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Domácí

Rekordy ve středu padly po celém Česku. Strážnice hlásí 41 stupňů

ČTK

Teplotní rekord pro středeční den překonalo 156 z víc než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku, což je 91 procent. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu za celou dobu své existence.

Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Ilustrační foto. Foto: Shutterstock
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Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Řekla to ve středu Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

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Středeční nejvyšší teploty až na výjimky naměřily stanice na jižní a střední Moravě. V Přerově bylo 39,5 stupně, v Lednici o desetinu stupně méně. Většina stanic naměřila teploty nad hranicí takzvaného supertropického dne, což je 35 stupňů Celsia. O něco chladněji bylo jen na západě a severu Čech. Ve čtvrtek se mají vedra zmírnit.

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Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock

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