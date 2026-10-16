Víte, kolik žije ve vašem městě lidí? Možná o mnoho méně, než tipujete. Většina českých měst totiž vymírá. Datová redakce Aktuálně spočítala, které se současným tempem vylidní jako první.
Obyvatelé řady českých měst během letošních komunálních voleb zaznamenali, že počet subjektů, ze kterých mohou vybírat, je o poznání nižší než v minulosti. Například v třicetitisícovém Trutnově se letos do voleb přihlásilo jen pět uskupení. V 90. letech jich bylo čtrnáct.
Jedním vysvětlením, proč se nabídka tak zužuje, je ztráta zájmu lidí o aktivní účast v politice. Jenže to nemusí být jediná příčina. Více než tři sta českých měst totiž vymírá, některá z nich až dramaticky rychle.
Křiklavým příkladem je Karviná. Ta byla původně dimenzována pro 80 tisíc lidí, dnes jich ale ve městě žije méně než 49 tisíc. „Zmenšování města už probíhá, dochází k bourání staré neperspektivní zástavby,“ přibližuje primátor města Jan Wolf v rozhovoru pro Hospodářské noviny.
Město se snaží přilákat developery a spolu s nimi i mladé pracující rodiny. Pokud by totiž vylidňování Karviné pokračovalo stejným tempem jako v letech 2020 až 2025, už za sto let by město vymřelo.
Těžký boj s demografií
Nejrychleji se vylidňují města v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Projevuje se to i v celkové bilanci. „Zatímco do roku 2008 byl nejlidnatějším kraj Moravskoslezský, v roce 2009 jej vystřídala Praha a od roku 2010 je regionem s nejvyšším počtem obyvatel již šestnáct let nepřetržitě kraj Středočeský,“ shrnul Jan Frelich z Českého statistického úřadu (ČSÚ) v hodnocení demografického vývoje za poslední čtvrtstoletí.
Demografická krize mnoha měst je o to kritičtější, že její důsledky ji ještě umocňují. Odchod mladé generace znamená, že město přestane být perspektivní pro pediatry, provozovatele zábavních podniků nebo učitelky mateřských škol.
Menší hustota osídlení vede k redukci veřejné dopravy, pro město je stále náročnější udržovat a modernizovat předimenzovanou infrastrukturu. Mladé rodiny následně nemají důvod se do města přestěhovat ani v něm zůstat.
Radnice měst na periferiích se snaží lékaře nalákat velkorysými pobídkami i městskými byty, ne vždy se to však daří. Ani dostupný rychlý internet, čím dál běžnější možnost práce z domova a hustá distribuční síť e-shopů se vším potřebným včetně potravin ovšem neblahé demografické trendy vymírajících měst nezlomily.
K masivnějšímu návratu rodáků zatím nevedly ani rozdíly v cenách bydlení. Například ve zmíněné Karviné se podle aktuálních dat ministerstva financí pohybuje průměrná cena třípokojového bytu okolo 144 korun za metr čtvereční. To je v porovnání s Prahou méně než polovina. Za cenu pražského panelákového bytu si mohou lidé v Karviné koupit dům se zahradou.
Šok v polovině 21. století
Výpočet, který datová redakce Aktuálně.cz použila ke stanovení roku, kdy dané město vymře, je prostý. Je založený na předpokladu, že úbytek populace za posledních 25 let bude pokračovat nezměněným tempem i v následujících desetiletích a stoletích.
Realita sice málokdy bývá takto přímočará, na druhou stranu křivky populace většiny vylidňujících se měst jsou opravdu blízké přímkám a nejeví známky zpomalování.
A může být i hůř. V posledních čtyřech letech totiž v Česku dramaticky klesá porodnost. Vloni se v zemi narodilo jen 77,6 tisíce dětí. To je o 34,2 tisíce dětí méně než v roce 2021 a zároveň nejnižší počet v historii celoplošného statistického zjišťování, které na našem území sahá až do roku 1785.
Přibývá bezdětných
Příčinou není jen to, že do věku ideálního pro mateřství dospěla početně slabší generace žen. „U určité skupiny žen pravděpodobně nepůjde jen o odklad začátku rodinného života do pozdějšího věku, ale o rozhodnutí rodinu nemít vůbec. Podíl bezdětných žen tak zřejmě poroste,“ varuje demografka Terezie Štyglerová z ČSÚ.
Skutečný šok pro města v ohrožení tak přijde už v polovině tohoto století, kdy začne vymírat mohutná generace Husákových dětí. Zůstanou po nich tisíce prázdných nemovitostí, které nebude mít kdo obydlet. Cenové nůžky na realitním trhu mezi aglomeracemi a periferiemi se tak podle očekávání analytiků ještě více rozevřou.
„Určitě budou místa, malá města, kde taková zvýšená nabídka vyvolá stagnaci nebo třeba i pokles cen,“ očekává demograf a ekonom Martin Červinka.
Na druhou stranu existují i města, která se o svou budoucnost bát nemusejí. Většina z nich se nachází v pražské aglomeraci, roste i Brno a jeho okolí, z krajských měst také Plzeň a Liberec.
Dvojí osud českých měst
Například středočeské Milovice měly v roce 2000 necelé čtyři tisíce obyvatel. Nyní jich mají téměř 15 tisíc. Pokud se trend nezastaví – a zatím tomu nic nenasvědčuje – už v roce 2034 se populace Milovic zdvojnásobí. Město, které nemá ani vlastní ORP, tak svou lidnatostí překoná i většinu okresních měst.
Jak tedy bude vypadat Česko v příštím století? Většina prořídlé populace bude bydlet v několika největších centrech a v prstencích okolo nich plné satelitní výstavby. Z kdysi lidnatých měst jako Litvínov, Havířov, Žďár nad Sázavou, Valašské Meziříčí nebo Šumperk zůstanou jen torza, rozhlehlé, ovšem řídce osídlené městysy, případě kulisy pro rekreaci. Pokud se něco relativně rychle a zásadně nezmění.
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