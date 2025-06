Rozdávat dokáže každý jouda. Ekonom rozcupoval Babišovy předvolební sliby

Volby se blíží a už nyní se ukazuje, že hlavní roli v nich sehrají důchodci. Krátce poté, co ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) slíbil v ostravské předvolební debatě německé důchody, zacílil na přízeň českých penzistů i Andrej Babiš (ANO) coby šéf nejsilnějšího opozičního hnutí a dle průzkumu i pravděpodobný vítěz voleb.

"Přidáme k důchodům od 80 let 500 korun měsíčně, od 85 let tisíc korun, od devadesáti let 1500 korun a od pětadevadesáti let dva tisíce korun měsíčně," nešetřil Babiš sliby v jednom ze svých posledních videí, kde neváhal slíbit věci, které mohou podle odhadů stát rozpočet i desítky miliard korun ročně. Nicméně právě hlasy dvou a půl milionu důchodců mohou rozhodnout podzimní volby.

"Vrátíme spravedlivý valorizační vzorec, aby důchody odrážely růst životních nákladů," prohlásil, když reagoval na telefonický dotaz jednoho z příznivců, který začal slovy: "Dobrý den, pane Babiši, vy jste stejně zabiják, kdy vrátíte důchodcům to, co oni nakradli?" Nahrál tak někdejšímu premiérovi, aby spustil kritiku současné vlády Petra Fialy (ODS). Za to, že jeho kabinet zpomalil růst důchodů.

Pokud by však vláda v roce 2023 nezpomalila růst důchodů, do kterého stále silněji promlouvala vysoká inflace, stát by musel na důchody vyplatit o devadesát miliard korun meziročně víc.

Nikdy nebudeme zvyšovat věk odchodu do důchodu, slíbil Babiš. Už schválený plán růstu této hranice na 67 let, který rovněž prosadila současná vláda, prý zvrátí a zastropuje věk odchodu do důchodu na pětašedesáti letech. Ekonom Filip Pertold z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu odhadl, že opětovné zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech by stálo ročně desítky miliard korun navíc. "Pro představu, téměř třetinu současných výdajů na školství, které je už dnes podfinancované. Návrat k rychlejší valorizaci důchodů navíc ročně dalších 20 až 30 miliard korun," odhadl ekonom Cerge - EI Daniel Münich. Celkově by se podle odhadů mohly náklady vyšplhat až ke stům miliardám korun.

Babiš přitom také vrátil seniorům zrušenou slevu na jízdném ve výši 75 procent. Náklady, které to pro stát bude znamenat, tedy 1,5 miliardy korun, označil Babiš jako směšnou částku. Slíbil opět zavést školkovné, které zrušil konsolidační balíček, a rodinám příspěvky na sport a na tábory.

"Kdyby ty dárky chtěl bývalý premiér lidem rozdávat z dotačních zisků svého Agrofertu, pak by se mu dalo zatleskat. Rozdávat ale dárky z eráru, tedy z peněz jiných lidí, to je samozřejmě snadné, to dokáže každý politický jouda, ale je to špatně a ekonomika a lidé v ní žijící na to posléze doplatí," varuje Münich.

Do kritiky Babiše se pustil na sociálních sítích i ekonom Petr Bartoň. "Je to jako slibovat, že babičkám sníží gravitační konstantu, aby si při pádu nelámaly kyčle," napsal Bartoň na síti X jako reakci na Babišovy plány.

Někdejší premiér slíbil i levné energie. "Na to máme absolutně dopodrobna propracovaný plán výkupu ČEZu za peníze ČEZu, aby byl znovu stoprocentně vlastněn státem, abychom mohli do toho zasáhnout a snížit ceny energie," řekl.

Už dřív padaly odhady, že výkup minoritních akcionářů by mohl stát až tři sta miliard korun. Několikrát o tomto plánu mluvil v minulosti také první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Ten ale tvrdil, že se nejprve musí udělat důkladná analýza. Sliboval však dramaticky snížit lidem platby za obnovitelné zdroje, které finální účty za energie už skoro zdvojnásobují. Podle Havlíčka by se na to mohly uvolnit peníze z modernizačního fondu, kam jdou prostředky z prodeje emisních povolenek.

Babiš chce firmám také zpátky snížit daň ze zisku, která se konsolidačním balíčkem zvedla z devatenácti na jedenadvacet procent. Podrobnosti ale chce zveřejnit až v září. Obává se totiž, že by ho ostatní strany mohly kopírovat. A také kritiky expertů, kteří tomu - slovy Babiše - nerozumí.

