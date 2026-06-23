Řidič auta srazil v Ústí nad Labem chodkyni, svědci ho vytáhli z vozu a zbili

Ve čtvrti Krásné Březno v Ústí nad Labem řidič osobního automobilu v úterý srazil chodkyni. Skončila v péči lékařů. Svědci nehody šoféra vytáhli z vozu a zbili ho. Lékaři muže převezli do nemocnice. ČTK to řekla mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová. Podle ní to není první případ, kdy do řešení automobilové nehody před příjezdem policie zasáhli přítomní.
Nehoda se stala okolo 11:15 v ulici Podmokelská. "Poraženou chodkyni, kterou srazil řidič v nízké rychlosti, jsme s lehkým zraněním převezli do nemocnice. Lehké zranění utrpěl po zásahu svědků události také řidič," řekl ČTK mluvčí záchranné služby Patrik Christian Cmorej. Přesné okolnosti události policie vyšetřuje. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné.
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