Rituály slibovaly ženě obdaření láskou, přišla o více než milion korun

O více než milion korun přišla žena z Přerovska kvůli rituálům slibujícím zajištění hojnosti, obdaření láskou a zhodnocení financí. Podle policistů se žena nechala nalákat na inzerci na sociálních sítích, která nabízela různé služby duchovního charakteru.
Od ledna do května kvůli vidině lepšího života poslala neznámé osobě v několika splátkách několik set tisíc korun, nakonec případ nahlásila policistům. Nabídka spočívala ve výkladu karet, poškozená si s neznámou osobou sjednala ústní smlouvu na poskytnutí těchto služeb. "Konkrétně se jednalo o rituál lásky, hojnosti a financí, za které v průběhu ledna zaplatila v různých částkách necelých 35 200 korun," uvedla mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.
Taxa se začala zvyšovat - v únoru rituály pokračovaly a žena za ně zaplatila další částky, celkem 373 000 korun. "V březnu se situace opakovala a za další prapodivné praktiky odeslala dalších 335 000 korun. Ke konci měsíce již nabyla pochybnosti, protože se zmíněné slíbené služby nezačaly naplňovat a požádala o vrácení peněz. Na účet jí bylo vráceno necelých 100 000 korun," uvedla Zajícová.
Poškozená se však vzápětí nechala zmanipulovat k dalšímu využívání poskytovaných služeb a v dubnu pachateli na účet postupně poukázala dalších 225 000 korun a v květnu 247 000 korun. Policisté případ vyšetřují pro trestný čin podvod. Apelují přitom na veřejnost, aby byla obezřetná. Obdobné lákavé služby, které nabízejí a slibují nemožné, se na sociálních sítích objevují podle policie poměrně často.
