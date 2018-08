Rodiče exšéfa úřadu vlády musí doložit, že miliony v trezoru byly jejich, rozhodl soud

Bývalý šéf úřadu vlády Lubomír Poul tvrdí, že ve vládním trezoru uschoval peníze svých rodičů určené pro jeho bratra. To bude muset u soudu prokázat.

Praha - Rodiče někdejšího šéfa úřadu vlády Lubomíra Poula musí do měsíce jasně doložit soudu, že 3,5 milionu korun zabavených policií na úřadu vlády byla jejich vlastnictvím. V opačném případě neuspějí se svou žalobou na vydání věci. Uvedla to soudkyně Miroslava Švarcová, která začala spor seniorů s úřadem projednávat.

Bohumil a Marie Poulovi k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nedorazili, nepřišel ani jejich syn. Toho však soudkyně možná předvolá k dalšímu jednání v říjnu, protože advokát rodiny Vladimír Řičica navrhl jeho výslech. Naopak o to, aby soud vyslechl Poulovy rodiče, právník neusiluje.

Soudkyně po advokátovi konkrétně chce, aby do 30 dnů předložil důkazy o tom, z čeho jeho klienti dovozují vlastnictví částky, kdy ji svému synovi předali, kdy ji Poul vnesl do úřadu vlády a kdy nahlásil svému nadřízenému vnesení peněz a jejich úschovu v trezoru.

Při zásahu, který souvisel s kauzami kolem šéfky premiérova kabinetu Jany Nagyové (dnes Nečasové), prohledali policisté 13. června 2013 v sídle vlády i Poulovu kancelář. V prvním trezoru našli 3,5 milionu korun, ve druhém celkem 250 000 Kč v korunách a amerických dolarech. Na komodě leželo 30 000 korun. Policie peníze zabavila. Úřad je dostal zpět o dva roky později, protože se neprokázalo, že by souvisely s trestnou činností.

Poul pak úřadu v čestném prohlášení napsal, že částka v druhém z trezorů představuje jeho úspory a peníze, které mu zbyly ze zahraničních pobytů. O uložení svých celoživotních úspor do prvního z trezorů jej prý požádali rodiče, což ve svém prohlášení sami potvrdili.

"Částka byla určena pro druhého syna (…). Vzhledem k její výši jsme měli zájem, aby byly peníze bezpečně uloženy. Náš syn Lubomír nás ujistil, že má tyto možnosti, protože na úřadu vlády je trezor," napsali. Úřad požádali, aby peníze zaslal na jejich účet.

Úřad vlády to však neudělal a věrohodnost prohlášení zpochybnil. Poukázal mimo jiné na to, že Poul ani jeho rodiče předtím po dobu dvou let nepodnikli žádné kroky k vrácení zajištěných peněz. Právnička z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Milena Kadlecová u soudu podotkla, že Poulův postup je zcela nestandardní a odporuje logice. Navíc upozornila, že uložením peněz v trezoru bez vědomí nadřízeného porušil pracovní řád.

Kadlecová také chce, aby soud provedl jako důkaz rozsudky v paralelním sporu, v němž Poul neuspěl s požadavkem na vydání obsahu druhého z trezorů. Podle justice dostatečně neprokázal, že peníze jsou jeho.

Soudci tehdy uvedli, že fakt, že měl Poul jako jediný v držení klíče od trezoru, sám o sobě neznamená, že byl vlastníkem peněz tam uložených. Čestné prohlášení, které předložil, totiž samo o sobě nemá důkazní hodnotu, pokud není prokázána pravdivost toho, co je v něm napsáno.