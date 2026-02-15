Reportér Aktuálně.cz: Proč havíři pískali na Pavla. A co řekli na Babiše s Juchelkou

Reportér Aktuálně.cz Ondřej Stratilík prožil několik uplynulých dní mezi havíři a jejich rodinami, kteří se těžce vyrovnávají s ukončením těžby černého uhlí ve Stonavě. V rozhovoru mluví o tom, co od nich slyšel, a zároveň popisuje i jejich reakce na politické projevy. Z nich nejvíce rezonoval předtočený projev prezidenta Petra Pavla, na který reagovali havíři pískáním.
„Bylo to hodně smutné, někteří měli slzy v očích, protože k té nátuře Ostravska a Karvinska to uhlí nějak patří. Tato část Slezska si uvědomuje, že prostě končí něco, co historicky tomu regionu výrazně pomohlo,“ říká Ondřej Stratilík o konci těžby uhlí v posledním dolu ČSM. Zároveň upozorňuje, že dnes už tato těžba není z ekonomického hlediska výhodná.
Reportér Aktuálně.cz publikoval ze své cesty několik článků, v prvním z nich popisoval syrovou atmosféru okamžiků, kdy se havíři jen pomalu smiřovali s koncem těžby. Mimo jiné přibližoval pocity havíře Janka, který nedal na svou práci dopustit, což dokumentoval i nápisem na tričku, na kterém měl jen bundu - přestože byla zima. „Zdař Bůh“, stálo na tričku, což je známý hornický pozdrav.
V dalším článku si povídal s rodinami, jejichž členové byli zvyklí na život pod zemí celé desítky let. Popisuje přitom atmosféru večerní Stonavy, kde byl slyšet jen ventilátor dolu. „I když je jen krátce po šesté večerní, potemnělá Stonava jakoby odpočívala. Na nebi září sytě zelený neonový nápis ČSM se symbolem mlátka a želízka na vrcholu skipové věže, prázdnými ulicemi se rozléhá monotónní vrčení,“ líčil Ondřej Stratilík a následně pomáhá čtenářům pochopit, proč mají havíři k sobě tak blízko.
V médiích se však kromě informací o konci dolu objevily také zprávy, které se týkaly reakce havířů na předtočený projev prezidenta Petra Pavla. „Byl jsem přímo na místě, bylo to na dvoraně dolu ČSM, kde bylo pódium, na kterém probíhalo loučení. Dost lidí na něj pískalo, ale myslím si, že to bylo tím, že takto „vyhřezl“ smutek havířů z toho, co se dělo kolem konce dolu. Potřebovali si na někoho zařvat,“ míní reportér.
Podle něj byla chyba organizátorů, že projev vůbec pouštěli, protože se dalo předpokládat, že za této situace, a v této části země, kde lidé volí dnešní vládní strany, nebudou lidé Pavlovi nakloněni.
Stratilík tvrdí, že havíři byli celkově naštvaní na politickou elitu, nešlo tedy přímo o jakousi nenávist k prezidentovi. Poukazuje přitom na reakce na vystoupení ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky a hejtmana Josefa Bělici. „Na ně se sice nepískalo, ale rozhodně havíři nebyli nadšení, že jim nějací zástupci „establishmentu“ přicházejí říct, jak je havířina důležitá. Mluvil jsem v regionu s řadou lidí a nikdo neříkal, že by přímo prezidenta vinila z konce těžby uhlí, vysvětluje.
Ondřej Stratilík byl následující den také na akci, na které už byl i premiér Andrej Babiš společně s poslancem Motoristů sobě Filipem Turkem. „On dorazil na otočku do Dolních Vítkovic, kde měli odboráři mítink. Na něm zněly především protesty proti Green Dealu a politice Evropské unie.
„Na Andreji Babišovi bylo zjevné, že mu vadí, že těžba uhlí končí, což říkal jim v projevu. Zároveň ale neřekl jediný argument, proč by končit neměla. Na tomto mítinku už ale asi havíři nebyli, byli to spíše zaměstnanci ocelářských provozů z Třince i někdo z Polska,“ přiblížil akci Stratilík.