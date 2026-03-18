Relikviáře z českých kostelů ukradli v 90. letech, nyní se vracejí domů

Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř 30 lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom dnes informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ.
Server RTÉ připomíná, že kostely v některých oblastech České republiky byly v 90. letech častým terčem zlodějů a až nyní, po desítkách let, se některé z těchto vzácných předmětů vracejí domů.
Irské detektivy, vyšetřující trestnou činnost v oblasti umění a starožitností, na posvátné předměty upozornil loni Interpol na žádost české policie. V nabídce irské aukce je podle nich objevil tehdejší člen pátracího týmu českého ministerstva kultury.
Policie zdůraznila, že nezahájila vyšetřování trestného činu, neboť osoba, která tyto předměty koupila v Evropě a přivezla do Irska, tak učinila v dobré víře. Také dražitelé měli podle policie za to, že šlo o legálně nabyté exempláře.
"Tyto předměty byly před mnoha lety legálně zakoupeny v Evropě a přivezeny do Irska. Majitel podobné předměty sbíral jako koníček," řekl detektiv Paul Sweeney. "Loni byly nalezeny v jednom domě a nabídnuty v aukci, a právě tehdy si jich někdo všiml." Irská policie pak ve spolupráci s odborníky z Irského národního muzea určila pravost předmětů nabízených v aukci a ve prospěch českých orgánů je zabavila, dodal.
Podle Matta Seavera, experta na starožitnosti z Irského národním muzea, relikviáře pocházejí z 18. století. "Jedná se o dva pozlacené dřevěné relikviáře, které pravděpodobně stály po stranách oltáře v kostele. Obsahují drobné relikvie různých svatých, tedy zřejmě kousky látky nebo kostí, uložené ve skleněné schránce uprostřed," řekl. Experti jsou podle něj přesvědčeni, že předměty byly ukradeny z kostela v České republice před nejméně 26 lety. Nyní zůstanou bezpečně uloženy v restaurátorské dílně muzea, dokud nebudou navráceny do Česka, dodal.
Irská policie ujistila, že již zahájila proces jejich repatriace.
