdarma. Takových je minimálně 90 procent. Jak mi říkala maminka po volbách: No tak je to jinak, než jsi čekal, ale tu práci musíte odvést. A my se snažíme odvádět co nejvíce práce.

Stát bude obtěžovat už jen minimálně

Pokud jde o vládní program, vy nejvíce mluvíte o digitalizaci a dostupném bydlení. Vysvětlete čtenářům, jak konkrétně pocítí změny ve svém životě v těchto dvou oblastech.

Pokud jde o bydlení, jako prioritu vidíme zásadní zrychlení stavebního řízení prostřednictvím stavebního zákona. Potřebujeme stavební zákon, který ulehčí lidem život a podle kterého se bude stavět rychle, kvalitně a digitálně. Určitě nabídneme řešení nejen v oblasti vlastnického a nájemního bydlení, ale také sociálního bydlení. Zrovna dnes jsem měl na toto téma dopoledne setkání s hejtmany a zástupci krajů, a než jste přišel, uspořádal jsem online kulatý stůl, v rámci kterého jsme společně s odbornou veřejností a dalšími osmdesáti partnery řešili okolnosti tvorby novely stavebního zákona.

Nečekali lidé, že dnešní opozice po osmi letech kritiky vlády vytáhne řešení z aktovek a hned je začne realizovat?

A kdo by nám něco takového vyrobil, jestliže jsme byli v opozici? Máme připraveny zákony i programy, ale takto to fakt nefunguje. Tam, kde jsme ve vedení krajů či měst, jsou naše výsledky jasně vidět. Ale pokud jde o celostátní úroveň, tak v opozici, kde jsme byli, toho zdaleka tolik udělat nemůžete. Vezměte si, že třeba jenom tady pode mnou na ministerstvu a v přidružených organizacích dělá 700 lidí. To se pak připravují návrhy zcela jinak než v opozici. Takže teď jdeme ty věci realizovat.

Ještě se vraťme k bydlení. Jak chcete lidem usnadnit přístup k bydlení kromě toho, že stavební zákon například urychlí získání stavebního povolení?

Přes sto tisíc lidí ročně hledá bydlení. A já věřím, že po našich změnách budou lidé hledat bydlení snadněji. Ať už proto, že si na trhu najdou byt k nákupu či pronájmu, že si postaví vlastní dům nebo využijí moderní modely získání bytu. Třeba že se domluví několik lidí a postaví si bydlení tzv. Baugruppe (skupina lidí dá dohromady peníze a společně si vybudují vlastní bydlení, pozn. red.). Pro všechny tyto formy bydlení jim chceme vytvořit lepší podmínky. Chceme postupně dorovnávat různé možnosti bydlení, chceme, aby si obce zvýšily svůj vlastní fond bytů, chceme využít brownfieldy.

A pokud jde o digitalizaci, o které denně lidé slyší od rána do večera? V čem konkrétně zlepší lidem digitalizace život ve vašem provedení?

Jak už avizoval premiér Petr Fiala, tak například lidem, kteří budou jezdit po Evropě, bude stačit mobilní telefon. Nebudou potřebovat žádné papíry, žádné průkazky.

A jak se promění život lidem v Česku?

Například jim přijde na konci roku otázka: Souhlasíte s takto vypočítanými daněmi? A pokud tam bude všechno dobře vyplněno, tak jen odpoví: Ano. Ubude jim spousta administrativní práce, kterou dnes musí dělat. To by byl ideální stav. Prostě vás stát bude minimálně obtěžovat nějakými dotazy, dokládáním a papírováním, věci půjdou dělat fakt jednoduše. Třeba když se rozhodnete prodat auto.

Vstávám jako čiperné dítko a usínám jako stařec

Zastavme se ještě u Pirátské strany, ve které se po vašem znovuzvolení předsedou 8. ledna situace zklidnila. Neobáváte se, že v konkurenci dalších čtyř vládních stran část voličů nebude vědět, proč volit právě vás?

Svět ale přece není o obavách. Politika je především o práci. A buď se vám ji podaří v tomto hyperkonkurenčním prostředí prodat, nebo ne. Já věřím, že se nám to daří. Je to na nás, Pirátech, my sami si to musíme vybojovat.

Nestraší vás někdy ze spaní osud ČSSD, která se snažila být loajální vládní stranou a často hájila premiéra Andreje Babiše, což ji nakonec přivedlo k totální volební porážce?

Ale sociální demokracie byla loajální ke špatnému premiérovi. Ona byla loajální k trestně stíhanému oligarchovi, který zneužíval peníze lidí celé země k vlastnímu obohacení. A já věřím, že kola spravedlnosti, která v České republice běží velmi pomalu, nakonec celou kauzu domelou. Což mi připomíná, že zlepšení zákonů proti korupci, rychlejší justice, vláda práva a další podobné věci jsou další naše cíle, na kterých máme jako Piráti výrazný podíl. Například funkční zákon o střetu zájmů už je ve sněmovně a naše vláda mu dala doporučení.

Nesrovnávám Babiše a Fialu, jen se ptám, jestli vás voliči budou dostatečně vidět a slyšet mezi dalšími stranami s podstatně větším počtem poslanců.

Jsem hodně v kontaktu s lidmi, obracejí se na mě s řadou konkrétních otázek a s prosbami o pomoc. Snažím se pro lidi pracovat a věřím, že vidí, kolik se toho jako Piráti snažíme dělat.

V posledních měsících jste to neměl vzhledem k situaci vaší strany jednoduché, patrně jste si všiml, že jste některým komentátorům přišel poněkud bez šťávy či energie. Jak se cítíte?

S trochou úsměvu bych řekl, že mám cyklus děda Vševěda. Ráno vstávám jako čiperné dítko a večer často usínám jako stařec. Ale ráno jsem zase plný energie a záleží na tom, jak se vám ten který den daří. Když prožívám složité situace, tak zrovna nejuchám. Ale od člověka, který něco řídí, se očekává, že bude druhým energii předávat. A o to se snažím.