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Domácí

Řidič prudce narazil do aut stojících kvůli divočákům. Dva lidé zemřeli

ČTK

Dva lidé zemřeli v noci na sobotu při nehodě tří osobních aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno. Do dvou stojících automobilů narazil třetí. Dálnice byla od 0:30 do 07:00 uzavřená. Řekl to policejní mluvčí David Chaloupka. Mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová doplnila, že vážné zranění utrpěly dvě děti a jeden další dospělý.

Policie, ilustrační foto.
Policie, ilustrační foto.Foto: Policie ČR
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"První z automobilů zastavil, protože se střetl s divokými prasaty. Za ním zastavil druhý automobil. Bohužel řidič dalšího automobilu jel zřejmě vysokou rychlostí a do obou stojících aut narazil," uvedl Chaloupka.

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Záchranáři na místo vyslali vrtulník, velkokapacitní sanitku, čtyři záchranářské posádky a dva lékařské týmy.

"Dvě ženy jsme resuscitovali, bohužel přes veškerou snahu se nepodařilo obnovit životní funkce ani u jedné z nich. Jednoho muže jsme po ošetření s těžkým zraněním převezli sanitkou k další péči do Fakultní nemocnice Brno. Postarali jsme se také o dvě děti, obě utrpěly těžká zranění," uvedla Bothová. Jedno z dětí převezl vrtulník do Dětské nemocnice v Brně, druhé z dětí převezla do stejné nemocnice sanitka.

Nehoda se stala po půlnoci. Až do 07:00, kdy skončil úklid silnice, policisté odkláněli dopravu na exitu 23 přes Židlochovice a Rajhrad zpět na D52.

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