Rektorka JAMU Willi skončila, prezident vyhověl akademickému senátu a odvolal ji

Prezident Petr Pavel na základě návrhu akademického senátu odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně Barbaru Mariu Willi z funkce. Rozhodnutí bylo zasláno ke spolupodpisu předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), oznámila v úterý prezidentská kancelář.
Návrh na odvolání rektorky JAMU kvůli výhradám k řízení školy schválil akademický senát v dubnu. Pro její odchod hlasovalo devět členů z 12. Důvodů k odvolání rektorky bylo více, ale zásadní bylo nefunkční řízení školy, řekla předsedkyně akademického senátu Petra Vodičková.
Prezident jmenoval Willi rektorkou letos v lednu, funkci převzala od divadelního režiséra a dramaturga Petra Michálka. Z dokumentů, které jsou dostupné v informačním systému JAMU, plyne, že část akademické obce měla k dosavadní práci Willi výhrady.
Šlo například o sejmutí ukrajinské vlajky z budov JAMU, odchod kvestorky Dany Horníčkové, způsob řízení školy či obsazení prorektorských pozic. Akademický senát divadelní fakulty už dříve vyjádřil silné obavy z ohrožení stability JAMU.
„Zásadní bylo, že rektorka nedokázala představit funkční tým. Spolupracovala pouze s jedním prorektorem, který navíc skončí k 30. září. Byl to nedostačující a nefunkční stav. Zaměstnanci nebyli řízeni a chyběli partneři pro vnější instituce,“ řekla v dubnu Vodičková.
Připustila, že zákon nestanoví, jak má vedení vypadat, ale rektorka podle ní opakovaně vyjadřované obavy senátu odrážela s tím, že na vytvoření vedení pracuje. „Říkala, že už má jména na prorektorská místa, ale že nám je nesdělí. A dosud žádné jméno nepředstavila,“ řekla Vodičková.
„Rektorka má plné právo směřovat vedení tak, aby bylo funkční a odpovědné. Zákon jí dává rozhodovací primát, nikoli povinnost okamžitě naplnit předem očekávaný personální model. Rozhodující je, zda jsou agendy právně a organizačně zajištěny, nikoli zda odpovídají představám kritiků o ‚ideální‘ struktuře,“ uvedla tehdy Willi v odpovědích na otázky akademického senátu.
Sejmutí vlajek vysvětlila tím, že není dosud rozhodnutá, jakou formou má JAMU vyjádřit nesouhlas s agresí na Ukrajině – zda právě prostřednictvím vlajek, či jinou symbolickou formou. „Z právního hlediska šlo o legitimní manažerské rozhodnutí týkající se symbolické podoby oficiálního akademického prostoru a jeho neutrality, nikoli o souhlas s agresí či odmítnutí pomoci Ukrajině. Nejde ani o podporu nenávisti či populismu,“ uvedla Willi.
Případy, kdy akademický senát některé z veřejných vysokých škol rozhodl o odvolání rektora, jsou vzácné. Dosud posledním odvolaným rektorem byl loni v květnu rektor Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček. Na podzim 2024 se schylovalo k rozhodnutí o odvolání tehdejší šéfky pražské Akademie výtvarných umění (AVU) Marii Topolčanské, ta ale ještě před hlasováním akademického senátu v říjnu sama odstoupila z funkce.
