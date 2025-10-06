Premiér Petr Fiala (ODS) označil Drábovou za mimořádnou ženu, která se věnovala službě státu a jeho bezpečnosti. Dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zemřela v pondělí po vážné nemoci, bylo jí 64 let.
"Odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci. Měl jsem ji rád za její odvahu, lidskost, smysl pro humor," napsal Pavel. Od jeho dvou předchůdců v úřadu prezidenta obdržela Drábová v minulosti vyznamenání. Prezident Václav Klaus jí v roce 2011 předal stříbrnou plaketu prezidenta republiky, jeho nástupce Miloš Zeman o tři roky později medaili Za zásluhy.
"Vážil jsem si její odbornosti a obdivoval její bezprostřednost a charisma. V mých očích vždy byla skutečnou a neokázalou vlastenkou, vzorem skromnosti, vlídnosti a především dobrým člověkem. Nejen mně bude moc chybět," dodal Pavel.
Na zprávu o úmrtí Drábové okamžitě reagovali i další politici. "S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Dany Drábové. Odešla mimořádná žena, která se věnovala službě státu a jeho bezpečnosti. Upřímnou soustrast rodině a blízkým," napsal Fiala.
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš si Drábové vážil jako velké odbornice na energetiku a na jadernou bezpečnost. Jejího úmrtí je mu líto, vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým.
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) označil Drábovou za mimořádnou osobnost české vědy a veřejného života. "Svou erudicí, nadhledem i lidskostí a skvělým humorem si získala respekt doma i v zahraničí. Děkuji za vše, Dano," uvedl. "Tohle bolí. Dana Drábová je člověk, který v téhle těžké době bude hodně, hodně chybět," sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).
Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že když se řekne jaderná energetika a bezpečnost, vybaví si Danu Drábovou a její nezaměnitelné glosy. "Odešla výjimečná osobnost české vědy a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Její práce a služba veřejnosti jsou neocenitelné. Rodině a blízkým vyjadřuji upřímnou soustrast," dodal.
Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) byla Drábová obdivuhodná žena. Poděkoval jí za službu pro Česko. "Na pracovních jednáních i mimo ně byla vždy skvěle připravena s pohotovými poznámkami a výbornými glosami. Říkala to, co si myslí, i když to nebylo vždy populární. Ať je jí nebeská brána otevřena," napsal.
"Dana Drábová se výraznou měrou zasloužila o popularizaci jaderné energetiky v České republice," uvedl na sociální síti LinkedIn generální ředitel a předseda představenstva energetické skupiny ČEZ Daniel Beneš. Její úmrtí podle něj znamená odchod jedné z hlavních tváří české energetiky.
Drábová byla předsedkyní SÚJB od listopadu 1999. Podporovala rozvoj české jaderné energetiky, tedy hlavně rozšíření jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Zastávala i řadu funkcí v mezinárodních organizacích. V letech 2002 až 2004 a 2010 až 2012 byla členkou Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), byla předsedkyní Západoevropské asociace jaderných dozorových orgánů (WENRA, 2006 až 2009). Angažovala se rovněž v komunální politice, byla místostarostkou Pyšel na Benešovsku, krátce zasedala i v zastupitelstvu Středočeského kraje.
Ekologové: Byla to respektovaná odbornice a férový oponent
Ekologové oslovení ČTK uvedli, že ačkoliv se s Danou Drábovou mnohdy neshodli, rádi s ní diskutovali a vážili si jí jako odbornice na energetiku. Ocenili nejen její odbornost, ale i lidský přístup, otevřenost a schopnost vést věcnou debatu i s oponenty.
"S paní předsedkyní Danou Drábovou jsme se na řadě řešení v energetice neshodli, ale polemiky jsem s ní vedl rád, protože byla respektovanou odbornicí, které jsem si vážil," řekl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh. Ocenil také její prodemokratické občanské postoje, například ohledně kritiky ruské agresivní války proti Ukrajině.
Podle Jana Rovenského, který byl dříve vedoucím energetické kampaně Greenpeace ČR, byla Drábová nejen odbornicí, ale také férovým a lidským oponentem. "Byla to asi moje nejoblíbenější protivnice, se kterou jsem se za těch 20 let v energetice potkal. Jako člověk mi přišla úplně skvělá - velkorysá, noblesní a intelektuálně otevřená. Každá interakce s ní, i když jsme spolu nesouhlasili, byla lidsky strašně příjemná," uvedl.
Podotkl, že Drábová dokázala vést debaty s respektem a bez předsudků. "Byla otevřená lidem, kteří s ní nesouhlasili, a vedla s nimi vážnou debatu bez ohledu na jejich názor nebo kvalifikaci. Na rozdíl od mnoha jiných se nesnažila oponenty zničit, ale dojít k pravdě. Byla schopná uznat i vlastní chybu, což je u takto vysoce postaveného státního úředníka vzácné," řekl Rovenský.