Řekové mají Odysseu, my bábu pod kořenem. Šéfa ODS natřela známá expertka na daně

Chlubit se vlastními kandidáty do komunálních voleb? Něco takového může dostat šéfy jednotlivých stran i do nepříjemné situace. Přesvědčil se o tom například předseda Občanské demokratické strany (ODS) Martin Kupka. To když se na sociálních sítích „vytahoval“, že na kandidátku jeho partaj zařadila „internetovou legendu“.
„Řekové mají Odysseu, my máme Bábu pod kořenem,“ napsal šéf ODS Martin Kupka minulý týden na sociálních sítích. Do komunálních voleb v Praze-Petrovicích totiž za jeho stranu kandiduje jistá Zdeňka Novotná.
Právě jí náleží zmiňovaná přezdívka „bába pod kořenem“. Získala ji před více než deseti lety poté, co podivně uvízla pod kořenem stromu během lesní procházky v Řídelově u Telče.
Po pádu tehdy zůstala několik hodin zaklíněná pod kořeny smrku, protože si nedokázala přivolat pomoc. Následně o tom televize Nova natočila reportáž, kdy autoři přemluvili paní Zdeňku, aby pod kořen vlezla znovu. Výsledná reportáž se rychle šířila mezi lidmi. Hlášky z ní se používaly jako takzvané memy.
Kupkovo chlubení se spustilo na sítích lavinu komentářů. Řada z nich byla negativní. Do šéfa ODS se opřela i známá expertka na daně Nikola Žítková.
„Já to znovu opakuji, nemáte voliče idioty, chtějí vidět program, tyhle věci a poskakování na reelsech fungují jiným stranám,“ napsala v reakci na Kupkův status specialistka na daně a popularizátorka finanční a daňové gramotnosti Žítková.
Naznačuje, že podobný styl komunikace by mohl straně uškodit, což ostatně byl i v komentářích opakující se motiv.
Volební průzkumy přitom už nyní nejsou směrem k ODS příznivé. Například podle červencového průzkumu agentury Median by volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34 procent, zatímco ODS by byla až na třetím místě s preferencemi 12 procent.
Podobně červnový průzkum STEM přisoudil ODS třetí příčku s podporou 13 procent. Podle obou předvolebních modelů by občanské demokraty přeskočilo i hnutí STAN.
Kvůli klesajícím preferencím si do občanských demokratů už dříve rýpnul premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj to s ODS časem dopadne jako se sociální demokracií, která v roce 2021 vypadla ze sněmovny, když nepřekročila potřebnou pětiprocentní hranici hlasů.
„Mám komentovat každou blbinu, kterou Andrej Babiš vypustí z úst? ČSSD doplatila na kolaboraci s jeho hnutím, ODS ho jako lídr Spolu porazila ve volbách a porazíme ho i v dalších volbách,“ uvedl k tomu pro Aktuálně.cz Kupka.
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