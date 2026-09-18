Životodárná vláha a ideální teploty ukončily prázdninový půst a odšpuntovaly houbařskou sezónu. Přinášíme přehled lokalit, kam vyrazit raději s pořádným košíkem a kde naopak byste museli houby hledat opravdu dlouho.
Téměř celé léto to vypadalo, že letošní rok bude z pohledu houbařů mizerný. S příchodem školního roku ale začalo víc pršet a teploty vzduchu se po většinu babího léta drží v optimálním rozmezí 10 až 20 stupňů Celsia. A v lesích je to hned znát. Zejména o víkendech jsou vyústění lesních cest nejen na horách obsypána auty houbařů.
Skvělé podmínky pro růst hub budou panovat i během tohoto víkendu, slibuje mapa, kterou každý den aktualizují meteorologové ve spolupráci s mykology. Většina republiky má na ní zelenou barvu, která značí vysokou pravděpodobnost růstu mykorhizních hub. Slovo mykorhiza označuje symbiózu hub s kořeny vyšších rostlin. Je klíčová přibližně pro tři čtvrtiny hub, které lidé v Česku sbírají, včetně hřibů, křemenáčů, kozáků či klouzků.
Podle Jana Borovičky z České mykologické společnosti ovšem na srážky rychleji reagují i takzvané saprotrofní houby, které k životu nepotřebují stromy, stačí jim organická hmota v půdě. Patří mezi ně například žampiony, bedly, špičky nebo pýchavky. Na jejich sběr se proto vyplatí vyrazit už druhý nebo třetí den po dešti.
Když déšť se vsákne, vyroste hřib
Hřibovité houby potřebují k růstu více času. Právě pro ně budou dobré podmínky i o tomto víkendu, neboť uplynulý týden byl srážkově nadprůměrný. Na Moravě napršel dokonce dvojnásobek normálu. Dobré vyhlídky houbařů tak nezkazí ani to, že samotný závěr týdne už je prakticky bez deště.
Největší šance, že z houbařské výpravy neodejdete s prázdnou, je nadále v horách na severu a západě Čech, v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách. Slabší vyhlídky mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině.
Jenže situace se může během pár dní změnit. Zatímco mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje současnost a minulost, konkurenční portály a mapy se dívají také do budoucnosti.
Pravděpodobnost růstu hub den po dni podle webu Mapahub.cz:
Kam vyrazit o víkendu
Například portál Mykoindex, který vypočítává skóre podle vláhy, sezonnosti, mrazu a biotopu, očekává o tomto víkendu střídání stráží. Zatímco severní hory už budou za houbařským zenitem, nedávné deště přinesou žně v Moravském krasu. Ten měl ještě ve čtvrtek hodnotu indexu 42 („slabé“), na sobotu už mu portál přisuzuje hodnotu 71 („rozhodně jeď“). K prudkému zlepšení by mělo o víkendu dojít také v Litovelském Pomoraví a v Jeseníkách.
Podobně to vidí web Mapahub.cz. Ten ukazuje také podrobnější mapu včetně typu lesa a výhled na 14 dní, který započítává i srážky podle předpovědi počasí. Během prodlouženého víkendu okolo svátku svatého Václava budou podle něj největším houbařským rájem Beskydy.
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