Řeší se změny v Babišově vládě. Ministr školství pod tlakem, ve hře je i velký návrat

Ve vládních kuloárech se znovu spekuluje o výměně ministrů. Šéf resortu školství Robert Plaga (ANO) by mohl podle zákulisních informací přijít o post kvůli sporům o inkluzi. Jeho nástupcem by se pak stal Motorista Matěj Gregor. Na ministerstvo životního prostředí by se zase mohl vrátit Richard Brabec (ANO). Sám premiér Andrej Babiš (ANO) ovšem vládní rošádu odmítá.
„Doufám, že premiér veškerou mou aktivitu a podporu odborné veřejnosti vnímá.“ Takto se ke spekulacím, které se v posledních týdnech šíří sněmovními kuloáry, vyjádřil v úterý šéf resortu školství Robert Plaga (ANO).
Chystá se prý předložit novelu zákona o vysokých školách, mění také nefunkční inkluzi. „Po dvaceti letech chceme vytvořit metodikům prevence prostor, aby se mohli více věnovat rizikům, které dnešní svět dětem přináší,“ řekl Aktuálně.cz.
V zákulisí politické scény se ale mezitím hovoří o jeho konci. Část politiků mimo záznam přiznává, že ministr školství podporu premiéra Andreje Babiše (ANO) nemá.
Předseda vlády podle nich dokonce uvažuje o změně, Plagu by měl v čele resortu vystřídat někdo z Motoristů. Pravděpodobně místopředseda jejich poslaneckého klubu Matěj Gregor. „Premiér by nejraději resort školství dal jemu a Plagy by se zbavil,“ řekl Deníku N zdroj blízký vládě.
Důvodem jsou podle něj neshody mezi oběma politiky o inkluzi. Tedy skutečnost, že mohou děti se speciálními vzdělávacími potřebami chodit do běžné školy spolu s ostatními. S tím přitom mají dlouhodobě obrovský problém právě Motoristé.
„Máme značný ideový rozpor v tom, že my jednoznačně odmítáme inkluzi. To je podle nás absolutní zhouba českého školství,“ přiznal v jednom z rozhovorů pro Aktuálně.cz například Boris Šťastný. Premiér Babiš se přitom ve sporu o inkluzi přiklání spíše na jejich stranu.
Brabec znovu na scéně
Rozpory jsou podle části politiků natolik velké, že mohou vyústit až ve vládní rošádu. V té by si část ministerských postů vyměnilo právě hnutí ANO s Motoristy.
Zatímco koaliční partner by se místo hnutí ANO ujal školství, přenechal by mu za to ministerstvo životního prostředí. To nyní vede Igor Červený spolu s vládním zmocněncem pro klimatickou politiku Filipem Turkem. A právě Turek je podle Deníku N pro celý kabinet přítěží.
Agendu spojenou s Green Dealem už si navíc většinu času řídí sám Babiš, a to ve spolupráci s náměstkem za ANO Ivem Marcinem a svým poradcem Vladislavem Smržem – bývalým náměstkem na Červeného resortu. „Premiér proto uvažuje o tom, že by resort znovu svěřil Richardu Brabcovi,“ řekl Aktuálně.cz zdroj blízký vládě, který si ovšem přál zůstat anonymní.
Brabec už jednou za Babišovy vlády ministerstvo životního prostředí vedl, nyní je hejtmanem Ústeckého kraje za ANO.
Jenomže sám Babiš veškeré spekulace odmítá. „Není,“ odpověděl v úterý na dotaz Aktuálně.cz, zda je informace o chystané vládní obměně pravdivá.
Problémy s inkluzí sice přiznal, Plagu se ovšem podle svých slov odvolat nechystá. Místo toho pověřil Motoristy, aby s ním do pátku projednali všechny své připomínky.
„My jsme to dneska dlouze diskutovali, Motoristé přišli s velice konkrétními návrhy, se kterými já se ztotožňuji. Všichni se mají za úkol do konce týdne domluvit,“ uvedl Babiš.
Zálusk na ministerské místo přitom popřel i sám Matěj Gregor. „Chci jasně vyloučit, že by tady kvůli inkluzi vznikala jakákoliv vládní krize a že by chtěl někdo odvolávat pana ministra Plagu. Je to absolutní jako nesmysl,“ řekl Aktuálně.cz.
Richard Brabec se ke spekulacím nevyjádřil – telefon nevzal a na otázky v textové zprávě nereagoval.
Spekulace se vracejí
Zvěsti o vládní rošádě přitom neprosakují na povrch poprvé. Objevují se už od ledna. Většinou se točí právě kolem resortů školství, zdravotnictví a obrany.
Nejsilněji zaznívaly v červnu tohoto roku, kdy se ve Strakově akademii chystala velká revize počinů vlády. Ministři měli dokládat, co všechno už stihli udělat.
„Bude vyhodnocení plnění úkolů z programového prohlášení,“ potvrdil tehdy Aktuálně.cz vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). A připustil, že kdo se dostatečně nečinil, mohl by na svém postu skončit.
Nejvíce se tehdy spekulovalo o konci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), jehož resort nabíral obrovský skluz. Žádný z legislativních návrhů, které Vojtěch sliboval předložit do prázdnin, nebyl hotový.
Premiér Babiš proto poslal Vojtěchovi ostrý vytýkací dopis. V tom ho vybízel k větší aktivitě. Současně po něm chtěl miliardové úspory v resortu.
„Z podkladové analýzy, která byla zpracována pro potřeby vlády, vyplynulo, že by se v systému dalo snadno uspořit 15 až 18 miliard korun,“ psal Babiš přímo Vojtěchovi. Nebyly by k tomu podle něj ani potřeba žádné složité legislativní změny.
Vojtěchovi navíc nepomáhal ani spor se šéfem hnutí SPD Tomiem Okamurou, který se s ním dlouhodobě přetahuje o očkování. Ostré debaty vyvolal rovněž plán zavést preventivní prohlídky v lékárnách. I tomto případě se přitom premiér přiklonil na stranu koaličního partnera a svého vlastního ministra ve sporu nepodpořil.
„Řešení, které pan ministr prosazuje, je neakceptovatelné. Svědčí o tom fakt, že všechny tři polické strany o něm na koaliční radě jednaly a opakovaně a jednomyslně se vyjádřily proti. Stejně negativní byl i postoj předsedy vlády, který se i opíral o expertní stanoviska jeho poradců,“ potvrdil Aktuálně.cz ministr prevence a sportu Boris Šťastný (Motoristé sobě).
Raději diplomacie než české ministerstvo
Samotného Vojtěcha navíc prý práce na ministerstvu nenaplňuje, raději by znovu zamířil do diplomacie. V kuloárech se proto po celou dobu jeho působení na ministerstvu spekuluje o jeho možných nástupcích.
„Jedním z nejvážnějších adeptů je v současnosti Boris Šťastný,“ řekl Aktuálně.cz muž blízký Babišovu hnutí.
Mluvilo se rovněž o Jiřím Votrubovi – současném náměstku pro léčebnou péči pražské Všeobecné fakultní nemocnice, který sedí v Babišově týmu poradců pro zdravotnictví. Nabídku měl v srpnu od premiéra dostat i poslanec a hejtman Plzeňského kraje za ANO Kamal Farhan.
Všichni zmínění muži, stejně jako premiér Andrej Babiš, nicméně veškeré spekulace popřeli.
Mračna se přitom dlouhodobě stahují i nad šéfem resortu obrany Jaromírem Zůnou (nestraník za SPD) a ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé sobě).
„O Zůnovi už se dlouho říká, že je na odstřel a že se pod ním kývá židle,“ souhlasil ještě v létě politolog Josef Mlejnek. Zůnova pozice podle něj oslabila poté, co si vláda zvolila jako nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Navzdory Zůnově nesouhlasu. Babiše přitom názor ministra obrany vůbec nezajímal, lhostejně se postavil i k Zůnově hrozbě rezignací.
Šéf obrany rovněž neuspěl s koncepcí výstavby české armády do roku 2040. Babiš ji označil za neuspokojivou a nedopracovanou. Vadilo mu například pomalé tempo náboru vojáků. Chce rovněž znát důvody, proč vojáci z armády odcházejí.
Kontroverze kolem „chudé samoživitelky“
V minulosti se přetřásalo i jméno ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO). Na povrch totiž vyplula řada nesrovnalostí. Politička například dlouhé roky využívala levný obecní byt v Bílině na Teplicku. Coby starostka tohoto města platila za nájem jen pár tisíc korun měsíčně, nouzí přitom rozhodně netrpěla.
Na jejím pozemku se navíc nachází několik černých staveb. Mrázová má přitom dnes jako ministryně pro místní rozvoj na starosti stavební legislativu, která může podmínky pro dodatečné povolování černých staveb zmírnit.
Vlnu odporu vyvolaly také její kontroverzní výroky o tom, že si dříve jako samoživitelka nemohla dovolit drahou dovolenou. Její profil na sociálních sítích se přitom fotkami z luxusních cest jenom hemží. Mrázová si podle nich užívala například z Turecku, v Římě, na Srí Lance nebo v Andalusii.
Stranické kolegyně se ale nakonec zastal Karel Havlíček. „Rozhodují výsledky její práce. Denně se potkávám s velkým množstvím podnikatelů, stavebníků, investorů, manažerů. Všichni pozitivně hodnotí stavební zákon, který má gesci. To je mnohem důležitější než destinace její dovolené,“ uvedl.
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