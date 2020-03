Roušky všem. Influenceři se snaží přesvědčit ostatní, že nosit roušky má smysl

Foto: Radek Bartoníček

Za situace, kdy zatím není nošení roušek povinné, se snaží někteří čeští influenceři veřejnost přesvědčit, že má smysl je nosit. Jenže v lékárnách stále chybí a kdo si je nekoupil včas, těžko je shání. Možná i proto je v ulicích minimum lidí s rouškami. Dají se však ušít, radí v poněkud zoufalé situaci ti, kteří se snaží zásobit třeba pražskou porodnici.

Je sobota dopoledne a centrum Prahy se i přes přísná omezení v souvislosti s koronavirovou pandemií hemží lidmi, ač znatelně méně než obvykle. Roušky a respirátory, které v ostatních zemích lidé často nosí pro zabránění šíření nákazy a staly se tak symbolem posledních týdnů, tu ale nosí málokdo.

Výjimkou je mladý Daniel, kterého redaktor Aktuálně.cz potkal na náměstí Republiky. "Myslím, že by lidé měli roušky nosit, protože na Itálii můžeme vidět, když to lidé podcenili. Proto já roušku nosím pravidelně, dostal jsem pár kusů od kamarádky. Je pravda, že převažují lidé bez roušek, ale i s rouškou už jsem dnes několik lidí viděl," říká. Mnoho lidí se na ulici ale snaží roušku suplovat například šálou přes obličej nebo překrytím úst rukou.

Kvůli zákazu shromažďování lidí v restauracích začalo mnoho podniků prodávat jídlo ven na ulici, a to i ty, které nemají výdejní okénko. Restaurace sítě Bageterie Boulevard například umístila ke dveřím stoleček, přes který jídlo vydává. Prodavačka Anna ovšem roušku nemá. "Myslím, že je zbytečná. Je dobrá pro ty, kteří jsou nemocní, ti by ji měli mít. Ten, kdo ji má na sobě, navíc soustřeďuje bacily do jednoho místa v roušce, což není dobré," tvrdí.

Dodala ale, že se zaměstnanci restaurace snaží co nejvíce chránit sebe i hosty. "Každých deset minut si také důkladně dezinfikuji ruce," uvádí Anna.

Roušku nemá ani mladý muž, který prodává kávu před dveřmi podniku Můj šálek kávy. Za důležitější považuje mít rukavice, které jsou podle něj pro omezení šíření nákazy viru účinnější.

Před virem se snaží chránit také prodavači obchodů, které mohou zatím fungovat bez omezení. Několik pražských i mimopražských večerek si například u kasy postavilo plexisklo.

Noste roušky, radí lidem influenceři

Lehkovážnost lidí a možná i stud z představy, že si člověk nasadí roušku a vyjde s ní do města, se ale rozhodl zvrátit autor knihy Konec prokrastinace Petr Ludwig. Na svém Instagramu, kde ho sleduje asi 16 tisíc lidí, uvedl, že se chce stát "rouškovým influencerem" a šířit osvětu. Vymyslel už i hashtag - #rouškyvšem a první mladí lidé se k jeho iniciativě přidávají.

"Myslím si, že by lidi měli roušky a respirátory daleko více nosit, klidně i vlastnoručně udělané. Protože to opravdu výrazně snižuje riziko nakažení a šíření, hlavně toho šíření. Zítra o tom chci natočit video a stát se rouškovým influencerem," dodává Ludwig, který v roušce nyní absolvoval cestu z USA.

Za roušky se ale přimlouvají i další. "Roušky na Insta se staly novým statusovým symbolem. A kdo má respirátor?" ptá se například influencerka stojící za foodblogem Vývařovna v popisku u fotografie, na které pózuje s respirátorem na obličeji. "Mám kašel a přijde mi ohleduplný vůči okolí (prodavačky v samoobsluze, večerce, v lékárně, starší lidé v MHD, když je to nevyhnutelný) si roušku vzít," dodala s tím, že si roušky přivezla z Tokia.

Roušky si lidé vyrábí pro sebe i potřebné

A to je ten problém. Ne každý si roušky pořídil už v minulosti a nyní už ani ty nejobyčejnější zpravidla nejsou v lékárnách k dostání. Ostatně chybí i lékařům.

To se týká i známé porodnice v Praze v Podolí. Její žádost o roušky vyvolala vlnu solidarity. Mnoho lidí se začalo nabízet, že může věnovat roušky, které má doma, a vznikla také výzva pro výrobu bavlněných ústenek, které je možno doma ušít z vhodné látky a nemocnici poslat.

Tuto iniciativu rozpoutala organizace Babíkov sdružující seniory nebo matky na mateřské dovolené, kteří mohou ručními pracemi, jako je šití, háčkování nebo pletení, pomoci potřebným. "Během dvou dnů se nám ozvalo několik firem a stovky lidí, kteří chtějí pomoci. Jsme si jistí, že roušky pro porodnici v Podolí se podaří zajistit, proto nyní chceme rozšířit pomoc do dalších nemocnic nebo domovů sociálních služeb, kde je nedostatek," řekla Aktuálně.cz Gabriela Šejbová.

Podle jejích slov by nyní organizaci nejvíce pomohlo, kdyby jí lidé darovali látky ze stoprocentní bavlny, z nichž je možné roušky vyrobit. Zároveň dodala, že je mohou požádat o pomoc i nemocnice nebo sociální služby z jiných měst než z Prahy.

Na své stránce zveřejnil Babíkov také jednoduchý návod k výrobě bavlněných roušek, který může být návodným pro kohokoliv, kdo by si podomácku vyrobenou ústenku chtěl opatřit. Stačí pouze látka ze stoprocentní bavlny, tkaničky na zavázání a trocha šicích dovedností, návod se tak brzy začal šířit po internetu. To Šejbová velmi vítá a nabádá k tomu, aby si lidé vyrobili roušku i pro vlastní potřebu, a chránili tak okolí i sebe.

Výzvu k výrobě bavlněných roušek sdílela na svém profilu například módní blogerka Marie Václavová, známá ze stránky Co si dneska vezmu na sebe?, kterou sledují tisíce lidí na Facebooku i Instagramu. "Mám kolem sebe úžasnou komunitu lidí, kteří se dokážou v takové situace spojit a něco dokázat," říká.

Nyní se soustředí na výrobu roušek pro nemocnici, výzvu ale v budoucnu plánuje rozšířit. "Pokud bude stav roušek v Ústavu pro péči o matku a dítě naplněn, budu ráda, když lidé budou šít roušky dál a věnují je i jiným institucím. Určitě o tom budu své sledující informovat," dodává.

Do projektu šití roušek se rozhodla zapojit například také módní návrhářka, stojící za značkou Daya. "Vzhledem k vývoji situace se dá předpokládat, že zdravotníci budou roušek potřebovat velké množství, a to nejen v porodnici v Podolí. Věřím, že se nám podaří inspirovat dostatek lidí, aby pomohli a roušky ušili a poskytli všem potřebným," řekla Aktuálně.cz.

Také starosta Prahy 7 Jan Čižinský výzvu na svém Facebooku podpořil a uvedl, že dobrovolníci mohou ušité roušky nosit na radnici Prahy 7. Radnice je následně předá pečovatelskému centru.

Se svérázným nápadem přišel na sociálních sítích rektor Českého vysokého učení technického Vojtěch Petráček, který vymyslel návod, jak si mohou Češi vyrobit filtrační masku připomínající respirátor v pohodlí domova. Stačit by k tomu měla dvoulitrová PET lahev, gumička, těsnění do oken a papírový ubrousek. "Ano, je to komické - takové řešení ve stylu Apolla 13 -, ale účinné," uvedl Petráček.

Na Slovensku šijí roušky i vězni

Na Slovensku, kde je prozatím nakažených méně, se přitom roušky staly pro mnoho lidí nezbytným doplňkem. "Nerozumím tomu. Na Slovensku máme 32 případů. U vás je jich víc. Ale mám pocit, že na Slovensku je chodění v rouškách už v normě," napsal uživatel Instagramu s tím, že podle něj v Bratislavě nosí na ulici roušku přibližně každý třetí člověk.

Přítomnost roušek v ulicích slovenských měst by se přitom mohla v příštích dnech ještě zvýšit. Premiér Peter Pellegrini v pátek občanům v projevu slíbil, že je na cestě velká dodávka roušek a vláda by je ráda začala co nejdříve rozdávat zadarmo veřejnosti. "Nikdo si z vás nebude dělat srandu. Noste je, pomůže to," řekl Pellegrini.

Aby Slovensko zvládlo velkou poptávku po rouškách, zavedlo několik speciálních opatření. Jedna z tamních textilních firem začala už v pondělí místo oblečení vyrábět roušky a denně jich podle Pellegriniho vyprodukuje až dvacet tisíc. Od minulého týdne šijí tisíce roušek denně také trestanci šesti slovenských věznic, které jsou vybaveny šicí dílnou.

Česká vláda ovšem nošení roušek po svých občanech zatím požadovat nemůže. Stále jde o vysoce nedostatkové zboží. Jen ve zdravotnictví chybí podle ministra Adama Vojtěcha (ANO) stovky tisíc až milion respirátorů. "Dodávka 1,7 milionu kusů se čeká příští týden," řekl v sobotu Radiožurnálu.