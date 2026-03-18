Přeskočit na obsah
Benative
18. 3.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Relikviáře z českých kostelů ukradli v 90. letech, nyní se vracejí domů

ČTK

Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř 30 lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom dnes informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ.

Relikviář svatého Maura
Foto: Martin Frouz
Server RTÉ připomíná, že kostely v některých oblastech České republiky byly v 90. letech častým terčem zlodějů a až nyní, po desítkách let, se některé z těchto vzácných předmětů vracejí domů.

Irské detektivy, vyšetřující trestnou činnost v oblasti umění a starožitností, na posvátné předměty upozornil loni Interpol na žádost české policie. V nabídce irské aukce je podle nich objevil tehdejší člen pátracího týmu českého ministerstva kultury.

Související

Policie zdůraznila, že nezahájila vyšetřování trestného činu, neboť osoba, která tyto předměty koupila v Evropě a přivezla do Irska, tak učinila v dobré víře. Také dražitelé měli podle policie za to, že šlo o legálně nabyté exempláře.

"Tyto předměty byly před mnoha lety legálně zakoupeny v Evropě a přivezeny do Irska. Majitel podobné předměty sbíral jako koníček," řekl detektiv Paul Sweeney. "Loni byly nalezeny v jednom domě a nabídnuty v aukci, a právě tehdy si jich někdo všiml." Irská policie pak ve spolupráci s odborníky z Irského národního muzea určila pravost předmětů nabízených v aukci a ve prospěch českých orgánů je zabavila, dodal.

Podle Matta Seavera, experta na starožitnosti z Irského národním muzea, relikviáře pocházejí z 18. století. "Jedná se o dva pozlacené dřevěné relikviáře, které pravděpodobně stály po stranách oltáře v kostele. Obsahují drobné relikvie různých svatých, tedy zřejmě kousky látky nebo kostí, uložené ve skleněné schránce uprostřed," řekl. Experti jsou podle něj přesvědčeni, že předměty byly ukradeny z kostela v České republice před nejméně 26 lety. Nyní zůstanou bezpečně uloženy v restaurátorské dílně muzea, dokud nebudou navráceny do Česka, dodal.

Irská policie ujistila, že již zahájila proces jejich repatriace.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Stačí týden na antibiotikách a zaděláte si na problém. Následky mohou být ničivé

Stačí týden polykat antibiotika a je zaděláno na problém. Léky naruší střevní mikrobiom natolik, že už se nikdy dokonale nezotaví. Zjistili to lékaři z Uppsalské univerzity ve Švédsku. Ničivé následky jediné antibiotické kúry dokázali ve střevě pacientů vystopovat ještě po osmi letech. Největší paseku tam podle nich zanechají širokospektrální antibiotika. Oslabený mikrobiom může spustit cukrovku.

