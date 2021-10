Roblox hrají desítky milionů dětí. Hrozí, že se zde setkají se souloží i znásilněním

Zatímco řada dospělých název Roblox ještě nikdy neslyšela, jejich děti dobře ví, o co jde. Populární videohra má desítky milionů hráčů po celém světě, především právě dětí. Uživatelům umožňuje vytvářet i vlastní hry a sdílet je s ostatními. A tady je problém. Kontrola takových her chybí, k dětem se tak dostává sex i násilí, ve virtuálním světě Robloxu na ně snadno mohou cílit sexuální predátoři.

Zářivé barvy a jednoduché postavičky podobné těm ze stavebnice Lego děti ke hraní lákají a samy o sobě jsou k takové zábavě vhodné. Některé části Robloxu jsou ale vhodné mnohem méně. Svobodné prostředí umožňuje například vytvořit virtuální místnost se souložícími páry a zvát do ní malé děti, jak se o tom řada uživatelů či jejich rodičů už přesvědčila.

„Princip je jednoduchý. Stačí navrhnout vlastní hru se sexuálním obsahem, nastavit ji jako soukromou a začít do ní zvát ostatní uživatele. Děti dostanou pozvánku, aby se do hry připojily,“ říká expert na bezpečí v on-line prostředí Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci. Upozorňuje na případ, kdy po hackerském zásahu a pozměnění herního kódu v Robloxu došlo k virtuálnímu znásilnění herního avatara sedmileté dívky.

Uživatelská pravidla Robloxu sice uvádějí, že platforma žádný sexuální obsah nepovoluje, uhlídat obrovské množství tvůrců je ale problém.

Roblox se poprvé objevil v roce 2004, oblibu si získal hlavně v posledních letech, kdy pokořil hranici 150 milionů aktivních hráčů a překonal tak herní hity Fortnite či Minecraft. Hrát se dá snadno přes webový prohlížeč či mobilní aplikaci. Tvůrce platformy, firma Roblox Corporation, letos v březnu vstoupila na newyorskou burzu, kde má nyní hodnotu 44 miliard dolarů.

Každý den Roblox používá 43 milionů hráčů, dvakrát více než před dvěma lety, uvádí list New York Times. S rostoucí popularitou hry roste i věk uživatelů, kteří na platformě vytvářejí vlastní hry. Přibývá mladých dospělých a s nimi více choulostivého obsahu i potenciálních predátorů, kteří mohou zneužít nezkušenosti dětských hráčů. Firma chce dál růst, což znamená udržet si starší uživatele a zároveň poskytovat dostatečnou ochranu těm malým.

Právě na děti ve věku sedmi až devíti let platforma cílí především. "Může za to jeho jednoduchost, přehlednost, snadné ovládání a možnost kreativity. Větším dětem už tak zajímavý nepřipadá," vysvětluje Kopecký. Nezkušení hráči podle něj nebývají připraveni na rizikovou komunikaci s predátory, kteří loví na síti své potenciální oběti a usilují o bližší kontakt s nimi.

Výtvorů od amatérských vývojářů je na Robloxu jeden a čtvrt milionu. Tvůrci je zpřístupňují hned po dokončení, přísné síto ucelené kontroly chybí. Každou jednotlivou hru lze nastavit jako soukromou (private) či veřejnou (public), do těch soukromých je pak možné zvát další uživatele.

Rizika se snaží Roblox odstraňovat, generální ředitel Dave Baszucki ale připouští, že udržet na platformě uživatele z více věkových skupin je pro firmu velká výzva. Roblox průběžně vylepšuje své bezpečnostní nástroje, posiluje tým, který kontroluje herní obsah, nabízí rodičovskou kontrolu a vyvinul také chatové filtry blokující vulgární výrazy a informace použitelné k identifikaci lidí. "Věříme, že dokážeme vytvořit prostředí přístupné všem věkovým skupinám," citoval Baszucki list New York Times.

Kopecký radí rodičům, aby dětem v Robloxu vypnuli herní chat a také zneviditelnili věk. Pak ho nebude moci nikdo kontaktovat, riziko ohrožení se tak sníží na minimum. "Pokud dítě bude pouze hrát, je velmi malá šance, že by došlo k nějakému incidentu," uvádí expert.

Upozorňuje také, že důležité je dodržovat obecné zásady bezpečí ve virtuálním prostředí. Rodiče by měli dětem vysvětlit, jak chránit osobní údaje, a také upozornit, že na internetu nemusí být všichni hráči těmi, za koho se vydávají. Měli by také dohlédnout, aby hráli jen hry, které jsou pro jejich věkovou skupinu určené. To zjistí pomocí klasifikace PEGI, uvedené u jednotlivých aplikací. Zároveň je potřeba ohlídat, aby se dítě neproklikalo k platební bráně a nemohlo odesílat peníze.

„Nebezpečná není herní platforma sama o sobě. Nebezpeční jsou lidé, kteří ji zneužívají, ať už k tvorbě a sdílení nevhodného obsahu, nebo ke komunikaci s cílem získat od dětí intimní materiály,“ zdůrazňuje Kopecký.

VIDEO: Trailer k počítačové hře Roblox