Restituce jsou předražené o 54 miliard, tvrdí Babiš. Analýzu nemá, jen Haškův projev

Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že stát přišel kvůli církevním restitucím o 54 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová dokonce tvrdila, že za Babiše jako šéfa financí k tomu vznikla pracovní analýza. Když chtěla redakce tento dokument vidět, Schillerová nakonec sdělila, že žádná skutečná analýza na financích nevznikla. Babiš nakonec Aktuálně.cz odkázal na vystoupení dřívějšího poslance ČSSD Michala Haška z roku 2012.

Praha - Jakmile začne premiér Andrej Babiš mluvit o církevních restitucích, pokaždé zmíní částku 54 miliard korun, o kterou údajně stát přišel. Babiš tuto sumu opakuje už několik let a odůvodňuje tím postup hnutí ANO, které s podporou ČSSD, KSČM a SPD právě prosazuje ve sněmovně zdanění církevních restitucí.

"Tyto náhrady byly prodražené asi o 54 miliard, sám jsem se tím zabýval," tvrdil například v minulosti Babiš.

Babišova blízká spolupracovnice, ministryně financí Alena Schillerová, navíc původně tvrdila, že ještě za Babišova působení vznikla na ministerstvu k restitucím pracovní analýza.

"My jsme si udělali takovou rychlou analýzu toho, zda ty ceny odpovídaly, zda odrážely realitu. Dospěli jsme k tomu, že to ocenění bylo opravdu vyšší," sdělila minulé úterý Schillerová. Na otázku, zda je možné dokument získat, odpověděla: "Když si ji vyžádáte, byla to taková pracovní verze, nebylo to nic, co by bylo zveřejněno." A na další dotaz, zda se premiér opíral o tuto analýzu, když mluví o škodě 54 miliard, zareagovala slovy: "Ano, to bylo zhruba v době, kdy byl ministrem financí."

Analýzu máme. Ne tak úplně, otočila Schillerová

Redakce Aktuálně.cz poté o tuto analýzu ministerstvo požádala, ale nedočkala se jí.

Z tiskového oddělení nejdříve přišla reakce, která na žádost přímo nereagovala. "Co se týče komplexní analýzy posouzení výše náhrady, jedná se o nadresortní záležitost, která je v gesci ministerstva kultury, ministerstva zemědělství a ministerstvo financí je připraveno se na ní podílet," stojí v odpovědi z tiskového oddělení.

Na opakovaný dotaz, jestli je možné získat vzpomínanou analýzu, co obsahuje a proč to případně možné není, přišla opět vyhýbavá odpověď: "Komplexní analýza posouzení výše náhrady je nadresortní záležitostí a jako taková je v tuto chvíli ve stadiu přípravy."

Redakce proto minulý týden ještě jednou ministryni Schillerovou osobně oslovila s prosbou o poskytnutí zmiňované "rychlé analýzy". Tentokrát však odpověděla, že to možné není. Proč? "Protože to byl jen pracovní podklad, který vycházel z dobových věcí, prostě pracovní podklad. Nic víc," vysvětlovala šéfka státní kasy.

Na další dotaz, zda tedy vůbec nějaká analýza existuje, Schillerová řekla: "Ne, takhle úplně ne. Byl to soubor pracovních podkladů, které se objevily například v médiích," dodala nakonec.

Důvěryhodný zdroj z ministerstva financí Aktuálně.cz sdělil, že na úřadě není a nikdy nebyla analýza, která by se detailně zabývala finanční stránkou vyrovnání státu a církví. "Jestliže se premiér nebo ministryně zmiňovali o podkladech, tak žádné takové neexistují," podotkl tento zdroj.

Stejný názor mají také někteří opoziční poslanci. Například předseda poslaneckého klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek už několikrát prohlásil, že Babišem uváděná částka 54 miliard je naprosto nesmyslná. "Nevěřím, že měl někdy nějakou analýzu, která by něco takového tvrdila," míní Kalousek.

Babiš: Přečtěte si, co řekl Hašek

Kde se tedy vzal údaj o ztrátě 54 miliard, o níž premiér opakovaně mluví, a má toto číslo něčím podložené?

"Určitě je podložené," řekl Aktuálně.cz minulý čtvrtek Andrej Babiš a doplnil, že vycházel z vystoupení bývalého poslance ČSSD Michala Haška na schůzi, kde byly restituce odhlasované. "Je to v tom projevu, jsou na to analýzy, myslím, že není složité získat, kolik stála zemědělská půda, kolik stály hektary lesa. K tomu jsou i nějaké analýzy a studie z té doby. Zkrátka cena náhrad byla určena velmi podivně za velice podivných okolností," pokračoval.

Na doplňující dotaz, zda měl k dispozici nějakou vlastní analýzu a z čeho konkrétně tedy vycházel, odpověděl Babiš stručně. "Z mediálních výstupů. Občas médiím i věřím." A na opakovanou otázku, zda tedy vlastní analýzu měl, nakonec dodal: "Proč bych ji měl? Stačí se podívat na to, co tehdy proběhlo."

Stenozáznamy z parlamentu ukazují, že poslanec Hašek vystoupil k církevním restitucím před polednem 3. února 2012, když sněmovna začala celou věc probírat. A tehdy také zmínil údajné miliardové ztráty, prý ve výši 53 miliard. Jako opoziční poslanec vyčítal tehdejší vládě Petra Nečase (ODS) to, že cena majetku se stanovuje podle výhodnějších tržních cen, zatímco jiní restituenti se musí spokojit s nižším tabulkovým ohodnocením.

"Celková kompenzace předpokládaná podle vládního ocenění je 134 miliard korun, finanční kompenzace 59 miliard. Pokud bychom nezpochybňovali rozsah majetku, který uvádí vládní materiál, za použití tržních reálných cen je nárok 81 miliard korun a finanční kompenzace vychází na nějakých 47 miliard. Ono platí v těch celkových číslech, dámy a pánové, že suma sumárum nám tam falíruje nějakých 53 miliard korun v neprospěch státu, tedy v neprospěch daňových poplatníků, v neprospěch občanů České republiky," řekl ve sněmovně Hašek, na jehož "analýzu" se premiér Babiš dnes odvolává.

Mimochodem, kvalitní a odborně podloženou a detailní analýzu toho, zda stát prodělal na finančním vyrovnání s církvemi, požadují po premiérovi piráti. Ti oznámili, že do té doby zdanění církevních restitucí nepodpoří, byť někteří jejich poslanci původně chtěli pro zdanění zvednout ruku. Jakou analýzu jim Schillerová s Babišem pošlou, když žádnou nemají?

"Pokud piráti nejdřív řekli, že budou pro, a teď to z nějakých důvodů mění, tak já jim pošlu projev poslance Haška. A k tomu jsou i nějaké analýzy a studie z té doby," řekl Babiš bez dalších podobností.

Ukazuje se tedy, že žádná nezávislá analýza, která by prokazovala ztrátu Babišem uváděných 54 miliard korun, neexistuje. Existuje ale zpráva Českého statistického úřadu, který v roce 2015 ohodnotil majetek, který stát předal církvím do konce roku 2014. Podle této zprávy byl majetek pro restituce nadhodnocený, což statistici odůvodnili "rozdíly způsobenými odlišnostmi výpočtů a metodických přístupů".

Miliardy pro církev, zdaněné miliardy pro stát

Pro zajímavost, o restitucích církevního majetku rozhodla většina Poslanecké sněmovny v listopadu 2012, kdy schválila zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Kromě pozemků a budov v ceně 75 miliard činí finanční náhrada 59 miliard korun. Ta má být církvím vyplácena po dobu třiceti let po dvou miliardách ročně. Částka se má zvyšovat o inflaci.

Pokud by prošel nynější návrh, finanční náhrady by se zdanily 19 procenty, z roční dvoumiliardové částky by tak zbylo 1,62 miliardy korun. Z celkového objemu 59 miliard by církve obdržely zhruba 48 miliard (respektive o něco více, opět podle inflace).

Velký spor se ale odehrává o právní stránku návrhu. Zatímco vládní legislativci tvrdí, že zdanění je legální, oponenti namítají, že nelze danit něco, co bylo církvi vydáno jako náhrada za v minulosti ukradený majetek. Navíc za situace, kdy se stát zavázal ke způsobu vrácení bez zdanění ve smlouvě. Vše tak zatím směřuje k tomu, že spor rozetne až Ústavní soud.