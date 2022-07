Manželka dala nejvíc mateřského mléka. Chtěl také rekord, našel 20 tisíc čtyřlístků

Jaroslav Kosina z jihomoravských Mikulčic již sebral 20 036 čtyřlístků a je v této "disciplíně" českým rekordmanem. Ve své sbírce má i desetilístky a jedenáctilístky. Nyní si navíc připsal další rekord, když v Pelhřimově vytvořil ze čtyřlístků 56metrovou stezku. Kosina věří, že čtyřlístky skutečně přináší štěstí. Tvrdí, že ho ochránily před loňským tornádem na jižní Moravě.

Devětapadesátiletý Jaroslav Kosina začal čtyřlístky sbírat před 26 lety. Jeho tehdejší manželka tenkrát denně darovala přebytek svého mateřského mléka a odevzdala ho tolik, že obdržela certifikát největší dárkyně v Česku. I její soutěživý manžel chtěl být v něčem nejlepší, a když jednou po cestě z práce zahlédl zeleň plnou jetelů, rozhodl se, že to bude právě ve sbírání lístků této byliny.

Během prvních dvou dnů jich nasbíral zhruba 700 a hned zavolal do agentury Dobrý den, která eviduje nejrůznější české rekordy. "Oznámili mi, že rozhodně žádný rekord nemám a že se musím více snažit. Nějaký vězeň totiž chodil sedm let kolem betonové zdi a našel daleko více čtyřlístků než já," vzpomíná Kosina.

Po 26 letech sbírání jich našel přes 20 tisíc a český rekord mu už patří. Na světě však nejlepší není, protože Američan Edward Martin jich sesbíral již 111 tisíc. Kosina tak zatím získal alespoň další zápis do České knihy rekordů, když jeho zalaminované čtyřlístky spojili v jednu dlouhou "stezku", která měřila 56 metrů.

"Chtěl jsem ze čtyřlístků něco udělat, aby v televizi nebylo pořád něco o válce nebo covidu. I za normálních časů tam běží každý den Hitler, kriminálky nebo stupidní seriály," vysvětluje rekordman. Stezka v Pelhřimově už k vidění není, na zahradě tamního Muzea rekordů a kuriozit vydržela jen jeden den.

Část Kosinovy sbírky čtyřlístků zde ale lidé mohou obdivovat i nadále a třeba se jí inspirovat. Když se naposledy objevil v televizi při příležitosti nalezení prvního osmilístku, reportáž o něm viděl i jeho kamarád s dcerou. "Vykašlala se na počítač a začala sbírat taky, což mě strašně potěšilo. To pro mě byla motivace, aby děti nebyly pořád u televize a počítačů, ale začaly mě napodobovat," říká Kosina.

Čtyřlístky sbírá zejména v dubnu a květnu. Ne každý rok se mu ale daří. "Jsou roky, kdy nenasbírám nic, protože to ani nemá cenu, jak jich je málo," popisuje rekordman. Loňský rok byl ale bohatý a dokázal během něj nasbírat přes tři tisíce čtyřlístků, čímž překonal dvacetitisícovou hranici. Po tomto úspěchu si dal letos pauzu. "Moje oči si potřebují odpočinout. Nikoliv od sbírání čtyřlístků, ale od jejich laminování. To je obrovská zátěž pro oči," vysvětluje.

Tipy, kde čtyřlístky sbírat, ale Kosina nemá. Podle něj žádná speciální místa neexistují. "Třeba na 30 metrech čtverečních, kde je samá jatelinka, nemusí být ani jeden. Pak jdete ve městě po chodníku a na sotva 20 centimetrech čtverečních je jich třeba padesát," popisuje s tím, že ani tam, kde se jeden rok urodí desítky čtyřlístků, příští roky nemusí vyrůst ani jediný.

Čtyřlístek provází pověst, že tomu, kdo ho utrhne, přinese štěstí. A podle Kosiny je to skutečně pravda, což dokládá na příběhu svého přítele z jižní Moravy, kde se během loňského června prohnalo tornádo, které zabilo šest lidí a poničilo více než tisíc staveb.

"Krátce předtím jsem dal kamarádovi k padesátinám padesát čtyřlístků pro štěstí a jeho barák tornádo minulo o padesát metrů," popisuje Kosina. I jeho domu se loňské tornádo vyhnulo zhruba o ulici a věří, že před tragédií ho ochránily právě jeho čtyřlístky.

Kosina se živí mimo jiné zprostředkovatelskou činností a pracuje například pro firmy, které prodávají japonské utěrky nebo brněnské sirupy. Přiznává ale, že by byl rád, kdyby se čtyřlístky staly i jeho obživou a mohl se jim věnovat naplno. "Kdybych vyhrál peníze v loterii, to by potom byl fofr. Už nyní se ale můžu klidně nazvat prvním čtyřlístkologem v Česku. Je to skutečná věda," říká.

Natrhané čtyřlístky si schovává. Nejprve je nalepoval izolepou do "bývalé komunistické kroniky", později je začal laminovat, aby si je šlo prohlížet z obou stran a nedrolily se. Právě uchovávání bylin, jejich roztřídění a laminování považuje za vůbec to nejnáročnější na své zálibě.

"To je ta nejhorší práce. Někdy pracuju v roušce a v noci, protože kolem mě nikdo nesmí ani projít. Stačí průvan, kýchnutí nebo zakašlání a lístek se může okamžitě ulomit, jak je jemňounký a citlivý," popisuje Kosina. Navzdory tomu, že jde o náročnou práci, jí však už věnoval stovky hodin a končit s ní podle svých slov neplánuje.