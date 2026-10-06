Riziko moru pro Evropu je nízké, uklidňuje obavy ministr Vojtěch

Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha (ANO) sleduje dostupné informace o možném výskytu nákazy plicním morem v Rusku. Podle informací Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí (ECDC) je ale riziko pro Evropu velmi nízké, řekl to na úterní tiskové konferenci k začátku chřipkové sezony.
Laborantka Irkutského vědecko-výzkumného ústavu pro boj s morem podle ruských úřadů zemřela z neznámých příčin. O tom, že žena podlehla nákaze plicním morem, píší ruská média, úřady ale výskyt moru nadále popírají.
„Neděláme žádné konkrétní kroky, ale jsme v kontaktu s příslušnými autoritami,“ řekl novinářům ministr. Situace je podle něj komplikovaná. „Je otázka jaké všechny informace se dostávají na veřejnost a kde je pravda, což ne vždycky je u těchto zemí jednoznačné,“ dodal.
Světová zdravotnická organizace (WHO) označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké, v úterý uvedla agentura AFP.
Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou irkutského institutu pro boj s morem, a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy, sdělila WHO podle agentury Reuters.
„Plicní forma moru je infekce způsobená bakterií Yersinia pestis, který může způsobit skutečně extrémně těžký zápal plic,“ řekl předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP (ČPFS) a primář Plicní kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové Vladimír Koblížek.
„Tento zápal plic je ale dobře léčitelný antibiotiky, která jsou v naší zemi dobře dostupná,“ dodal s tím, že riziko je nízké i díky tomu, že v současné době neexistuje přímé letecké spojení s Ruskem.
Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka.
Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.
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