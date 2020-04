Říkejte dětem o pandemii pravdu a odpovídejte na otázky, radí na webech psychologové

Na internetu je v současnosti k nalezení celá řada návodů, jak se mohou rodiny s dětmi psychicky vypořádat se současnou pandemií koronaviru.

Například ministerstvo školství vypracovalo příručku a komiks, které mají dospělým pomoct o tomto tématu mluvit s dětmi. Doporučení nabízí také například web SpoluDoma.cz, Linka bezpečí nebo ministerstvo vnitra. Odborníci radí, aby dospělí mluvili s dětmi o koronaviru v klidu, zajímali se o jejich obavy a odpovídali na jejich otázky.

Příručka Koroňák není kamarád!, kterou připravilo ministerstvo školství, je určená zejména pro děti okolo osmi až 12 let. Podle odborníků z resortu děti často nerozumí, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Příručka by jim měla pomoct pochopit souvislosti i jejich vlastní pocity. Podle autorů je vhodné, aby s materiálem pracovalo dítě společně s dospělým, který mu bude moct odpovědět na dotazy a případně ho zbavit obav.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru, radí ministerstvo vnitra. V deseti bodech vyzývá rodiče například k tomu, aby se před rozhovorem s dítětem zklidnili, zjistili, čeho se dítě bojí a přiměřeně ho o faktech informovali. Doporučuje zamezit tomu, aby dítě trávilo dlouhé hodiny u televize či s chytrým telefonem. Rodiče by měli s dětmi chodit ven nebo doma cvičit a povzbuzovat je v plnění školních povinností, ale i v udržování kontaktu s kamarády přes internet, radí úřad.

Odpovídejte vždy pravdivě

"Dětem na otázky týkající se současné situace odpovídejte vždy pravdivě, mluvte s nimi o jejich obavách - je lepší, když mají informace od Vás, než když jsou zavaleny informacemi přes internet," upozorňuje Linka bezpečí ve svých deseti bodech. Rodiče by se dle jejích odborníků měli obrnit trpělivostí, snažit se udržovat pravidelný denní režim, s dětmi se smát a zaměřovat se v rodině na jiné věci, než jsou zprávy o koronaviru.

Informace o tom, jak zvládat stres a nejistotu v rodině či u dětí nabízí také stránky SpoluDoma.cz, které vznikly pod záštitou hlavního města Prahy a Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10. Rodiče na nich mohou najít mimo jiné tipy pro trávení společného času s dětmi v současné situaci. Popisují třeba, jak lze celou rodinu zapojit do počítačové hry Minecraft, jak s dětmi hrát pantomimu nebo tancovat podle online návodů.

Řadu doporučení k současné situaci zveřejnila také Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zájemci na jejím webu najdou například tipy na online hry a komunikaci dětí se seniory nebo jak vysvětlit dítěti, když někdo z blízkých uvízl kvůli opatřením proti koronaviru v zahraničí.