Religionista boří mýtus: Česko není ateistická země, to je nesmysl. Vládne tu "ezo"

Religionista Zdeněk Vojtíšek je přesvědčen, že Česko není ateistická země. "To je nesmysl. Většinové náboženství u nás je západní esoterismus. V podstatě osm z deseti lidí věří v energie, chodí k léčiteli a berou homeopatika," konstatuje.

"Nejsme náboženští tak, že bychom to náboženství spojovali s institucí. Nechodíme do kostela nebo do synagogy - to ale ještě neznamená, že nemáme docela intenzivní náboženský život," tvrdí Vojtíšek.

Problém se sektami takového druhu, jaké provozuje například v České republice odsouzený Jaroslav Dobeš alias Guru Jára, je podle Vojtíška v tom, že si lidé často ani neuvědomují, že do nějaké náboženské skupiny vstupují.

Host Terezy Engelové by se z pohledu státu nicméně neubíral cestou restrikcí nebo omezování náboženské svobody. "Za jedinou prevenci považuji lepší informovanost o náboženském životě - třeba právě opuštění toho hloupého stereotypu o ateistické společnosti."

Podívejte se na celý rozhovor: