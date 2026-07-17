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Domácí

Rovnováha nevydržela. Betonová plastika u Barrandovského mostu se rozpadla na silnici

ČTK

Rozměrná betonová plastika nazvaná Rovnováha u pražského Barrandovského mostu se v pátek ráno rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo zraněn nebyl, v místě je ale částečně omezena doprava. Na bezpečnost tam dohlíží policisté, řekl policejní mluvčí Richard Hrdina. Na událost upozornil server iDNES.cz.

Barrandovský most - připravovaná oprava, prohlídka s primátorem Hřibem. Na předmostích stojí dvě velké betonové plastiky od sochaře Josefa Klimeše (Josef Klimeš). Na pravém břehu je umístěna plastika Rovnováha, přezdívaná Červ dobyvatel. Autor si údajně přál, aby si zde milenci mohli dávat dostaveníčko. Praha, 8. 2. 2022. Foto Václav Vašků
Plastika Rovnováha na Barrandovském mostěFoto: HN – Václav Vašků
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Šest metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů se podle mluvčího rozpadla kolem 09:00. Proč se tak stalo, není jasné. „Bude se celá věc předávat magistrátu, aby byla provedena náprava,“ dodal.

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Plastika Rovnováha stojí na předmostí na branické straně. Na levém břehu jsou pak dvě plastiky ve tvaru misek, které zastřešují schodiště. Díla vznikla v letech 1989 a 1990 a jejich autorem je sochař Josef Klimeš. Technická správa komunikací již dříve informovala, že po dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu začne s obnovou plastik. Dvouletá oprava mostu, který je z roku 1983, skončila na podzim 2024.

Barrandovský most, rekonstrukce, oprava, auta, automobily, provoz, plastika Rovnováha
Barrandovský most, vpravo plastika Rovnováha.Foto: Říhová Michaela – ČTK / Říhová Michaela
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