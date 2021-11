Nadávají nám do komunistů, dělají scény. Většina je ale ochotná, říkají kavárníci

Od pondělí platí nová opatření, která znemožňují neočkovaným či lidem bez potvrzení o prodělaném covidu návštěvu restaurací, kulturních akcí či služeb. Redaktoři Aktuálně.cz navštívili několik pražských kaváren, aby se přesvědčili, jak opatření v praxi fungují, zda restauratéři potvrzení po hostech skutečně vyžadují a s jakými reakcemi se u hostů setkávají.

V Kavárně Čekárna na pražském Albertově chtějí potvrzení o očkování či prodělané nemoci vidět hned po příchodu. "Před deseti minutami tady byl pán, který přirovnával současná opatření k protektorátu, udělal tady hroznou scénu. Většina lidí je ale ochotná, vytáhnou certifikát a jdou si sednout," popisuje obsluha kavárny.

"Ale během dneška už se nám třeba stalo, že se suverénně posadili dva pánové, tak jsme je šli poprosit o certifikát. Na to nám řekli, že teda půjdou radši jinam." I když je kavárna poloprázdná, výrazný úbytek zákazníků prý nepozoruje. "Chodí o něco méně lidí, než je zvykem, ale méně návštěvníků chodí prakticky celý listopad," komentuje obsluha.

Ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí kontrolují každému zákazníkovi certifikát o bezinfekčnosti pomocí aplikace Čtečka. Obsluha si ho vyžádá ještě před vyslechnutím objednávky. "Většinou mají zákazníci QR kódy připravené. Když nám certifikát odmítnou ukázat, anebo ho nemají, dáme jim pití s sebou," říká Alžběta Křížková, která ve Skautském institutu pracuje.

V minulém týdnu se ale setkala i s agresivním přístupem zákazníků. "Ve svátek 17. listopadu nám bezinfekčnost odmítli ukázat, přirovnávali to k době před revolucí a nazvali nás s kolegyněmi mladými komunistkami," popisuje Křížková. Převažuje podle ní však vstřícný přístup i u cizinců, kteří jsou zde častými zákazníky. "Občas je to s nimi i snazší než s Čechy," dodává barmanka.

Někde se setkávají s odporem, jinde potíže nemají

V kavárně Starbucks u Pražského hradu potvrzení nikdo nechce. Když se redaktorka Aktuálně.cz obsluhy ptá, proč bezinfekčnost u hostů nekontroluje, odvětí, že na to zapomněl. Jinak se však podle svých slov snaží opatření dodržovat. "Setkáváme se ale s opravdu velkým odporem, lidé nám tu často vulgárně nadávají, když po nich chceme certifikát o očkování," říká číšník.

V kavárně EMA espresso bar v Karlíně nás obsluha okamžitě po příchodu upozornila, že pokud si chceme sednout, máme předložit certifikát. Ten následně zkontroluje pomocí Čtečky. Názorové střety s hosty, kteří by se odmítali dokladem prokázat, se jim prozatím vyhnuly. "Stran prokazování se covidpasem jsme s hosty neměli vůbec žádné potíže, nikdo s tím problém neměl," uvádí barista.

V úterý se provozovatelé potýkali s technickými problémy aplikace Tečka, která procházela aktualizací, a některým uživatelům tak v ní certifikáty "zčervenaly" a zobrazovaly se jako neplatné. "Ten systém dnes nějak blbne. Některým se covidový certifikát nezobrazuje, i když jsou naočkovaní," uvádí obsluha kavárny Espresso cafe. Redaktorku ale obsloužila, přestože upozornila, že má za sebou pouze první dávku očkování.

Jinde už ale bez druhé dávky nepochodila. "Bez platného PCR testu vás bohužel obsloužit nemůžeme." Nestačil ani čerstvě udělaný samotest, který vláda nepovažuje za dostatečně průkazný. "Pravidla jsou pravidla, vstup pouze s PCR," trvala na svém obsluha.

Zpřísněná opatření začala v Česku platit v pondělí. Bez očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci v posledním půlroce by se lidé neměli dostat nejen do restaurace, ale třeba také do kadeřnictví, na kosmetiku či do fitness centra. Výjimku mají pouze mladí do osmnácti let a lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat. Nadále platí také omezení počtu osob na nejvýše šest lidí u jednoho stolu. Jednotlivé stoly musí být rozestavěny tak, aby mezi sedícími zákazníky byl mezi jednotlivými stoly odstup alespoň 1,5 metru. Zároveň do provozoven nesmí vstupovat zákazníci s příznaky respiračního onemocnění. Za porušení restrikcí hrozí podnikatelům pokuta v desítkách tisíc korun.

VIDEO: Češi jen hledají důvod, proč to nejde. Hosty kontrolujeme, lustrace to není, říká restauratér (3. 11. 2021)