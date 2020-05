Co se dneškem mění: ven můžete bez roušky, otevírají se restaurace, bazény i školy

Pondělí 25. května je milníkem pro další vlnu rozvolňování vládních opatření souvisejících s koronavirem. Nově například nebude nutné nosit roušku venku. Otevřou se vnitřní prostory restaurací a kaváren, ubytovací zařízení i první stupeň základních škol. Aktuálně.cz přináší přehled nejdůležitějších změn.

Lidé od pondělí nebudou muset nosit roušky venku, pokud splní podmínku aspoň dvoumetrového odstupu od dalších osob, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti. Povinné zůstávají už jen v uzavřených prostorech, veřejné dopravě nebo v případě, že jsou lidé od sebe blíže než dva metry. Nařízení zakrývat si dýchací cesty bylo zavedeno 19. března.

Základní školy

V omezené formě se otevře první stupeň základních škol. Žáci prvních až pátých tříd se budou moci zúčastnit organizovaných a zájmových aktivit nepovinného charakteru formou školních skupin. Podmínkou bude nejvýše 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit jejich složení. Zároveň se budou moci konat zotavovací a podobné akce určené pro děti do 15 let. Před prvním dnem dítěte ve škole budou muset rodiče podepsat prohlášení o jeho bezpříznakovosti.

Nadále je však zakázáno pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro žáky základních a středních škol a konzervatoří. Až do konce školního roku tak nebudou možné školy v přírodě či vícedenní výlety.

Omezeno zůstává také fungování středních škol a druhého stupně škol základních. Pro žáky šestých až osmých tříd ZŠ a prvních až třetích ročníků středních škol počítá vládní plán s konzultacemi či občasnými vzdělávacími aktivitami v menších skupinách. Ovšem pouze ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

Restaurace, kavárny, hotely a pošty

Při respektování zvýšených hygienických opatření se otevřou vnitřní prostory restaurací, hospod, bufetů, kaváren, barů, vinoték a pivoték. Otevřeno ale budou moci mít jen od 6:00 do 23:00 (s výjimkou jídelen pro zaměstnance nebo výdejových okének).

Konec omezení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních.

Otevřít budou moci hotely, kempy a další ubytovací zařízení, a to včetně jejich restaurací a kaváren.

Všechny pobočky České pošty se vrátí k běžné provozní době, všude bude také obnoven dřívější víkendový provoz, ruší se i časové rozmezí pro lidi starší 65 let a držitele průkazu ZTP.

Hromadné akce do 300 osob

Od pondělí se mohou konat hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob. Návštěvníci přitom musí dodržovat dvoumetrové rozestupy i další hygienická opatření. To platí jak pro akce kulturní, sportovní, ale také například svatby. Od 8. června by se v případě příznivé epidemiologické situace mohl počet zvednout na 500 lidí.

Zpřístupněny mohou být vnitřní prostory zoologických, botanických a dendrologických zahrad, stejně jako vnitřní prostory hradů a zámků. Otevře se také 14 jeskyní provozovaných Správou jeskyní ČR.

Bazény, wellness, sportoviště, tetování

Otevřít se mohou krytá i nekrytá přírodní a umělá koupaliště, sauny a wellness centra. Povolen bude organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob s možností využití zázemí.

Otevřou se denní a týdenní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny. Začnou fungovat sociálně aktivizační služby a služby pro osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny (kromě osob starších 50 let).

Fungovat budou opět moci dosud nepovolené taxislužby (typu Uber) a živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (jako jsou tetování a piercing).

Návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory

Při dodržení veškerých preventivních opatření budou umožněny návštěvy sociálních a zdravotnických lůžkových zařízení. I po 25. květnu však bude nadále platit zvýšená ochrana obyvatel domovů pro seniory. Všichni noví klienti budou muset před tím, než se ubytují, podstoupit vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem.

Od 25. května také formálně převezme projekt takzvané chytré karantény ministerstvo zdravotnictví. Dosud ji vedl devadesátičlenný centrální řídící tým zřízený pod armádou jako poradní orgán vlády vedený náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou.

Cestování a režim na hranicích

O den později, od 26. května, se pak podle rozhodnutí vlády uvolní režim na hranicích. Bude je možné překročit na více přechodech a kontroly budou jen namátkové.

Nadále však platí některá omezení pro cestování, až do 13. června má platit ochrana vnitřních hranic s Německem a Rakouskem, hranice lze překračovat jen na vybraných přechodech. Nadále platí povinnost předložit při vstupu do země negativní test na covid-19, případně musí lidé do karantény.

O změně režimu s okolními zeměmi se intenzivně jedná, v současné době se počítá s otevřením hranic se sousedními zeměmi s výjimkou Polska od 15. června.

Nákupní doba pro seniory i pravidla v salonech zůstávají

Některá jiná kontroverzní opatření však nadále zůstávají v platnosti. Trvá tak například vyhrazená doba pro nákupy osob starších 65 let (nebo držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let) ve větších prodejnách potravin nebo drogeriích mezi 8:00 a 10:00. V samoobsluhách s potravinami musí být k dispozici jednorázové rukavice nebo podobná ochrana. Na venkovních trzích je dál zakázáno prodávat potraviny určené k bezprostřední konzumaci.

Zaměstnanci v kadeřnictvích, holičstvích nebo kosmetických salonech budou muset při výkonu práce i nadále používat zdvojenou ochranu dýchacích cest, tedy vedle roušky nosit třeba ještě ochranný štít.