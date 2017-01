Rozhodující den pro lex Babiš. Poslanci se chystají přehlasovat prezidentovo veto

před 56 minutami

Andrej Babiš se úterý odpoledne konečně dozví, zda bude muset omezit své podnikání. Komplikované schvalování novely zákona o střetu zájmů, která by prvnímu místopředsedovi vlády a šéfovi ANO zakázala vlastnit média a jeho firmám žádat o státní zakázky, je totiž u konce. Novela se přitom do sněmovny vrací poté, co ji vetoval prezident Miloš Zeman.

Praha – Prezident Miloš Zeman se svým vetem postaral o to, že se poslanci budou v úterý odpoledne ještě jednou zabývat zákonem o střetu zájmů. Ten je známější pod označením lex Babiš, protože výrazně omezuje především podnikání předsedy hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše.

Pokud poslanci prezidentovo veto přehlasují, Babišovy firmy – dokud bude členem vlády – se nebudou smět účastnit veřejných zakázek a nedosáhnou ani na nenárokové dotace a investiční pobídky. Novela by mu zároveň zakázala provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk.

Prezident v obsáhlém stanovisku 19. prosince 2016 mimo jiné poslancům vyčítá, že se podle něj snaží ovlivnit volnou soutěž politických stran. Zároveň poukazuje na to, že jejich návrhy byly do zákona připsané dodatečně a nebyly součástí původního vládního návrhu.

"Jejich odůvodnění je založeno na ničím nepodložených domněnkách, postrádá jakékoliv konkrétní argumenty a je zjevné, že při jejich přijímání nebyla vzata v úvahu ta hlediska, která by měla být v právním státě pro tvorbu a schvalování každého zákona rozhodující," stojí ve stanovisku prezidenta, podle kterého by změna zasáhla do svobody a základních práv jednotlivce. Zeman také avizoval, že kdyby poslanci jeho veto přehlasovali, tak se obrátí se na Ústavní soud.

Zbavím se firem, bude to událost, tvrdí Babiš

Většina poslanců zatím dává najevo, že bez ohledu na mínění Hradu jsou odhodlaní veto přehlasovat. Pro zákon tak pravděpodobně opět zvednou ruku také politici, kteří sedí s Andrejem Babišem ve vládní koalici.

Samotný Babiš bude v takovém případě nucen se zákonu podvolit, což už avizoval. "Myslím, že to bude v lednu tohoto roku. Bude to velká událost. Doufám, že už potom se mě nikdo nebude ptát na Agrofert, když už ho nebudu vlastnit," prohlásil v České televizi, ale neupřesnil, jak se chce svých firem zbavit. "Zbavím se akcií Agrofertu. Nebudu akcionář Agrofertu," řekl.

Později vysvětlil, že svůj majetek převede do svěřenského fondu, který bude spravovat jím vybraný správce. Půjde o velkou obchodní operaci, protože Babišův Agrofert zahrnuje přes 250 firem, zaměstnává kolem 30 ticí lidí a je třetí největší českou společností podle tržeb.

autor: Radek Bartoníček