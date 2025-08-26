Domácí

Rozčilený Fiala: ODS je čistá. Nikdy bych nebyl v jedné partě s korupčníky

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 2 hodinami
Pokud se v posledních letech píše o podezřelých kauzách kolem ODS, nejčastěji je to spojeno s brněnskou buňkou strany. Tedy s tou, v níž je členem sám šéf ODS a premiér Petr Fiala. Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, zda si dokázal v Brně udělat pořádek, emotivně jakoukoliv kritiku odmítl. Podle něho jsou prý články na toto téma nepravdivé. "Co vedu 11 let ODS, tak strana nemá skandály," tvrdí.
Aktuálně.cz zachytil emotivní reakci předsedy ODS Petra Fialy na dotaz, jestli si dokázal udělal pořádek ve své problémové domovské buňce ODS. | Video: Radek Bartoníček

Je to jen pár týdnů, co se objevila zatím poslední vážná kauza kolem ODS. Týká se bitcoinového daru od muže odsouzeného za několik trestných činů a má spojitost s členem brněnské buňky ODS Pavlem Blažkem a jeho známými. 

Související

Blažek sepsul policii kvůli razii na střeše, Kupka se zlobí. "Sháníme ho"

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v rozhovoru pro Aktuálně.cz v lednu 2025
4:12

Nyní policie prošetřuje podle serveru Seznam zprávy podezřelý prodej ubytovny ve Znojmě, na kterém vydělala členka ODS Veronika Kachlíková - případ je opět spojen s brněnskou ODS. Jak web upozorňuje, Jihomoravský kraj pod vládou ODS a lidovců prodal objekt jako ubytovnu, ale následně radní Znojma, člen ODS Karel Podzimek, napomohl tomu, že došlo ke změně územního plánu a z ubytovny se stal bytový dům. Na prodeji členka ODS Kachlíková vydělala mnoho milionů. Za obchod přitom podle webu lobboval i šéf brněnské ODS Robert Kerndl.  

A do třetice, Aktuálně.cz i Seznam zprávy v minulých letech popisovaly kupčení s byty v Brně, které mimo jiné "doputovaly" přímo i přes prostředníky rodině již zmíněného šéfa brněnské ODS Kerndla. Půdní prostory mimo jiné získali i příbuzní brněnské primátorky za ODS Markéty Vaňkové. I když nikdo z ODS nebyl odsouzený, případ ukázal, že ke kupčení s byty docházelo a někteří obvinění odešli od soudu s tresty.

Související

Průzkum průzkumů: SPD začala klesat, černým koněm voleb se stává někdo jiný

Poll of Polls 2025-25-8 - Ikona, poutak

Aktuálně.cz se proto zeptalo premiéra, zda tato podezření nemohou v blízkých volbách vzít ODS hlasy některých voličů. A zda si on jako šéf strany a navíc člen brněnské organizace ODS dokáže "doma" udělat pořádek. Premiér odpověděl, ovšem z dikce jeho hlasu i gest bylo zřejmé, že ho dotaz dopálil.

"Mně vadí články, které nejsou založeny na nějakých reálných věcech. Já čtu deset let, co je špatně v brněnské ODS, a ani jeden případ, ani jeden, se nedostal do nějakého vyšetřování nebo do nějaké fáze, že by byl někdo z něčeho obviněn," začal Petr Fiala s odpovědí. Následně tvrdil, že když už k něčemu dojde, třeba v případě Pavla Blažka a bitcoinů, tak zasáhne.

Související

Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů

Zbyněk Stanjura. ODS, Spolu, volby 2025

"Když někdo udělá chybu, třeba jen etickou, tak jednám velmi jasně a ostře: příklad Pavla Blažka. A Pavel Blažek udělal jenom to, že špatně vyhodnotil situaci a politicky udělal chybu," řekl Fiala. Mimochodem to, jestli Blažek "jen" vyhodnotil špatně situaci, není zatím jasné, protože policie jeho motivaci i podíl na celém případu stále ještě vyšetřuje. 

V další části odpovědi předseda vlády ujišťoval, že pokud by k něčemu v ODS v Brně či jinde došlo, zasáhne. "Budu jednat stejně tvrdě jako jednám v jiných případech. Se mnou těch 11 let, co vedu ODS, je tato strana čistá, nemá skandály. A pokud dojde k pochybení jednotlivce, řešíme to všichni, celé vedení jednomyslně, jednoznačně, velmi tvrdě," prohlásil Fiala.

Načež se ohradil, aby mu nikdo "nepodsouval" nějaké problémy v brněnské ODS. "Žádné nejsou. Pokud by byly, řešil bych to. Já bych nikdy nebyl ve straně a nikdy bych nebyl v jedné partě s lidmi, kteří tolerují korupci. To mně můžete věřit," uzavřel.   

 
Mohlo by vás zajímat

Sucho na Jižní Moravě je kritické, hladiny řek i potoků leckde klesly na minimum

Sucho na Jižní Moravě je kritické, hladiny řek i potoků leckde klesly na minimum

Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě

Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě

V Evropě se bude prodávat nový přípravek proti nákaze HIV. Má úspěšnost přes 99,9 %

V Evropě se bude prodávat nový přípravek proti nákaze HIV. Má úspěšnost přes 99,9 %
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Fiala politika volby Bitcoin Volby do sněmovny 2025 Přehled zpráv ODS kauza kriminalita Rozcestník IG

Právě se děje

před 5 minutami

Útok na nemocnici v Gaze a masové protesty v Tel Avivu: tlak na Netanjahua roste

Útok na nemocnici v Gaze a masové protesty v Tel Avivu: tlak na Netanjahua roste
Prohlédnout si 12 fotografií
Palestinská novinářka Mariam Abu Dagga, která spolupracovala s agenturou AP. Byla zabita při izraelském útoku na nemocnici Násir 25. srpna 2025.
Aktivisté u města Lod blokují dálnici. Demonstranti vyzývají izraelskou vládu k propuštění rukojmích a zrušení rozhodnutí o převzetí kontroly nad částmi Gazy.
před 16 minutami
Masterclass Krejčíkové. Jako z učebnice. O něčem to vypovídá, varují v Americe

Masterclass Krejčíkové. Jako z učebnice. O něčem to vypovídá, varují v Americe

Barbora Krejčíková udělala v New Yorku dojem. Chystá se něco velkého?
Aktualizováno před 22 minutami
Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

ŽIVĚ
Trump: Každý hovor s Putinem je dobrý, pak ale spadne na Kyjev bomba a rozzlobím se

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 37 minutami
Sucho na Jižní Moravě je kritické, hladiny řek i potoků leckde klesly na minimum

Sucho na Jižní Moravě je kritické, hladiny řek i potoků leckde klesly na minimum

Jih Moravy se letos v létě potýká se suchem kvůli nedostatku srážek.
před 49 minutami
Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Kojenci budou mít od podzimu zdarma injekci proti nebezpečným RS virům

Nemoc je nejčastější příčinou hospitalizace dětí do jednoho roku, každý rok jich přivede do nemocnic zhruba tisíc a několik dětí jí podlehne.
Aktualizováno před 1 hodinou
Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Ještě jednou, pravděpodobně naposledy, dokázala Venus Williamsová dostat do varu největší tenisový stadion světa: arénu Arthura Ashe.
před 1 hodinou
Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Soudkyně nařídila americkému státu Utah překreslit volební obvody

Republikány ovládaný zákonodárný sbor Utahu ignoroval nezávislou komisi zřízenou voliči, jež měla zajistit, že rozložení volebních obvodů bude férové.
Další zprávy