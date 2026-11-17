Necelá čtvrtina lidí považuje události 17. listopadu 1989 za spontánní revoluci. Vyšší podíl Čechů se přiklání k samovolnému pádu režimu či řízenému a předem připravenému převratu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro pořad Populace na webu Moravec.cz. Uskutečnil se v říjnu a zúčastnilo se ho 1059 lidí.
Listopad 89 považuje za spontánní lidový odpor 23,9 procenta dotázaných. Nejčastěji se tento názor objevuje u voličů, kteří v loňských sněmovních volbách preferovali koalici Spolu. Ani v jejich případě se ale podíl nedostal přes 50 procent. Nejvíce skeptičtí jsou k tomuto výkladu historie voliči současné vládní koalice. V případě ANO s ním souhlasí 16,8 procenta lidí, u SPD deset procent a u Motoristů necelých 16 procent.
Nejvíce občanů se domnívá, že komunistický režim byl natolik vyčerpaný, že padl sám. Souhlasí s tím 31,7 procenta dotázaných. Nejvýrazněji tento názor převládá u pirátských voličů, hlásí se k němu 50,6 procenta z nich. V případě vládní koalice je nejčastější u Motoristů, zastává ho zhruba 48 procent jejich příznivců.
S názorem, že změna režimu byla předem připravená zvenčí nebo samotným režimem, souhlasí 25,2 procenta Čechů. V případě příznivců SPD je to 55,6 procenta, v případě ANO pak 35,5 procenta.
Podle statistiků má na interpretaci historie výrazný vliv věk a dosažené vzdělání. „Starší generace a lidé s nižším vzděláním si častěji myslí, že ta věc byla zcela řízená tím režimem, že to bylo připravené,“ uvedl Michal Korzmaňák z Ipsosu.
Teorii o zcela řízeném převratu zastává 38,4 procenta lidí ve věku 60 až 69 let a 30,9 procenta dotázaných se základním vzděláním. Lidé s vysokoškolským vzděláním věří zejména interpretaci o samovolném pádu vyčerpaného režimu, stejně tak je to v případě lidí se středoškolským vzděláním.
Mohlo by vás zajímat: „Ať žije Pavel!“ Prezidenta na Národní třídě přivítal horlivý potlesk i pískot
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
ŽIVĚ NATO řeší výpadky klíčového systému Ukrajiny. Rusko sčítá škody na Krymském mostě
Ukrajinský útok poškodil strategický Krymský most, rozsah škod nyní vyhodnocují ruské úřady. O zásahu již byl informován i ruský prezident Vladimir Putin. Ukrajinská armáda se mezitím potýká s výraznými výpadky satelitního systému Starshield, který využívá ke komunikaci na bojišti. Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že se pracuje na co nejrychlejším obnovení jeho plné funkčnosti.
Byl na úplném dně. Hvězdný Rooney uvažoval na vrcholu kariéry o sebevraždě
Někdejší hvězda anglické fotbalové reprezentace a Manchesteru United Wayne Rooney přiznal, že během kariéry uvažoval o sebevraždě. Nejlepší střelec v historii United to řekl v podcastu Life at the Midpoint, v němž otevřeně popsal, jak se potýkal s psychickými problémy a alkoholismem.
ŽIVĚ Pavla vítal potlesk i pískot, Fialovi lidé říkali, ať se vrátí. Slaví se nejen na Národní
Tisíce lidí si v úterý v Praze na Národní třídě připomínají výročí sametové revoluce, která v roce 1989 vyústila v pád komunistického režimu. Vzpomínkové akce připomínají i perzekuci studentů za nacistické okupace o 50 let dříve. Politici na pietním místě vyzdvihli význam svobody a demokracie i péči o ně. Akcí se letos nezúčastnil premiér Andrej Babiš (ANO), který je na služební cestě v Izraeli.
Exodus amerických vojáků z Evropy se zřejmě nekoná. Jedné zemi to ale Trump spočítá
Odchod amerických vojáků z Evropy bude podle všeho výrazně menší, než se původně čekalo. Místo 25 tisíc příslušníků by jich podle informací agentury Bloomberg měl odejít jen zlomek. Na východním křídle NATO by navíc Washington mohl svou přítomnost dokonce posílit.
Za vraždu těhotné přítelkyně trest smrti. Vedle těla tehdy nechal snímek z ultrazvuku
Osmnáctiletá Kaylin Fiengo poslala příteli fotky pozitivních těhotenských testů. Třiadvacetiletý Donovan Faison, který tajně žil s jinou ženou, jí odepsal jediné slovo: „Potrat!!!“ Když dívka odmítla, vylákal ji v listopadu 2022 do floridského parku a zastřelil ji v jejím autě. Vedle vozu pak policisté našli snímek z ultrazvuku. Soud mu za chladnokrevnou vraždu vyměřil trest smrti.