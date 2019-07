Řidiči chtěli vyjet z kolony záchrannou uličkou, hrozí jim až několik let vězení

před 56 minutami

Řidiči se při pondělní nehodě na dálnici D7 u Knovíze na Kladensku otáčeli do záchranné uličky, aby se tak vyhnuli stání v koloně. Podle policejní mluvčí Marcely Pučelíkové nemusí jít jen o přestupek, ale skutek může být kvalifikovaný jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Právní kvalifikace zatím podle mluvčí stanovena nebyla. V případě prokázání viny a odsouzení za obecné ohrožení by pak řidičům hrozilo až několik let vězení.

Případem se zabývají kladenští policisté. "V současné době vyhodnocují kamerové záznamy, které mají k dispozici od svědků a ostatních řidičů," uvedla Pučelíková. Podle ní zatím policisté vědí zhruba o 20 automobilech, jejichž řidiči jeli uličkou v protisměrné části silnice. Policisté také žádají o informace svědky, kteří viděli kolizní situaci, kdy některý z řidičů ohrozil při jízdě v uličce ostatní řidiče včetně záchranných složek. Zakroužkujte pouze jednu správnou odpověď.



Záchranářská ulička slouží k:

a) průjezdu vozidel IZS a silničářů,

b) k předjíždění

c) k odjezdu z kolony



Stalo se dneska odpoledne na D7 u Slaného. Policie vyloučila, že by ta auta otočila sama. A teď zkoumá záznamy... @CT24zive pic.twitter.com/Q2C01KcICD — Honza Beránek (@JTBcz) July 1, 2019 Uličku smí podle zákona využít pouze vozidla s právem přednostní jízdy, tedy například záchranná služba, hasiči, policie. Řidiči porušili předpisy o provozu na pozemních komunikacích i tím, že couvali, otáčeli se a jeli po dálnici v protisměru. Dálnice D7 byla v pondělí odpoledne kvůli nehodě osobního a nákladního auta uzavřená zhruba dvě hodiny. Řidič osobního vozu se lehce zranil. Příčinu a okolnosti nehody policie vyšetřuje.