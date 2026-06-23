Přeskočit na obsah
Benative
23. 6. Zdeňka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Řidič auta srazil v Ústí nad Labem chodkyni, svědci ho vytáhli z vozu a zbili

ČTK

Ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem řidič osobního automobilu v úterý srazil chodkyni. Skončila v péči lékařů. Svědci nehody šoféra vytáhli z vozu a zbili ho. Lékaři muže převezli do nemocnice. ČTK to řekla mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová. Podle ní to není první případ, kdy do řešení automobilové nehody před příjezdem policie zasáhli přítomní.

Záchranná služba Hlavního města Prahy, záchranka, ZSHMP, sanitka, zdraví, zdravotnictví Praha, 19. 3. 2021, HN - Lukáš Bíba
Ilustrační foto.Foto: HN - Lukas Biba
Reklama

Nehoda se stala okolo 11:15 v ulici Podmokelská. "Poraženou chodkyni, kterou srazil řidič v nízké rychlosti, jsme s lehkým zraněním převezli do nemocnice. Lehké zranění utrpěl po zásahu svědků události také řidič," řekl ČTK mluvčí záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Přesné okolnosti události policie vyšetřuje. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
A resident watches from his balcony as other flat burns after being hit by a Russian drone in the frontline town of Druzhkivka
A resident watches from his balcony as other flat burns after being hit by a Russian drone in the frontline town of Druzhkivka
A resident watches from his balcony as other flat burns after being hit by a Russian drone in the frontline town of Druzhkivka

ŽIVĚ Ukrajina hlásí zraněné po ruských útocích, v Kyjevě byl poplach

Nejméně šest lidí utrpělo zranění při večerních a nočních ruských vzdušných útocích v několika oblastech Ukrajiny, uvedli tamní představitelé. Poplach vyhlásilo rovněž hlavní město Kyjev, napsala agentura Reuters. V nově zveřejněné bilanci ukrajinské úřady uvedly, že ruské útoky si za celé pondělí vyžádaly pět mrtvých a 29 zraněných, uvedl list Ukrajinska pravda.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama