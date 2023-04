Řidič vezl 1400 lahví alkoholu. Mám je pro osobní potřebu, tvrdil celníkům

Celníci zabavili na dálnici D52 na jižní Moravě řidiči nákladního vozu zhruba 1400 nezdaněných lahví alkoholu. Řekl jim, že je má pro osobní potřebu. Řidič bude muset zaplatit dlužnou spotřební daň přibližně 90 tisíc korun, hrozí mu i citelná pokuta.

Celníci zastavili ke kontrole nákladní vůz s litevskou státní poznávací značkou. Při kontrole řidič uvedl, že si veze domů pouze nějaký alkohol pro vlastní potřebu.

"Když však celníci otevřeli nákladní prostor, byli překvapeni rozsahem 'osobní spotřeby' řidiče. Kromě ocelových profilů se v nákladovém prostoru nacházelo 30 lahví tichého vína, 480 lahví šumivého vína a 888 lahví lihovin typu rum, whiskey a vodka," popsala mluvčí celníků Lada Temňáková.

Vzhledem k tomu, že řidič neměl potřebné přepravní doklady, zboží nebylo označeno platnou kontrolní páskou a nebylo možně prokázat jeho zdanění, celníci ho zajistili. Řidič bude muset zaplatit dlužnou spotřební daň, která je zhruba 90 tisíc korun.

Nebyl jediným, kdo takto přepravoval nezdaněné lihoviny. Na dálnici D2 celníci zastavili dodávku s německou státní poznávací značkou. Bulharský řidič uvedl, že přepravuje potraviny a nějaký alkohol své rodině do Německa. Vzhledem k tomu, že vůz byl plně naložen a kontrola v terénu by byla podle mluvčí komplikovaná, celníci doprovodili vůz k prohlídce do kontrolní haly.

"Po vyložení nákladu, celnici zjistili, že muž přepravuje celkem 72 lahví alkoholu typu rakije a vodka, které nebyly označeny platnou kontrolní páskou, řidič nepředložil patřičné přepravní doklady a nebylo možné prokázat řádné zdanění alkoholu," uvedla mluvčí.

Celníci proto veškeré zboží zajistili a pravděpodobně bude rozhodnuto o jeho propadnutí. Navíc bude muset řidič doplatit dlužnou spotřební daň, asi 6500 korun. V obou případech také musí viníci uhradit náklady za skladování zboží a v případě, že celní úřad rozhodne o jeho propadnutí, budou muset uhradit i náklady za následnou likvidaci. Oběma navíc hrozí pokuta za nakládání s neznačeným lihem, a to až pět milionů korun.