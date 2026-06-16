Rock for People slaví rekordní návštěvnost, přišlo přes 80 tisíc lidí

Na 31. ročník festivalu Rock for People, který se konal od středy do neděle na letišti v Hradci Králové, přišlo dosud nejvyšších 80 tisíc takzvaných unikátních návštěvníků. Proti loňským 75 tisíc návštěvníků to představuje nárůst téměř o sedm procent, řekla mluvčí festivalu Anna Portešová.
V součtu do areálu za pět dní prošlo branami 235 tisíc lidí, loni jich bylo 213 tisíc. Letos tedy každý den na festivalu bylo v průměru téměř 50 tisíc fanoušků muziky. Neodradilo je ani deštivé počasí, které festival letos provázelo.
Každý ze dnů festivalu vyvrcholil koncertem hvězdy světového formátu. Ve středu 10. června to byli Gorillaz, ve čtvrtek Limp Bizkit, o den později britská kapela Bring Me the Horizon a v sobotu americká zpěvačka Halsey. Vrcholem neděle bylo vystoupení metalové legendy Iron Maiden, jejichž koncert sledoval mimo jiných prezident Petr Pavel i někteří další politici.
Festivalový Park 360 na hradeckém letišti se podle pořadatelů proměnil v soběstačné město plné hudby, umění, setkávání, gastronomie a zážitků. Organizátoři areál letos rozšířili u hlavního pódia a zřídili nové pódium ČT art s kapacitou 4000 návštěvníků.
Návštěvníci měli k dispozici 1070 toalet a 450 sprch. Sprchy v kempech využilo přes 30 tisíc lidí. Celkem se v areálu spotřebovalo přibližně 5000 metrů krychlových vody, uvedli pořadatelé.
Policie v souvislosti s festivalem nezaznamenala žádné vážnější narušení veřejného pořádku. „Intenzivně jsme se věnovali monitorování a koordinování dopravy v okolí areálu a na příjezdových trasách. Přijali jsme zhruba 40 oznámení, která se týkala odcizení mobilního telefonu. Řešili jsme přestupková jednání převážně v dopravě,“ uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.
Příští ročník Rock for People se uskuteční od 2. do 5. června 2027. Prvním oznámeným vystupujícím je americká punk rocková skupin Blink-182.
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