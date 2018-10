Revoluce se nekoná. Koalice "aktivistů" nepřekreslí okruh, metro D ani modré zóny

Expertní týmy vznikající pražské koalice probraly ve čtvrtek večer poslední bod společného jednání, kterým byla doprava. Shodly se, že nové vedení města nebude žádným způsobem zdržovat dokončení velkých infrastrukturních projektů, jako jsou metro D či vnitřní a vnější okruh. Aby chránila zdraví obyvatel, nehodlá však nová koalice zavádět jednotnou parkovací zónu.

Nejeden plánovač dopravy, projektant a politik prorokoval před volbami Praze dopravní stagnaci a úpadek, pokud se k moci dostanou "aktivisté", jako jsou Piráti či Praha Sobě. Zlí jazykové tvrdili, že tyto strany upřednostní cyklopruhy a zeleň před mohutnou dopravní infrastrukturou. Nezdá se však, že by se jejich předpovědi měly vyplnit.

"Metro D je naše jednoznačná priorita, nebudeme dělat žádné kroky, které by mohly jeho stavbu jakýmkoliv způsobem brzdit," říká pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib. Vznikající koalice, kterou mimo zmíněných stran doplňuje ještě uskupení Spojené síly pro Prahu, hodlá pokračovat ve výkupu pozemků potřebných pro stavbu nové linky metra.

Spoléhat se při tom bude na pomoc nového zákona, který letos schválili poslanci a který má usnadnit vyvlastnění pozemků díky takzvanému mezitímnímu rozhodnutí. Díky němu bude možné začít stavět a až později řešit kompenzaci za vyvlastnění. Plány předchozího vedení města na společný podnik se soukromým investorem pro výstavbu metra jsou tak podle Hřiba u ledu.

Praha Sobě nicméně stále není spokojená s architektonickými návrhy stanic metra D, které připravila společnost Metroprojekt a kterým i odborná veřejnost vyčítá nedostatek invence. Ani tyto návrhy se však nová koalice nebude snažit znovu soutěžit, aby výstavbu podzemní dráhy nezdržela.

Přesto se zástupci Prahy Sobě zcela nevzdávají a budou se chtít s projektantem domluvit na tom, aby své návrhy upravil. "Chceme prověřit, jestli půjdou ty projekty nějakým způsobem vylepšit. Například v roce 2010 vytvořily různé ateliéry pro Metroprojekt alternativní návrhy stanic a ty byly mnohem kvalitnější," říká Adam Scheinherr, člen vyjednávacího týmu Prahy Sobě.

Vytížené ulice půjdou pod zem a semafory spolu mají spolupracovat

Na práci předchůdců chce trojice stran navázat i při pokračování vnitřního okruhu, ač přiznává, že se během příštích čtyř let stavět nezačne. "Nebudeme zasahovat do přípravy projektové dokumentace, která už teď běží. Zásadní je, aby se s těmi stavbami pohnulo. Nad to ale budeme připravovat zahloubení ulic V Holešovičkách a Spořilovská," říká Hřib.

Koalice však v příštích čtyřech letech plánuje i menší dopravní zásahy, které by měly Praze ulevit od kolon. "Jde o zkapacitnění několika křižovatek a Jižní spojky. To jsou projekty, které se dají dokončit za našeho volebního období," říká Scheinherr.

Koalice také plánuje propojit všechny světelné semafory do jediného systému, který bude reagovat na aktuální situaci v dopravě. "Mělo by to zkrátit čekání v kolonách až o dvacet procent," dodává Scheinherr.

Slibuje také maximální součinnost státu, který staví vnější okruh. "Chceme, aby stát začal co nejdříve stavět úsek 511, který je ve velice pokročilém stádiu přípravy. To uleví Spořilovu, což je základ, a potom je potřeba co nejrychleji pokračovat na severu Prahy, kde se to ale bude muset celé připravovat znovu, protože tam vypršely posudky," říká Hřib.

"Nechceme jednu parkovací zónu, ještě více by zhoršila ovzduší"

Strany se také shodly na tom, že město v příštích letech investuje dvě miliardy do výstavby P+R parkovišť. Do systému parkovacích zón však nová koalice výrazně zasahovat nechce. "V tuto chvíli nepočítáme se sjednocením parkovacích zón do jedné velké nebo do dvou s vymezením centra," uvedl Hřib.

Skutečnost, že Pražané nemohou bezplatně zaparkovat v jiné městské části, než kde si platí oprávnění, je přitom jednou z nejčastějších výtek, která na adresu zón zaznívá. Nová koalice má ale zdůvodnění, proč na tom nechce nic měnit. Bojí se totiž, že by lidé začali znovu pro přepravu mezi městskými částmi využívat místo hromadné dopravy osobní vozy.

"Chceme maximálně podporovat MHD, protože Praha nejvíce trpí smogem. Až pět set lidí ročně v metropoli předčasně zemře na nemoci kardiovaskulárního systému, které jsou spojené se špatnou kvalitou ovzduší. Kdybychom udělali jednotnou zónu, zvýšíme tím dopravní výkony a zhoršíme kolony. To si nemůžeme dovolit," říká Scheinherr. Systém podle něj dnes nějakým způsobem funguje a fungovat by měl podobně dál.

Piráti ale dodávají, že se plánují i drobnější úpravy. Například chytřejší aplikace, která bude uživatele jasně a přesně informovat o tom, kde se dá zaparkovat a za kolik. Už dnes navíc auta společnosti Eltodo nesledují jen to, kdo a kde špatně parkuje, ale i celkovou vytíženost zón. A tato data chce vznikající koalice využít k jejich optimalizaci.

Na Václavské náměstí se vrátí tramvaj, na Vltavě přibudou dva mosty

Hřib i Scheinherr pak zopakovali, že nové vedení chce postavit i dva nové mosty - Dvorecký a Rohanský. Ve velkém plánuje také investovat do výstavby tramvajových tratí. Půjde například o novou propojku horní části Václavského náměstí s Vinohradskou ulicí či trať z Barrandova do Slivence a trať do Libuše.

Na rozvoj kolejové dopravy by město mohlo použít dotace z Evropské unie, které se zřejmě nepodaří vyčerpat na metro D. "To je však možnost, kterou ještě budeme muset detailněji prozkoumat," uzavírá Hřib. V plánu je také oprava Libeňského mostu.

Expertní týmy všech tří uskupení ve čtvrtek dokončily svou práci a připravily návrhy jednotlivých bodů společného programového prohlášení. Nad ním se ještě sejdou lídři stran, ale během příštího týdne by ho už podle Hřiba měli představit veřejnosti. Až poté začne koalice řešit personální otázky. Například to, kdo získá primátorský řetěz nebo křeslo v radě.