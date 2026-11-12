Revoluce v přijímačkách na střední se blíží. Ministr oznámil datum změny

Přijímací zkoušky na střední školy by se mohly změnit od jara roku 2029. Žáci devátých tříd by si mohli podat nově až pět přihlášek. Zároveň by nejprve psali testy a až pak by se hlásili na školy. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Nyní si mohou žáci podat maximálně tři přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až dvě na obory bez ní. Nově by takové omezení nebylo. Návrh by chtěl Plaga předložit do konce roku.
Na potřebu změny přijímacích zkoušek poukazují experti dlouhodobě. Podle odborníků z organizace PAQ Research je pro zlepšení kromě předřazení testů před výběr školy potřeba také zvýšit počet přihlášek, a naopak nezvyšovat váhu školním zkouškám. Bez všech tří kroků se podle nich stres uchazečů nesníží. Experti dlouhodobě upozorňují na to, že by měli žáci nejdříve napsat testy a až poté si podat přihlášku. Zároveň poukazují na nesoulad mezi poptávkou žáků a kapacitou středních škol. Změnu přijímací zkoušky slíbila vláda v programovém prohlášení.
„Jednotná přijímací zkouška bude předcházet podání přihlášek a celkový počet přihlášek bude pět. To jsou ta doporučení, která nám experti dali a se kterými jsme jako ministerstvo školství pracovali,“ řekl Plaga.
Nově by žáci měli pět přihlášek bez ohledu na to, zda se hlásí na školy s talentovou zkouškou. Nová pravidla by platila pro žáky devátých tříd, pro víceletá gymnázia by zůstal zachován současný systém, uvedl Plaga.
Podle nových pravidel by mohli žáci jednotnou přijímací zkoušku poprvé psát podle ministra na jaře 2029. „Zároveň můžu všechny uklidnit, že to nebude ten lednový termín, kterého se někteří obávali, ale měl by to skutečně být jarní termín. Bude to trošku přesazeno, ale ne o tolik, jak to možná na začátku vypadalo,“ řekl Plaga. Někteří ředitelné základních škol se dřívějších testů obávali.
V tomto školním roce si žáci podávají přihlášky na konzervatoře v listopadu a na všechny ostatní školy, včetně těch s talentovou zkouškou, se budou hlásit v únoru. Jednotnou přijímací zkoušku, kterou skládají uchazeči o maturitní obory, budou žáci konat v polovině dubna. Zda a na jakou střední školu se žáci dostali, se dozvědí 14. května.
V tomto školním roce se změní nabídka přípravy od Cermatu a ministerstva školství, uvedl Plaga. „Zaměříme se i na přípravu jednotlivých typových příkladů přes výuková videa, což vyvrcholí na začátku března, kdy proběhnou přijímačky nanečisto,“ řekl. Test nanečisto si budou moci vyzkoušet školy i žáci doma, doplnil Plaga. Cermat by podle podle něj měl ve videu test projít příklad po příkladu. Žáci poté budou mít zhruba měsíc na to, aby se vrátili k úlohám, které jim nešly a k výukovým videím. Ta by měla ukazovat žákům postup, jak typové úlohy řešit. Zároveň mohou zájemci dále využívat aplikaci TAU.
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