Řídil přes zákaz, zabil tři lidi, ujel. Chystáme zpřísnění pravidel, reaguje ministr

Minulé pondělí najel muž v Adršpachu do dvou chodců. Oba zahynuli, řidič od nehody ujel. Ukázalo se, že byl už jednou odsouzený za sražení ženy, která rovněž zemřela. V Česku to není ojedinělé, od nehody ujede šestina řidičů. Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona, od níž si slibuje, že bude podobným případům předcházet. Podle dopravního experta by mohla být ještě přísnější.

Dva manažeři sušické firmy s horolezeckým oblečením Zikmund Schwarzkopf a Matěj Molcár minulé pondělí šli podél silnice od parkoviště ke vstupu do Adršpašských skal. Bylo kolem desáté hodiny večer. Vyřítilo se proti nim auto. Za volantem seděl 38letý muž s iniciály J. Č. Oba chodce srazil. Jeden zemřel na místě, druhý ve vrtulníku cestou do nemocnice. Řidič, který nehodu zavinil, ujel.

Policii se ho povedlo vypátrat, a jak se ukázalo, nebylo to poprvé, co J. Č. zavinil smrtelnou nehodu. V roce 2016 nacouval do seniorky, která následně zraněním podlehla. Okresní soud v Náchodě jej tehdy uznal vinným z usmrcení z nedbalosti a muž dostal podmínku.

Nyní ještě vyšlo najevo, že od roku 2002 má J. Č. prakticky nepřetržitý zákaz řízení a opakovaně jej porušuje. Naposledy mu odebrali řidičský průkaz na pět let. Během této doby ho policie za volantem přistihla dvakrát a zákaz řízení mu prodloužila do roku 2027. Nyní mu podle policejní mluvčí Lucie Konečné hrozí šest let odnětí svobody za usmrcení z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a porušení zákazu řízení.

Nehoda otevřela debatu, zda takový trest není pro recidivistu, jenž má na svědomí tři lidské životy, příliš nízký. Konečná upozorňuje, že výsledný trest však může být vyšší. "Je to živá kauza a na základě zjištěných skutečností může dojít k překvalifikování," poznamenala.

V případě překvalifikování by tak řidiči mohlo hrozit za usmrcení z nedbalosti dvou lidí až 10 let. "To je trest sám o sobě vysoký," komentuje to dopravní expert Roman Budský.

Odborníci a policie však upozorňují na další alarmující skutečnost. Množství motoristů, kteří od bouraček ujíždějí. V loňském roce policisté šetřili 99 332 dopravních nehod, z toho 17 683 řidičů z místa ujelo. To je téměř 18 procent motoristů. Za letošní rok do července policejní statistiky uvádějí, že od nehody ujelo 10 491 lidí, což je skoro o tisíc více než za stejné období loni.

Ministerstvo dopravy v čele s Martinem Kupkou (ODS) proto přichystalo novelu zákona, od níž si slibuje zlepšení této statistiky. Cílit bude především na začínající řidiče, kteří by si měli více uvědomovat svoji odpovědnost na silnicích.

"Nejsem schopen posoudit tento konkrétní případ (sražení muži v Adršpachu - pozn. red.) ve všech ohledech, ale jde mi o to, abychom dokázali působit především preventivně a zachytit nesprávné jednání za volantem v počátečních létech," vyjádřil se pro Aktuálně.cz Kupka.

Čtyřhodinová psychologická přednáška

Novelu by měla vláda schvalovat v září, pak se jí ještě budou zabývat poslanci. Pokud projde v navrhované podobě, všichni po absolvování autoškoly dostanou řidičák takzvaně na zkoušku. V praxi to bude znamenat, že když motorista dva roky od získání řidičáku spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude průkaz odebrán úplně, bude muset podstoupit dopravně psychologickou přednášku a jízdu v autoškole.

Psychologická přednáška potrvá čtyři hodiny a jejím obsahem budou příčiny dopravních nehod a jak jim předcházet. Jízda v autoškole potrvá také čtyři hodiny, část z toho ale zabere teoretický výklad.

"Víme, že začínající řidiči jsou nejvíce náchylní ke spáchání dopravních přestupků, protože jdou do zbytečných rizik a chovají se neohleduplně, takže jsme pro ně nachystali způsob, jak budou muset víc hledět na správné návyky, budou muset být opatrnější a více předvídat," vysvětlil Kupka.

Odborník: Zaveďme celoživotní zákaz řízení

Dopravní expert Roman Budský oceňuje, že ministerstvo chce působit především preventivně na mladé řidiče. "Je to dobrý krok. Měl by být účinný především na začátku kariéry případného delikventa. Řada mladších řidičů je osobnostně nevyzrálá a tohle může pomoct. Člověka to nastartuje, aby se pak na svou odpovědnost na silnici díval jinak," řekl Budský.

Česko je navíc posledním státem Evropské unie, který psychologické přednášky předcházející vrácení řidičáku, nemá.

Nicméně Budský by byl pro zavedení ještě přísnějších pravidel. "V Česku nám chybí institut celoživotního zákazu řízení. Jsou lidé, kteří za volant nepatří, a v tomto případě by se vyslovit měl, protože je to bezohlednost někoho srazit a neposkytnout pomoc," dodal. Navrhuje, aby v některých případech mohlo být například po 10 letech odebrání průkazu přezkoumáno a v těch nejzávažnějších, aby o něj řidič přišel nadobro.

Nicméně řidič z Adršpachu zákaz řízení měl a stejně jej nedodržel. "Proto by se měl ještě zvýšit trest za maření úředního rozhodnutí, protože je společensky nebezpečné, aby člověk se zákazem vesele jezdil dál," doplnil.

