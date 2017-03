Tak by tvořil Rembrandt, kdyby před 348 lety nezemřel. Malířův um vzkřísil počítač s 3D tiskárnou

před 26 minutami

Společnost Microsoft v Praze představila nový Rembrandtův obraz, na jehož vzniku se podílela s nizozemskými firmami a muzei. Tým projektu Next Rembrandt datově analyzoval všech 346 malířových děl a na základě získaných informací odhadl, jaký další obraz by mohl za svého života Rembrandt namalovat. Nový obraz posmrtně "namaloval" pomocí 3D tiskárny a speciálního softwaru, využívajícím jeho techniku. Autoři uvažují o vytvoření dalšího díla, ale použité cloudové technologie a analýzu velkých dat chtějí využít například i ve zdravotnictví či strojírenství.

Praha - Na počátku byla otázka, zda se počítač může naučit malovat stejně dobře jako Rembrandt van Rijn. Speciální software to opravdu dokázal a výsledkem osmnáctiměsíčního projektu je zbrusu nový obraz Rembrandta, od jehož úmrtí to letos bude 348 let. Dílo nazvané Next Rembrandt do Prahy přivezla společnost Microsoft.

"Když jsem projekt přibližně před rokem viděla, fascinoval mě. Rozhodla jsem se, že Rembrandta dostaneme do Prahy," řekla manažerka komunikace společnosti Microsoft Lenka Čábelová.

"Z počátku se analyzovala veškerá Rembrandtova díla, pixel po pixelu, a v podstatě se zjišťovalo, jaké obrazy Rembrandt maloval a co na nich je. Výsledkem byla predikce, co by s největší pravděpodobností mohlo být na jeho příštím obrazu," popsal zrod díla projektový manažer Robert Havránek.

Data se stala malířem, technologie štětcem

Dílo vzniklo díky společnému úsilí Microsoftu, Technické univerzity v Delftu, dvou nizozemských muzeí, finanční podpoře ING Bank a reklamní agentury J. Walter Thompson Amsterdam. Veškeré technologie potřebné k analýze velkého množství dat a zhotovení díla poskytl právě Microsoft.

Inženýři prostorově naskenovali všech 346 známých děl tohoto holandského malíře. Využili při tom cloudové technologie, systém pro rozpoznávání obličejů detailně prozkoumali malířskou techniku Rembrandta, včetně hloubky a textury malby, kompozice obrazu a dalších náležitostí. K vytvoření obrazu bylo potřeba 150 GB dat, přes pět set hodin renderování a 148 milionů pixelů promítnutých do nového díla.

V konečné fázi 3D tiskárna vytiskla obraz v několika vrstvách, aby se dosáhlo plasticity obrazu. Vznikl tak počítačem vytvořený originální obraz smyšleného muže se všemi znaky Rembrandtovy tvorby. "Věřím, že je to velmi věrohodné dílo a bylo tak hodnoceno laickou i odbornou veřejností," okomentoval Havránek precizní kopii malířovy tvorby.

Téměř neomezené možnosti

Metoda strojového učení a analýzy velkých dat však není použitelná pouze pro vytváření uměleckých děl. Systém zpracování velkého množství dat se Microsoft snaží využít i v byznysu.

Microsoft spolupracuje například se start-upem vyvíjejícím náramek, který sbírá data o pacientech s bipolární poruchou. "Na základě analytického modelu a získaných dat, dokážou psychiatři predikovat, jestli hrozí, že se pacient dostane do stavu mánie nebo deprese. Sesbíraná data umožní pomoc včas takovému pacientovi, upozornit ho i doktora, že tu je tohle riziko a začít na tom pracovat," popisuje využití metody Havránek.

V Česku metodu strojového učení využívá například společnost Neuron soundware, která ji využívá ke zjišťování poruch nejrůznějších strojů podle jejich zvuku. Sám Microsoft vytvořil prototyp prodejny, snímané nejrůznějšími senzory, které v reálném čase přenáší velké množství dat o příchozím zákazníkovi do systému. Prodejce ví přibližný věk zákazníka, jeho zájem o dané zboží podle doby, kterou u něj stráví a na základě dalších dat si udělá určitou představu, co zákazníkovi nabídnout.

Microsoft nevylučuje, že se v budoucnu pokusí vytvořit další umělecké dílo. "Je otázka, jestli replikovat to samé, nebo vymyslet něco nového. Přemýšlíme v různých směrech, ale i o tom, jak technologie využít v jiných odvětvích," řekla Čábelová.

Rembrandt van Rijn se narodil 15. července 1606 v Leydenu a zemřel 4. řijna 1669 v Amsterdamu. Celosvětově slavný malíř, kreslíř, grafik a rytec tvořící v době takzvaného nizozemského zlatého věku je považován za jednoho z nejvýznamnějších umělců historie.

autor: Jan Menšík

