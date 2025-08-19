Ropné čachry šejků: Čechům zlevňují benzin a vyvolávají vzpomínky na facku pro SSSR

Skoro 40 let stará ropná událost se odehrávala za trochu jiných geopolitických podmínek, než jaké panují dnes. Ale ne o moc. Dnešní cena ropy na úrovni 67 dolarů je vyšší než tehdy a je výsledkem poklesu, který nastal zejména poté, co OPEC - kartel zemí vyvážejících ropu - začátkem letošního srpna oznámil chystané výrazné zvýšení těžby.
Oproti začátku srpna je o pět dolarů za barel levnější, oproti půlce června o víc než deset dolarů. Meziročně je nyní ropa levnější zhruba o 14 dolarů.
A tím pádem zlevňuje i benzin a nafta u pump. Nynějších 34 korun v průměru za litr benzinu a 33 korun za naftu jsou meziročně o tři až čtyři koruny nižší částky. Podle ekonomů by zlevňování mohlo díky plánům ropných šejků na zvyšování produkce částečně vydržet i v nejbližších měsících.
"V současné době má na ceny u pump příznivý vliv to, že zejména u nafty klesají velkoobchodní marže dodavatelů paliv. Pokles cen se dá ale čekat také od září," uvedl pro Aktuálně.cz Boris Tomčiak, ekonom společnosti Finlord.
OPEC a těžba ropy ve světě
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)
Organizace zemí vyvážejících ropu byla založena v roce 1960 v Bagdádu, od roku 1965 má centrálu ve Vídni. Aktuálně sdružuje 12 zemí: Alžírsko, Rovníkovou Guineu, Gavon, Irán, Irák, Kuvajt, Libyi, Nigérii, Kongo, Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty a Venezuelu. Celkově představuje bezmála 40 procent světové produkce ropy.
TOP 10 největších těžařů ropy na světě (2024)
Spojené státy (13,4 milionu barelů za den), Saúdská Arábie (10,8, člen OPEC), Rusko (10,7), Kanada (5,5), Čína (4,7), Irák (4,2, člen OPEC), Írán (4,1, člen OPEC), Spojené arabské emiráty (3,8, člen OPEC), Brazílie (3,6), Kuvajt (2,7, člen OPEC).
Zdroj: EIA
Kartel OPEC, jehož členské země zajišťují zhruba 40 procent světové produkce ropy, která činí přibližně sto milionů barelů denně, se zejména díky ambicím Saúdské Arábie usnesl na zvýšení těžby o 550 tisíc barelů denně od září. Když tedy ropa a s ní i pohonné hmoty dosud zlevňovaly - a do konce srpna by benzin i nafta mohly zlevnit podle Tomčiaka ještě o 30 až 50 haléřů za litr -, mohla by příznivá situace pro řidiče vydržet i v září, snad i déle. Tedy pokud se v ropném světě nesemele nečekaná událost, útok na důležité rafinerie či tak nějak podobně.
Sice jen vzdáleně, ale přesto nynější rozhodnutí kartelu OPEC vyvolalo vzpomínky na podobnou událost z poloviny 80. let. Saúdští Arabové tehdy - a spekuluje se, že i na základě nátlaku tehdejšího amerického prezidenta Ronalda Reagana - razantně (mnohem víc než letos) zvýšili produkci. Tím rychle srazili cenu ropy na světových trzích na polovinu.
Nejvíc to tehdy propadem příjmů odnesl Sovětský svaz, jehož státní rozpočet byl - stejně jako rozpočet dnešního Ruska - na exportu ropy z velké části závislý. Spekuluje se od té doby, že Saúdští Arabové tehdy přispěli k vyhladovění sovětské ekonomiky a k urychlení konce studené války.
Dnešní pohnutky lídra kartelu OPEC už nejsou tak ambiciózní. Saúdské Arábii jde nyní především o navýšení vlastního podílu na globální produkci ropy. Bez ohledu na to, komu to pomůže a komu uškodí.
Dobrá zpráva pro Donalda Trumpa
Ovšem tím, komu takový krok arabských těžařů vyhovuje, je i v tomto případě americký prezident. Spojené státy sice už dnes - na rozdíl od 80. let minulého století - nejsou závislé na dovozu ropy, ale globální cena ropy ovlivňuje cenovky i na amerických pumpách. A Donald Trump si příznivý vliv na tankování Američanů rád připíše jako svou zásluhu.
A stejně jako tehdy, tak i dnes může navýšení těžby a snížení ceny ropy bolet Rusko. Podle ekonoma Tomčiaka tu určitá, byť nepříliš velká analogie, přece jen je. Rusko sice má stále určité rozpočtové rezervy, ale ty se tenčí.
"Příjmy Ruska z prodeje zemního plynu a zejména ropy za prvních letošních sedm měsíců klesly meziročně už o 20 procent. A zároveň o 20 procent stouply ruské rozpočtové výdaje. To způsobuje obrovský deficit státního rozpočtu, nyní už na úrovni pěti procent HDP. Původně se čekal dopad jen kolem dvou procent HDP," vysvětluje Tomčiak.
Podle experta na energetickou bezpečnost a někdejšího zvláštního zmocněnce ministerstva zahraničních věcí Václava Bartušky je však dnešní situace zásadně odlišná od 80. let. "Spojené státy tehdy byly dovozce ropy, zlevnění bylo pro ně výhodné, zatímco dnes jsou jedním z hlavních exportérů," vyjádřil se Bartuška pro Aktuálně.cz.
Jak se shodují další experti a ekonomové, Saúdským Arabům jde dnes především o navýšení podílu jejich ropy na světovém trhu. Žádná politika. Rusko sice vystupuje v poslední době jako součást skupiny označované jako OPEC+, ale na rozhodování tohoto kartelu těžařů žádný vliv nemá.
A vzhledem k tomu, že velkoobchodní ceny benzinu a nafty se kalkulují podle evropské burzy v Rotterdamu, která reaguje na vývoj ceny evropské ropy Brent, nemá ruská ropa žádný vliv ani na české čerpací stanice.