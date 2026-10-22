Neuvěřitelná scéna z dálnice D6. Řidička dodržovala rychlost, muž ji za to zmlátil

Na dálnici D6 poblíž Jesenice na Rakovnicku došlo k absurdní scéně přímo na vozovce. Úsekem se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou v autě. Řidič druhého auta ji vybrzdil a následně zbil. Dcera řidičky měla v rukách palubní kameru, která útok zachytila na videu.
Muž je podezřelý z několika trestných činů včetně ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, informovala v tiskové zprávě na policejním webu mluvčí Vlasta Suchánková.
„Mladá žena s osmiletou dcerou na sedadle spolujezdce projížděly stavbou dálnice D6 v blízkosti obce Jesenice, kde bylo několik dopravních značení upravující rychlost jízdy (50, 30 a opět 50 kilometrů za hodinu). Žena nedělala nic jiného, než že všechna rychlostní doporučení respektovala a jela podle nich,“ uvedla mluvčí.
Řidič černého SUV ji začal problikávat a podle záznamu i svým autem ohrožovat a vybržďovat. Následně zastavil a donutil zastavit i řidičku.
„Poté, co otevřel dveře, ji začal velmi surově mlátit do hlavy a po těle. Když mu sdělila, že vše zaznamenává palubní kamera, kterou už v té době svírala v rukách osmiletá dcera řidičky, snažil se jí násilím zmocnit,“ popsala Suchánková.
Děvčeti se podařilo kameru rychle uschovat pod svou sedačku a záznam pak řidička předala policistům.
„Muž se dopustil hned několika protiprávních jednání, z kterých jsme mu již ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření. A to z ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, výtržnictví a krádeže ve stadiu pokusu,“ doplnila mluvčí a dodala, že na prožité trauma žena i její dcera zřejmě dlouho nezapomenou.