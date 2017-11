Roden vyhrál další bitvu s bulvárem. Za články o intimním životě má jeho rodina dostat dva miliony

před 1 hodinou

Média smí psát o Rodenovi, když vynechají podrobnosti o jeho dětech a tom, s kým žije. Herec dostane navíc dva miliony.

Praha - Herec Karel Roden uspěl v dalším sporu proti bulvárním médiím, která popisovala jeho rodinný život včetně toho, jak počal své děti. Nakladatelství RF Hobby jemu a jeho rodině proto musí zaplatit dva miliony korun za neoprávněný zásah do osobnostních práv. Celkem mu již bulvární média mají zaplatit takřka šest milionů korun.

Žalobu podal Roden se svou současnou partnerkou Laurou Čekanovou i jménem svých dvou dětí. A to kvůli tomu, že média v řadě článků pitvala to, jak byly děti počaty a zda Čekanová není jen náhradní matka. Spekulovala také o tom, s kolika ženami známý herec vlastně žije. V té době byl totiž oficiálně s herečkou Janou Krausovou.

Podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 Daniely Čejkové tím ale časopisy vydavatelství RF Hobby - zejména Moje šťastná hvězda a Můj čas na kafíčko - zasáhly do jejich osobnostních práv. Každému včetně jejich dětí proto přiřkla po půl milionu korun, dohromady dva miliony. Upoutávky na články navíc vydavatel musí smazat z internetu.

Vydavatelství argumentovalo, že Roden je veřejně známou osobou, u níž má veřejnost právo být informována i o určitých aspektech soukromého života.

Není důležité, jestli je to pravda

Podle Čejkové, která odkázala na judikaturu Nejvyššího soudu, ale nemůže být žádný veřejný zájem na zveřejňování detailů o intimním životě rodiny a může to poškodit zejména děti. "Zveřejňování informací o nich může mít do budoucna závažné důsledky, pokud jde o jejich zdraví a emocionální vývoj," uvedla. "Není rozhodné, zda informace a tvrzení obsažené v předmětných článcích jsou pravdivé, či nikoliv a zda mají, či nemají difamující povahu," podotkla.

Soud rozhodl již letos v květnu, toto úterý ale ještě vydal upřesňující rozsudek. Roden a jeho partnerka Laura Čekanová totiž chtěli také to, aby tituly vydavatelství RF Hobby nezveřejňovaly o Rodenově životě a vztazích vůbec žádné informace ani do budoucna, ale to soud již zamítl.

"Absolutním zákazem žalovanému zveřejňovat jakékoliv informace o soukromém či rodinném životě žalobce by bylo zasaženo do svobody projevu," poukázala soudkyně Čejková. O tom, že oba partneři například spolu zašli na premiéru či byli spatřeni na nějakém večírku, se tak může psát dál.

Verdikt není pravomocný, po odvolání vydavatele se jím bude ještě zabývat Městský soud v Praze. Samo RF Hobby podle jeho ředitele Jana Zemana nebude zatím případ komentovat.

Vydělat na pokleslém zájmu veřejnosti

Je to další spor, se kterým Roden a jeho rodina uspěli: jak upozornil server iDnes.cz, Obvodní soud pro Prahu 4 jim letos v květnu přiznal za podobné články v časopisech vydavatelství Empresa Media Jaroslava Soukupa, zejména Týdnu a Sedmičce a také na stejnojmenných webech, milionové zadostiučinění. Přikázal také uvedené články stáhnout z internetu.

"Jediným smyslem poskytování takovýchto informací je realizace vysokého nákladu periodika a finanční výdělek na straně jedné a uspokojení pokleslého zájmu veřejnosti, který je některými médii přiživován. Nejedná se o nic, co by požívalo ochrany ve slušné společnosti, ani o nic, co by bylo chráněno právním řádem demokratického státu. Ukojení zvědavosti na intimní sféře jakékoliv osoby není veřejným zájmem," kritizoval v rozsudku praktiky vydavatelství soudce Michael Květ.

Tento verdikt je pravomocný, před třemi týdny jej potvrdil Městský soud v Praze. Ten pouze snížil zadostiučinění na 900 tisíc korun.

Celkem pět žalob

Rodenovi podali podle své advokátky Aleny Andruško celkem pět žalob. Soudy ještě projednávají žalobu na Bauer Media, vydávající například společenské časopisy Chvilka pro tebe či Pestrý svět, a na nařízení jednání se čeká ve sporu s vydavatelem Blesku a Aha!, společností Czech News Center.

Rodenovi již uspěli proti vydavatelství Story Publishing, které provozovalo již zaniklý web VIPstory.cz. Story Publishing jim mělo podle verdiktu soudu z loňského prosince, proti kterému se neodvolalo, zaplatit tři miliony korun a uhradit náklady řízení 54 tisíc korun. Protože ale nezaplatilo, poslali Roden s Čekanovou vydavatelství letos v červenci do insolvence.

Roden není jedinou známou osobností, která se úspěšně soudila s bulvárem. Ale se sumou takřka šesti milionů korun je v tažení proti němu zřejmě nejúspěšnější.

Milion pro Vašuta a Töpfera

V březnu letošního roku herec Ondřej Vetchý uspěl se žalobou na týdeník Spy, který tehdy napsal, že Vetchý přišel na vyhlášení cen Českého lva s milenkou. Šlo však o jeho ženu. Manželé vysoudili dohromady 700 tisíc korun.

Milionové sumy pak vysoudili na bulváru Tomáš Töpfer či Marek Vašut. A 1,2 milionu pak soud přiznal Dagmar Havlové za tvrzení vydavatelství Bauer Media, že měla milence v době, kdy její manžel Václav Havel umíral.

Spisovatel Michal Viewegh se zase kvůli článku v Aha!, ve kterém se psalo o jeho údajném milostném poměru s Nelou Pavlouskovou, obrátil až na Ústavní soud, který uznal, že 200 tisíc a omluva vydavatele jsou nedostatečné.