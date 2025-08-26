Rozčilený Fiala: ODS je čistá. Nikdy bych nebyl v jedné partě s korupčníky

Je to jen pár týdnů, co se objevila zatím poslední vážná kauza kolem ODS. Týká se bitcoinového daru od muže odsouzeného za několik trestných činů a má spojitost s členem brněnské buňky ODS Pavlem Blažkem a jeho známými.
Nyní policie prošetřuje podle serveru Seznam zprávy podezřelý prodej ubytovny ve Znojmě, na kterém vydělala členka ODS Veronika Kachlíková - případ je opět spojen s brněnskou ODS. Jak web upozorňuje, Jihomoravský kraj pod vládou ODS a lidovců prodal objekt jako ubytovnu, ale následně radní Znojma, člen ODS Karel Podzimek, napomohl tomu, že došlo ke změně územního plánu a z ubytovny se stal bytový dům. Na prodeji členka ODS Kachlíková vydělala mnoho milionů. Za obchod přitom podle webu lobboval i šéf brněnské ODS Robert Kerndl.
A do třetice, Aktuálně.cz i Seznam zprávy v minulých letech popisovaly kupčení s byty v Brně, které mimo jiné "doputovaly" přímo i přes prostředníky rodině již zmíněného šéfa brněnské ODS Kerndla. Půdní prostory mimo jiné získali i příbuzní brněnské primátorky za ODS Markéty Vaňkové. I když nikdo z ODS nebyl odsouzený, případ ukázal, že ke kupčení s byty docházelo a někteří obvinění odešli od soudu s tresty.
Aktuálně.cz se proto zeptalo premiéra, zda tato podezření nemohou v blízkých volbách vzít ODS hlasy některých voličů. A zda si on jako šéf strany a navíc člen brněnské organizace ODS dokáže "doma" udělat pořádek. Premiér odpověděl, ovšem z dikce jeho hlasu i gest bylo zřejmé, že ho dotaz dopálil.
"Mně vadí články, které nejsou založeny na nějakých reálných věcech. Já čtu deset let, co je špatně v brněnské ODS, a ani jeden případ, ani jeden, se nedostal do nějakého vyšetřování nebo do nějaké fáze, že by byl někdo z něčeho obviněn," začal Petr Fiala s odpovědí. Následně tvrdil, že když už k něčemu dojde, třeba v případě Pavla Blažka a bitcoinů, tak zasáhne.
"Když někdo udělá chybu, třeba jen etickou, tak jednám velmi jasně a ostře: příklad Pavla Blažka. A Pavel Blažek udělal jenom to, že špatně vyhodnotil situaci a politicky udělal chybu," řekl Fiala. Mimochodem to, jestli Blažek "jen" vyhodnotil špatně situaci, není zatím jasné, protože policie jeho motivaci i podíl na celém případu stále ještě vyšetřuje.
V další části odpovědi předseda vlády ujišťoval, že pokud by k něčemu v ODS v Brně či jinde došlo, zasáhne. "Budu jednat stejně tvrdě jako jednám v jiných případech. Se mnou těch 11 let, co vedu ODS, je tato strana čistá, nemá skandály. A pokud dojde k pochybení jednotlivce, řešíme to všichni, celé vedení jednomyslně, jednoznačně, velmi tvrdě," prohlásil Fiala.
Načež se ohradil, aby mu nikdo "nepodsouval" nějaké problémy v brněnské ODS. "Žádné nejsou. Pokud by byly, řešil bych to. Já bych nikdy nebyl ve straně a nikdy bych nebyl v jedné partě s lidmi, kteří tolerují korupci. To mně můžete věřit," uzavřel.