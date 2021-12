Romské děti v Krumlově chtěly poděkovat zdravotníkům. Uspořádaly pro ně koncert

Romský dětský taneční a pěvecký soubor Držme spolu za jeden provaz uspořádal v Českém Krumlově benefiční koncert pro tamní nemocnici. "Děti chtěly poděkovat lékařům za jejich péči o covid pacienty," líčí zakladatel souboru Robert Kotlár. Spolek chce do budoucna pomáhat nemocným dětem prostřednictvím finančních sbírek anebo pro ně pořádat podobné koncerty.

V prvních měsících pandemie lidé stávali v oknech a tleskali zdravotníkům za péči o covidové pacienty. Jenže postupem času se takto viditelný vděk vytratil, naopak začaly přibývat urážky, a dokonce i útoky na zdravotníky.

Romské děti z Českokrumlovska proto chtěly zdravotníkům samy poděkovat. Nevěděly však jak, protože peníze, které by mohly věnovat místní nemocnici, neměly. A jelikož zpívají i tancují ve spolku Držme spolu za jeden provaz, přišly společně s jejich vedoucím Robertem Kotlárem na myšlenku uspořádat zdravotníkům benefiční koncert.

"Jednoho dne jsem přišel na zkoušku, kde jsme zpívali, ale dětem to nějak nešlo. Ptal jsem se jich, co se stalo, jestli nemají nějaký průšvih. Říkaly, že ne. Nakonec jsem z nich dostal, že by chtěly poděkovat zdravotníkům za to, jak se během covidu starají o lidi," líčí Kotlár. Nápad oznámil řediteli nemocnice v Českém Krumlově Vojtěchu Remeňovi, kterému se myšlenka líbila.

Během dvou týdnů pak sbor nacvičil hodinu a půl dlouhé vystoupení. Deset romských dětí ve věku od devíti do 21 let zdravotníkům zatančilo, zazpívalo a zahrálo divadelní představení.

"Začalo scénkou, kdy přijela sanitka s covid pacientem, vystoupily z ní děti převlečené za doktory a začaly pacienta oživovat. Poslouchaly, zda dýchá. Doktor pak pronesl: 'Tak tu opět máme covid, neustále se ho nemůžeme zbavit.' A pak už děti začaly zpívat romskou písničku, kterou jsme přeložili do češtiny, zpívali jsme ale i písně v romštině," líčí Kotlár. Na koncertu se vybralo pět tisíc korun, které sbor předal českokrumlovské nemocnici.

"Mám z toho velkou radost. Nešlo o objem finančního příspěvku, ale o to, že měli vůbec zájem o to nám pomoci. Na koncertě jsem byl i s rodinou a bylo to moc příjemné. Velmi se mi to líbilo a kolegy to také potěšilo," říká ředitel Remeň.

Vedoucí sboru Kotlár dříve pracoval jako údržbář a hrál závodně hokej, nyní je však kvůli selhání ledvin v invalidním důchodu. S dětmi pracuje už sedmnáct let. Tehdy založil občanské sdružení Jiná cesta, protože chtěl romským dětem nabízet zájmové kroužky. Nejdříve je učil tancovat, začal s nimi i vystupovat před veřejností a jezdit po soutěžích. Potom založil i hudební skupinu Krumlov Boys, která letos postoupila do dalšího kola v televizní show Česko Slovensko má talent.

Letos v únoru pak Kotlár v reakci na covid založil i sbor Držme spolu za jeden provaz, který nacvičuje zpěv a tanec romských i českých písní. "Smyslem je pomáhat se sborem prostřednictvím sbírek i benefičních koncertů nemocným dětem. Takový je i náš plán do budoucna," vysvětluje Kotlár.

Kotlár za svůj vzor považuje zpěvačku Idu Kelarovou, která ve vyloučených lokalitách hledá děti s hudebním talentem. Ty pak mohou být v jejím pěveckém sboru Čhavorenge. "My to děláme podobně. Já s 'mými' dětmi jezdím všude. Nezáleží na tom, jak to máme daleko. Chceme ukázat, odkud jsme a co umíme. Děti to baví a aspoň nesedí doma na mobilu," popisuje Kotlár.

Kotlár sice sám oslovuje děti, o kterých se doslechne, že dobře zpívají, šanci chce ale dát všem a nikoho prý neodmítne. Dveře do pěveckého a tanečního souboru jsou otevřeny všem.

"Máme hodně talentovaných dětí, jenže často nedostanou šanci dostat se výš. Ty děti třeba zpívají, ale když jim nikdo nedá šanci, řeknou si, že to nemá cenu, že o ně nikdo nemá zájem. A pak s tím seknou, nemají kroužek a začnou třeba fetovat. Se ženou se snažíme, aby to tak nedopadlo, a proto s nimi jezdíme i na soutěže. Kdyby děti pořád jen zkoušely a nikam se neposouvaly, nebavilo by je to. Chceme, aby se naše děti dostaly na vrchol," vysvětluje Kotlár.