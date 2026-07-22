Rekordní podvod za 46 milionů má první důsledky. Ředitelka hradecké Správy nemovitostí rezignovala

Ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) Jaroslava Bernhardová po podvodu ve firmě za 46 milionů korun ve středu rezignovala. Na facebooku to uvedli primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) a královéhradečtí Piráti.
Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně SNHK. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku.
Událost v příspěvkové organizaci města primátorka označila za mimořádně závažnou. "Chápu obavy, rozhořčení i otázky, které to mezi lidmi vyvolává. Mou zásadní prioritou od chvíle, kdy jsem se o případu dozvěděla, je zjistit, jak k němu mohlo dojít, a zajistit, aby se podobná situace neopakovala," uvedla primátorka.
Dodala, že koordinuje další postup města a že si vyžádala důkladné prověření okolností i plán dalších opatření. Systém SNHK podle mluvčí radnice předpokládal při odesílání peněz kontrolu více lidmi.
Za důležité primátorka označila vyvození personálních důsledků. "Ředitelka Správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti," uvedla primátorka. Dodala, že město zahájilo kontrolu finančních, bezpečnostních a kontrolních procesů ve Správě nemovitostí.
"Prověřujeme také jejich nastavení v dalších městských organizacích. Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit," uvedla Springerová s tím, že město rozšíří školení a trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
Piráti, jejichž náměstek primátorky Pavel Vrbický má mimo jiné na starosti Správu nemovitostí, uvedli, že Bernhardová se na podvodu nijak nepodílela. "Jako ředitelka ale nese manažerskou odpovědnost. Její rezignaci vnímáme jako jediný možný logický krok. Momentálně probíhá hloubková kontrola, která má objasnit, jak k celé situaci došlo," uvedli Piráti.
Opoziční hnutí Rozvíjíme Hradec, v jehož čele stojí senátor a hradecký zastupitel Jan Holásek, na facebooku uvedlo, že zastupitelé k věci nemají přes opakované žádosti informace. "Ztráta 46 milionů korun, za kterou je plně politicky zodpovědná primátorka Springerová (HDK+TOP09) a její náměstek Vrbický (Piráti), není jen číslo.
Jsou to peníze, které mohly jít na opravy ulic, školy, školky, sport nebo bezpečnost. Současné vedení města se může vymlouvat na podvodníky. Jenže občany zajímá hlavně jedna věc: kdo měl nastavit systém tak, aby k něčemu takovému vůbec nemohlo dojít," uvedlo Rozvíjíme Hradec.
Zaměstnankyně podvodníkům poslala provozní peníze organizace bez vědomí vedení správy, kolegů a města, a to více transakcemi v několika dnech. Převody podle mluvčí radnice na první pohled nevyvolaly podezření. Běžný chod Správy nemovitostí útok podvodníků neomezil.
Policie zatím k případu uvedla, že prošetřuje oznámení o převedení desítek milionů korun z účtu veřejné organizace na Hradecku na různé bankovní účty. "Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až desetiletý trest odnětí svobody," uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Oběť podle ní zřejmě uvěřila falešné legendě.
SNHK se například stará o městské byty, domy a nebytové prostory, provozuje plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště. Loni měla výnosy 224 milionů korun. Z toho příspěvek od města činil 141 milionů korun. Organizace loni zaměstnávala v průměru 118 lidí.
Mohlo by vás také zajímat: Jak zářící Nosková s Muchovou porazily nabručeného Babiše. A do čeho by se měl pustit Turek
České dráhy zrušily tendr na až 90 nových vozů pro rychlost 230 kilometrů za hodinu
České dráhy (ČD) zrušily loni v srpnu vypsaný tendr na až 90 nových vagonů pro rychlost 230 kilometrů za hodinu. Předpokládaná hodnota zakázky byla kolem osmi miliard korun. Jediná nabídka, která do soutěže přišla, byla od konsorcia Siemens Mobility a Škoda Group, které nabídlo cenu 8,36 miliardy korun.
Fialovo poprvé. Expremiér otestoval „nutellovou“ hru, ukázal i záběry. Zkuste ji také
Bývalý premiér a poslanec Petr Fiala (ODS) možná překvapil nejednoho voliče občanských demokratů – poprvé si zahrál videohru. Nejde ovšem o žádný velký titul jako GTA nebo Kingdom Come, ale kultovní Sokoban. Přesněji jde o její variaci, kterou vyvinula redakce Aktuálně.cz. Čím se liší od předlohy? Hráči ovládají virtuálního „Fialu“ a posouvají obří Nutelly. Expremiér ukázal, jak se mu zadařilo.
"Red Bull ničí jezdce." Největší česká závodní akademie sází na individualitu
Mladé talenty v Red Bullu drtí tvrdé síto, Buggyra chce jít opačnou cestou. Její nová motokárová akademie staví na individuálním rozvoji.
Na vodní hrad Švihov dorazí Landa, Macháček i Xindl X. Jeho bubeník si dá „dvoják“
Jeden z nejmladších hradů v Česku si ve svém sousedství připíše už jedenadvacátý ročník hudebního festivalu Hrady CZ. Putovní akce se tam bude konat v pátek a v sobotu 24. a 25. července a návštěvníkům předvede Vypsanou fixu, Harlej nebo Daniela Landu.
Obhájkyně titulu Bouzková je v Praze ve čtvrtfinále
Obhájkyně titulu Marie Bouzková na tenisovém turnaji na pražské Štvanici porazila 7:5 a 6:4 Američanku Carol Leeovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm může narazit na Terezu Valentovou.