Rok čínského vlivu. Aktuálně.cz rozkrylo kampaň Home Creditu i čínské peníze na UK

Ještě loni znali Češi hrozby čínského komunistického režimu jen z obecných varování kontrarozvědky BIS. Rok 2019 však přinesl zlom. Média upozornila na řadu konkrétních případů, kdy se Čína nebo firmy na ni napojené snažily rozšiřovat sféru svého vlivu v Česku. Důležitá zjištění přinesl i deník Aktuálně.cz - ať už se jednalo o rozkrytí financí na Univerzitě Karlově, nebo praktiky Home Creditu.

Bylo to před rokem v prosinci, kdy varování před hrozbami z Číny zintenzivnila. Přišlo upozornění na nebezpečí technologií od čínských firem Huawei a ZTE ze strany českého kyberúřadu a zároveň také kontrarozvědka BIS zveřejnila výroční zprávu, v níž varovala před činností čínského komunistického režimu v Česku, který označila za jednu z největších hrozeb pro bezpečnost státu.

"K nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali i kariérní čínští diplomaté. V tomto kontextu je nutné konstatovat, že čínský přístup je de facto stejně hybridní jako ruský, hrozbu může představovat zpravodajský důstojník, stejně jako kariérní diplomat či byznysmen," psala BIS v obecném duchu, jak je pro její veřejné výroční zprávy charakteristické.

Deník Aktuálně.cz ovšem v následujících měsících rozkryl hned dvě kauzy, které pronikání čínského vlivu do Česka ukazují zcela konkrétně. Redakce přináší analýzu událostí, které jako by vypadly z příruček bezpečnostních analytiků popisujících, jak čínský komunistický režim na Západě operuje.

Karlova univerzita v problémech

Když v roce 2016 rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima zakládal Česko-čínské centrum, jako výkonného šéfa si vybral Miloše Balabána. Ten už v té době na škole šéfoval výzkumnému Středisku bezpečnostní politiky. Rektor navzdory tomu, že Karlova univerzita má na filozofické fakultě kvalitní sinology, do čela centra vybral člověka, který se Číně nikdy více nevěnoval. Tři roky poté Aktuálně.cz odhalilo, že konference Česko-čínského centra, které Balabán organizoval, skrytě financovala čínská ambasáda.

Balabán přitom při své činnosti obsáhl snad všechny důvody, kvůli kterým se čínský režim na západní vysoké školy dle expertů snaží proniknout. Pořádal konference, které podle sinologů byly vychýlené ve prospěch komunistického státu. Na univerzitě také začal vyučovat předmět o výhodách nové čínské Hedvábné stezky, zásadního projektu nynější komunistické vlády. I ten platila čínská ambasáda. A část studentů a expertů si stěžovala, že je nekritický.

Jak plyne ze zjištění Aktuálně.cz a Respektu, trojice nejlepších studentů předmětu vybraných Balabánem následně vyrazila na výlet do Číny kompletně placený čínskou stranou. Právě před tímto způsobem "zaháčkování si" českých studentů přitom varuje česká tajná služba.

Zároveň Balabánovi jeho prominentní post na Karlově univerzitě dal přístup k řadě citlivých informací. Pořádal totiž další bezpečnostní konference, na kterých se každoročně potkávali politici, diplomati či pracovníci bezpečnostních složek.

Dodnes má také vliv na to, jak Česko k bezpečnostním hrozbám přistupuje. Jako badatel Karlovy univerzity se totiž podílí také na citlivém bezpečnostním výzkumu. Dokonce dělal oponenta auditu národní bezpečnosti, který měl za cíl identifikovat hrozby pro Česko a najít proti nim obranu. A to včetně Číny.

Po sérii textů Aktuálně.cz Karlova univerzita Balabána a spřátelené akademiky, přes jejichž společnost s ručením omezeným peníze na akce univerzity tekly, propustila.

Rektor Zima po uveřejnění těchto informací tvrdil, že Balabána takřka nezná. Přitom on osobně ho jmenoval na post šéfa Česko-čínského centra a pak konference skrytě placené Čínou zaštiťoval. Česko-čínské centrum Karlovy univerzity v reakci na kauzu čínských peněz zrušil.

Zároveň probíhají audity, které mají objasnit, na co peníze od komunistického režimu Balabán využil. Rektor totiž opakuje, že konference univerzita platila z vlastních zdrojů a o financování Čínou nevěděla. Zda něco zjistí, ale není jasné. Klíčové účetnictví totiž má Balabánova soukromá firma, přes kterou peníze tekly, a ta se školou odmítá spolupracovat tak, jak akademický senát požaduje. Rozhodla se udělat si vlastní audit. Více informací bude k dispozici v lednu. Jak s penězi Balabán a další akademici zacházeli, ovšem vyšetřuje také policie.

ČSSD na kauzu nijak nereagovala. A to navzdory tomu, že Balabán - člen sociální demokracie - je šéfem její komise pro obranu. Předseda strany Jan Hamáček se k tomu odmítá vyjadřovat. Další prominentní členové strany Balabána hájí.

Karlova univerzita ale není v Česku jediná vysoká škola, která je čínským vlivům vystavena. Zájem čínského komunistického režimu o české univerzity je širší. Deník N například nedávno popsal vznik česko-čínského think-tanku přidruženého ke Konfuciově institutu, před kterým varuje i FBI, na Vysoké škole finanční a správní. Za ustanovení se u asijské velmoci přimlouval i prezident Miloš Zeman. Ve vedení vysoké školy působí ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) a editor prvního výstupu o ekonomické situaci Číny je bývalý šéf Svobodných Petr Mach. Konfuciův institut funguje také na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Tajný projekt Home Creditu

Pokus uzavřít partnerství s Karlovou univerzitou odstartoval také letošní kontroverze kolem úvěrové firmy Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Rektor Zima dohodu o tom, že se Home Credit stane hlavním partnerem školy na další tři roky, uzavřel tajně. Bez vědomí akademického senátu i vedení jednotlivých fakult.

Součástí byla i klauzule o vzájemném nekritizování, tedy o tom, že "se obě strany zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit jejich spolupráci". To vyvolalo obavy části akademiků, že se Home Credit snaží umlčet projekt univerzitních sinologů pojmenovaný Sinopsis, který ho často kritizuje. Home Credit nakonec po bouři nevole akademické obce univerzity ze smlouvy vycouval.

Tím ale Kellnerovy potíže teprve začaly. Aktuálně.cz totiž odhalilo, že PR agentura placená Home Creditem nejbohatšího Čecha ovlivňovala českou společnost ve prospěch Číny. Vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí. Založila tlumočníkovi prezidentů Vítu Vojtovi institut věnující se Číně nebo si účtovala napadání a monitoring kritiků čínského režimu. Vše za pomocí PR agentury C&B Reputation Management.

Pro Kellnera jsou přitom vztahy s Čínou zcela klíčové. Home Credit tam má rozpůjčované díky licenci od tamní vlády na 300 miliard korun. A naprosto závisí na libovůli zdejší komunistické strany. Přímo čínský prezident Si Ťin-pching přitom Home Credit v minulosti uváděl jako příklad úspěšné spolupráce mezi západní firmou a komunistickým státem. Home Credit sám označoval za "největšího poskytovatele miniúvěrů v celé ČLR".

Jeho PPF navíc kupuje nejsledovanější televizní stanici v Česku TV Nova. Tvrdí, že jde jen o byznys a nebude se pokoušet s její pomocí ovlivňovat veřejné mínění. Aktuálně.cz přitom prokázalo, že se pokoušela prostřednictvím dceřiné firmy Home Credit ovlivňovat jiná média.

Home Credit nejprve označil materiály, z nichž Aktuálně.cz vycházelo, za kradené a dost možná pozměněné. "Kategoricky odmítáme tvrzení, že by Home Credit stál za vytvářením 'tajných sítí' na ovlivňování veřejného mínění," uvedl mluvčí firmy Milan Tománek. Přiznal ovšem, že úvěrová firma podporovala institut Sinoskop tlumočníka Miloše Zemana a dalších politiků v Číně Víta Vojty. Navzdory tomu, že Vojta opakovaně tvrdil, že si vše platí sám a je zcela nezávislý.

Ze zjištění Aktuálně ovšem plyne, že vše od vytvoření webu, mediálního školení pro Vojtu až po "editaci" jeho textů platil Home Credit.

Po třech dnech Home Credit PR kampaň potvrdil. Hájí se však tím, že chtěl jen vyvážit veřejnou debatu o Číně. "Společnost Home Credit ve snaze bránit se opakovaným mediálním útokům, které poškozují její byznys, uzavřela v dubnu 2019 smlouvu s PR agenturou C&B Reputation Management. Zadáním bylo racionalizovat veřejnou diskusi v České republice o podnikání v Číně, s cílem dosáhnout oslabení extrémních pozic ve veřejném prostoru a vnést do veřejné debaty fakta o podnikání a životě v Číně s cílem zlepšení česko-čínských vztahů," píše se v prohlášení. Nic prý nedělala v zájmu Číny, ale jen svého byznysu.

PPF tvrdí, že nemá zájem zasahovat do politiky, Kellner to napsal i v poslední výroční zprávě. "PPF jako firma nemůže a nechce, ač je z­ toho někdy podezírána, vstupovat do politiky. Naší prací a odpovědností je dobře řídit naše jednotlivé společnosti, dělat poctivě a­ efektivně náš byznys, držet se při tom západních podnikatelských standardů," napsal nejbohatší Čech Petr Kellner ve výroční zprávě své skupiny PPF za rok 2018.

Zjištění Aktuálně.cz ale dokazují opak. Kampaň PR agentury, kterou platil Home Credit miliardáře Kellnera, se zaměřila i na politiky. Píáristi připravovali konferenci oficiálně pořádanou poslancem ODS Janem Skopečkem, brífovali pražské opoziční zastupitele, kteří poté kritizovali Zdeňka Hřiba (Piráti) za rozvázání smlouvy s Pekingem, nebo monitorovali k Číně kritického senátora Pavla Fischera.

Fischer, který je předsedou senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, se na základě toho, že agentura fakturovala Home Creditu jeho "interní monitoring", rozhodl podat trestní oznámení. Chce, aby policisté vyšetřili, o co konkrétně a jak se najatí experti zajímali.

A sněmovna řeší založení vyšetřovací komise, která by měla zhodnotit možný vliv autoritářských režimů na dění v Česku. Poslanci se na tom zatím přes dlouhou diskusi nedohodli.

Pro premiéra Andreje Babiše (ANO) je situace značně citlivá. S Kellnerem, kterého by případná komise řešila, má dlouhodobě uzavřené opatrné příměří. Nejbohatší Čech navíc brzy bude vlastnit TV Nova, kterou sleduje velké množství Babišových voličů. Potíž má i ČSSD. Mnozí její současní i bývalí prominentní politici v minulosti čelili kritice, že s Čínou udržují nestandardní vztahy.

Zřízení vyšetřovací komise zpochybňovali ve dvouhodinové debatě poslanci ANO, SPD, KSČM i ČSSD. K návrhu se vrátí koncem ledna. Do té doby by se měly poslanecké kluby shodnout na tom, jak postupovat.

Odhalení Aktuálně.cz mělo dopad kromě Kellnera i na dalšího miliardáře Daniela Křetínského. Agenturu C&B, kterou Home Credit platil, aby v Česku vylepšovala obraz komunistické Číny, z většiny vlastní Tomáš Jirsa. Ten zároveň až doteď působil jako jednatel vydavatelské firmy zpravodajského portálu Info.cz. Vlastní ho právě Křetínský, který zároveň vydává třeba i bulvární deník Blesk. Jirsa web nejenom řídil po byznysové stránce, ale rovněž se podílel na pravidelném podcastu Insider, napsal pro Info.cz několik komentářů a vedl porady vedení, na kterých se řešil obsah. A jeho C&B vykázala Home Creditu jako výsledek své činnosti hned osm výstupů na Info.cz. Mimo jiné i komentáře šéfredaktora Michala Půra.

Ten po zveřejnění textů Aktuálně.cz oznámil, že Jirsa jako vydavatel končí. A on společně s redaktory Info.cz od Křetínského koupí.

Aktuálně.cz zmapovalo, že PR agentura Jirsy, který vydával Info.cz, má politických klientů více. Pracuje například pro šéfa odborů a možného prezidentského kandidáta Josefa Středulu. Nebo pro nové hnutí Trikolóra Václava Klause ml. Středula tvrdí, že mu píáristi pomáhají zadarmo. Klaus připouští jen to, že si platí dílčí služby.

České skandály rozkryté Aktuálně.cz už překročily hranice republiky. Informovaly o nich i prestižní deníky Le Monde nebo Financial Times. Ještě před tím se rapidně se zhoršujícím vztahům s Čínou věnoval i The Econonomist. "Čína zkouší ovlivnit Čechy. A selhává," zní titulek.