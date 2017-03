Rohlik.cz po razii nestíhá, ač nabral dost zaměstnanců. Devět z deseti je k ničemu, stěžuje si Čupr

před 1 hodinou

I když už Rohlik.cz po razii cizinecké policie, která firmě vyhostila přes 80 nelegálních pracovníků, nabral nové lidi, stále není schopen poskytovat služby jako dříve. Firma jede jen na dvě třetiny původní kapacity. Důvodem jsou podle jejího zakladatele a hlavního akcionáře Tomáše Čupra nekvalitní zájemci o práci. Devět z deseti se prý neosvědčí. "Nepřijdou na pohovor. Nebo přijdou, ale pak nedorazí do práce. Nebo dorazí pozdě. Nejsou ochotní pracovat," stěžuje si.

Praha - Internetový obchod s potravinami Rohlik.cz se stále nemůže vzpamatovat ze zásahu cizinecká policie, která před třemi týdny zadržela více než osm desítek jejích zaměstnanců - vesměs Ukrajinců, kteří pracovali na polská pracovní víza. I když již e-shop nabral nové pracovníky, objednávky nezvládá vyřizovat stejným tempem jako dříve.

"I když jsme již pracovníky doplnili, jsme na dvou třetinách původní kapacity a víc objednávek nezvládáme vyřídit," říká mluvčí e-shopu Michala Gregorová. Problém je podle ní nízká kvalita uchazečů o práci.

Rohlik.cz také v úterý svým zákazníkům zaslal e-mail, kde zakladatel a hlavní akcionář firmy Tomáš Čupr popisuje problémy s náborem kvalitních pracovníků. "Každý den do skladu nabíráme desítky nových lidí včetně českých zájemců. Bohužel problém není jen v nedostatku lidí, ale také v jejich kvalitě," uvádí Čupr.

Podle něj se devět z deseti zájemců o práci neosvědčí. "Nepřijdou na pohovor. Nebo přijdou, ale pak nedorazí do práce. Nebo dorazí pozdě. Nejsou ochotní pracovat. Nezáleží jim na kvalitě odvedené práce," stěžuje si.

Z nově přijatých pracovníků je stále většina cizinců. "Je to poměr dvě ku jedné," uvádí mluvčí s tím, že nabírají jak na inzerát, tak prostřednictvím agentur. Ovšem s výjimkou těch, které jim nabízely Ukrajince s polskými pracovními vízy. Právě ty stály u současných problémů.

"Ty jsme vypustili, nemáme nikoho, kdo by měl polská víza. Čekáme, až nám někdo závazně řekne, jestli je to špatně, či dobře," řekla. Čupr je přitom podle svých slov stále přesvědčen, že jít cestou polských pracovních víz je legální.

Ve středu je další nábor českých pracovníků, kteří se ozvali na inzerát. "Mělo by jich přijít několik desítek," řekla Gregorová.

Rohlik.cz se podle Gregorové stále setkává s vlnou solidarity od svých zákazníků.

"Ale pokud si nemohou objednat, tak je bohužel dost pravděpodobné, že to zkusí u konkurence. A my musíme doufat, že až se dostaneme na původní kapacitu, že se k nám vrátí. Uděláme pro to vše," dodala Gregorová.

Rohlík.cz se jen snaží přežít na trhu, vláda firmu dotlačila do situace, kdy nemohla jednat jinak, je tu potenciál korupčního jednání. | Video: dvtv | 13:29

autor: Marek Pokorný