Rektor Zima: Audit nezjistil, že by čínské peníze šly přes Karlovu univerzitu

Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima oznámil ukončení auditu fungování Česko-čínského centra, které sám založil a po zjištěních Aktuálně.cz zase zrušil. Peníze, které na konference zaštítěné rektorem podle odhalení redakce poslala čínská ambasáda, přes rozpočet univerzity neprotekly. Rektorův spolupracovník Miloš Balabán si je poslal do soukromého s. r. o. Co se s nimi dělo, je stále nejasné.

Když rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima svým rozhodnutím založil Česko-čínské centrum, jmenoval do jeho čela Miloše Balabána. Konference o Číně, které pak Balabán jako organizátor dával na půdě školy dohromady, osobně zaštiťoval či se jich i účastnil. Navzdory tomu, že akce byly dle sinologů Karlovy univerzity příliš příchylné k čínskému režimu.

Aktuálně.cz pak ale informovalo, že minimálně na dva poslední ročníky konference poslala čínská ambasáda celkem na 1,2 milionu korun. Univerzita předtím ústy Balabána opakovaně tvrdila, že akce hradí sama. Zima následně Česko-čínské centrum zrušil a od Balabána se distancoval.

Nyní také zveřejnil audit centra, který nechal udělat. "V účetnictví rektorátu Univerzity Karlovy (UK) nejsou evidovány žádné finanční toky od nebo k velvyslanectví Čínské lidové republiky (ČLR) nebo dalším státním orgánům ČLR," oznámil Zima.

Jak už informovalo Aktuálně.cz, peníze od komunistického režimu totiž neputovaly přímo do pokladny univerzity. Balabán a další akademici si je nechali poslat do své soukromé firmy, kterou pojmenovali stejně jako univerzitní výzkumné centrum, v němž pracovali - Středisko bezpečnostní politiky. Nynější audit potvrdil i to, že ani s touto firmou neměla univerzita žádný smluvní vztah, na základě kterého by mohla organizace konferencí zajišťovat.

Akademik Libor Stejskal, který je jednatelem Střediska Bezpečnostní politiky s. r. o., Aktuálně.cz nejprve řekl, že čínské peníze kolegové použili na "úhradu přímých nákladů spojených s konferencemi". Nedávno ovšem badatelé připustili, že si část peněz nechali jako odměnu za svoji práci nad rámec úvazků na univerzitě. I když to její vedení nevědělo a nejspíše to odporuje pracovním předpisům.

"Příprava a organizace konferencí byla časově velmi náročná a z větší části nebyla pokryta pracovními úvazky na FSV UK. Proto byly práce na přípravě a organizaci konferencí zajišťovány nad rámec a mimo rámec pracovních úvazků pracovníků fakulty," píše se v oznámení, které na Štědrý den vyvěsili na web PR agentury Donath Business & Media, kterou si zaměstnanci školy najali poté, co Aktuálně.cz na čínské peníze na Karlově univerzitě upozornilo, a sami komunikovat přestali.

Univerzita Balabána, finanční manažerku Mirku Kortusovou i akademika Libora Stejskala už s koncem ledna propustí.

Nejasnosti zůstaly

Navzdory rektorově auditu ale zůstává nejasné, jak s čínskými penězi naložili, kolik z peněz šlo skutečně na pořádání konference a co za ně akademici a podnikatelé v jedné osobě pořídili. Do s. r. o. tekly i další peníze od soukromníků i státních firem. Tentokrát na pořádání bezpečnostních konferencí na Fakultě sociálních věd.

Teoreticky by vše mohl objasnit druhý audit, který po nátlaku akademické obce slíbili Balabán s kolegy udělat ve své soukromé firmě. Sice už také oznámili jeho dokončení, ale analýzu odmítají zveřejnit. Vedení univerzity nabízejí jen nahlédnutí do dokumentů v advokátní kanceláři. Akademický senát vedený moderátorem ČT Václavem Moravcem to označil za pohrdání senátem i fakultou. Mezi tím už celou záležitost začala vyšetřovat policie.