Řidič vozidla, které se střetlo s Turkovým autem, je v pracovní neschopnosti

Řidič nemocničního vozu, které se v pondělí střetlo s autem poslance za Motoristy Filipa Turka, je v pracovní neschopnosti. K jeho zdravotnímu stavu se však nemůže Fakultní nemocnice Motol a Homolka vyjadřovat. Ve středu to řekla mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Škoda způsobená na vozidle zatím nebyla vyčíslená, dodala.
Turek v úterý uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje.
Policie se případem nadále zabývá, nové informace však nelze čekat v nejbližších dnech. „V případu není nic nového. Opakovaný dotaz zkuste poslat na konci příštího týdne,“ sdělila ve středu policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam Zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou ulic Ječné a Sokolské houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu.
Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu. Vůz skončil po srážce převrácený na tramvajových kolejích. Jeho řidiče převezli záchranáři do traumacentra s vícečetnými poraněními.
„Řidič z vozidla je v současné době v pracovní neschopnosti,“ řekla ve středu Dostálová. K jeho zdravotnímu stavu se nemocnice nemůže vyjadřovat, dodala.
Turek ve videu zveřejněném v úterý večer na Facebooku uvedl, že si s řidičem telefonoval. „Je doma z nemocnice a má poraněný loket, takže to je ta dobrá zpráva,“ řekl.
Podle Dostálové jel řidič do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pro přípravek z krevních destiček pro pacienta. Transfuzní stanice vinohradské nemocnice je totiž největším výrobcem těchto přípravků z krve dárců z Praze, zásobuje většinu nemocnic, které nemají vlastní transfuzní stanice.
Jel v odbočovacím pruhu
Turek podle zveřejněných záběrů předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Po zveřejnění videa se srážkou čelil poslanec opozičním výzvám ke složení mandátu. Pokud jsou zveřejněné záběry pravdivé, měl by Turek rezignovat na post vládního zmocněnce i podle premiéra Andreje Babiše (ANO).
Turek poté oznámil, že do rozhodnutí policie nebude pozici vykonávat. Pokud ho policie označí za viníka, na funkci zmocněnce rezignuje.
Šéf Motoristů Petr Macinka na kanálu Xaver Live označil případ za štvanici. Nehodu popsal tak, že Turkovi vjel do cesty velmi rychle jedoucí řidič. Turek podle něj jasně vyvodil odpovědnost jako dospělý člověk, který nechce nechat vládu čelit „totálnímu hnojometu“.
„Určitě za ním stojím, podporuji ho, nikdy ho nepotopím, nevzdám se ho a budu za něj bojovat,“ uvedl Macinka.
Je podle něj potřeba počkat, dokud policie neřekne, kdo nehodu zavinil. „Já si nebudu hrát na dopravního experta ani lidového soudce,“ dodal. Po vyjádření policie to bude „padni, komu padni“, konstatoval.