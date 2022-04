Dopravní výzva století. Oprava Barrandovského mostu se může projevit kilometry daleko

Barrandovský most je nejvytíženější dopravní komunikací v Praze i v celém Česku. Denně přes tuto důležitou součást městského okruhu přejede průměrně přes 140 tisíc aut - a to nejen Pražanů, ale také těch, co do metropole přijela odjinud nebo jím jen projíždí. V příštích letech se tato dopravní tepna částečně zaškrtí. Brutalistická stavba otevřená v roce 1988 chátrá a rekonstrukce je nutná. V polovině května začne první etapa, další pak Praha plánuje provést v příštích třech letech.

Náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) rekonstrukci nazývá "stavbou století". "Myslím, že v rámci Prahy se zatím nikdy žádné opravě nevěnovalo tolik úsilí," říká. Zároveň se ale hlavní město zatím ve své historii nemuselo vyrovnávat s takovým omezením plynulosti dopravy - snad jen s výjimkou velkých povodní v roce 2002. Od té doby intenzita dopravy ještě značně narostla.

I přesto, že se podle plánů robustní most nikdy zcela neuzavře a šest z jeho celkem osmi pruhů bude stále v provozu, oprava zásadně sníží dopravní kapacity Prahy. A důsledky se projeví na poměrně velkém území.

"Barrandovský most je jediným mostem pro auta na úseku asi deseti kilometrů řeky. Ve směru na sever mohou řidiči využít až Palackého most, na jihu pak Radotínský most na Pražském okruhu a také most Závodu míru," popisuje souvislosti Zdeněk Lokaj z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického.

"Lze odhadnout, že nejvíce zatížená budou obě nábřeží, tedy jak Strakonická, tak Modřanská, a dále pak ulice vedoucí k mostu, tedy K Barrandovu a Jižní spojka," vyjmenovává. Už nyní patří tyto ulice mezi ty nejvytíženější v Praze. "Ve finále se může stát, že se bude muset most například kvůli nehodě jednosměrně zavřít. V ten moment se to okamžitě začne ucpávat a kolona může vést až do Štěrbohol," varuje dopravní expert. Tato městská čtvrť je přitom od mostu vzdálená více než 12 kilometrů cesty.

První etapa oprav začne v polovině letošního května a měla by být hotová koncem srpna. Opravy se budou týkat nejjižnějších dvou pruhů mostu (čili poloviny směru od Smíchova), zavře se ale také rampa vedoucí na most ze Strakonické ulice. Další tříměsíční etapa začne zase za rok. Stejně dlouho budou trvat opravy i v roce 2024, závěrečná část o rok později zabere 82 dní.

Zatímco třetí a čtvrtá etapa budou podle Technické správy komunikací, která má ulice v metropoli na starosti, kritické ve směru z pravého břehu na levý - čili z Braníku na Smíchov; první dvě etapy zatíží zejména směr z levého břehu na pravý. A to nejen přímo na mostě.

Intenzity dopravy v ulicích kolem Barrandovského mostu za pracovní den v roce 2019:

Ulice Vozidel celkem Barrandovský most 144 023 Strakonická 131 339 Jižní spojka (část Barrandovský most - Braník) 99 680 K Barrandovu 54 638 Modřanská 44 029

Problémy až na magistrále

Experti varují, že se potížím nevyhnou ani řidiči, kteří běžně přes most nebo skrz jeho okolí neprojíždějí. "Dopravní proud se chová jako kapalina, když ho někde zahradíte, pak si začne hledat cestu po jiných trasách," připodobňuje dopravní expert Zdeněk Lokaj.

Komplikace na Barrandovském mostě mohou podle něj způsobit problémy až na Severojižní magistrále nebo v tunelech Blanka městského okruhu a v dalších místech, kde budou řidiči hledat objízdné trasy.

Jaké objížďky budou nejoblíbenější, se snažil magistrát zjistit pomocí dopravních modelů. Velkou roli by měl při první etapě hrát Pražský vnější okruh a dálnice D1. Například řidiči, kteří se budou chtít z Velké Chuchle na samém jihu metropole dostat na Spořilov, by měli nejprve zamířit mimo Prahu směrem na Strakonice, u soutoku Vltavy s Berounkou se napojit na Pražský okruh a až u Modletic přejet na D1 a přes Jižní Město po ní dojet až na Spořilov. Místo deseti kilometrů tak najedou čtyřiatřicet. Přesto by ve výsledku časově měla tato cesta vyjít zpravidla lépe než přes ucpaný Barrandovský most.

Jiní řidiči se zřejmě budou snažit využít objízdnou trasu přes Zbraslav a Libuš. I proto dopravní experti očekávají, že se zbraslavský most Závodu míru ocitne na hraně svých kapacit. Další populární objízdná cesta zřejmě povede přes Smíchov a centrum města k Palackého nebo Jiráskově mostu. "Tyto trasy jsou už v současné době dost vytížené a hlavně ve špičkách jsou těžce průjezdné," upozorňuje Lokaj.

Modely, se kterými experti pracovali, ovšem počítají se stavem až po několika dnech od počátku oprav, kdy si již řidiči otestují, kudy opravovaný most objet. Je tedy možné, že největší dopravní kolapsy čekají Prahu hned v prvním týdnu opravy. Náměstek Scheinherr proto radí motoristům, aby si cestu vždy raději předem naplánovali pomocí navigačních aplikací, které zohledňují aktuální dopravní situaci.

Otočná rampa i záchranáři u mostu

Scheinherr zdůrazňuje, že se Praha na situaci dlouhodobě připravovala. Například tím, že město v posledních letech provedlo několik oprav na možných objízdných trasách a pro příští čtyři roky tam žádné zásahy neplánuje.

Zmiňuje také to, že vůbec poprvé dala Praha při rozhodování o vítězi soutěže na opravu mostu stejnou důležitost času jako ceně. Zatímco dle prvních odhadů měla každá etapa trvat šest nebo i devět měsíců, nyní každá z nich zabere zhruba tři měsíce. Práce navíc mohou probíhat i v noci.

Praha naplánovala několik úprav, kterými chce zabránit ještě větším problémům v dopravě. Řidiči, kteří běžně využívají rampu na Strakonické, budou moct na most vjet nově vybudovanou vratnou "rampou" u smíchovského Lihovaru.

Dopravě do Modřan či Libuše by mělo ulevit dočasné otevření sjezdu z Pražského okruhu do Libušské ulice. Ten je od otevření obchvatu v roce 2010 neprůjezdný a po skončení oprav se opět uzavře. Větší plynulost dopravy v Modřanech a Braníku zajistí podle Scheinherra rozšíření sjezdové rampy z Barrandovského mostu na ulici Modřanská za pomoci provizorní konstrukce.

Město také podalo návrh, aby byla kvůli hrozícímu kolapsu po případné nehodě co nejblíže mostu neustále připravena odtahová služba a záchranáři.

Radši jeďte tramvají

Kdo chce mít ale jistotu, že do práce vždy dorazí včas, měl by podle Scheinherra vsadit na hromadnou dopravu. I přes očekávané komplikace v dopravě magistrát slibuje, že zachování plynulosti MHD je pro město prioritou. "Praha bude muset reagovat na aktuální situaci, a pokud by v některých úsecích docházelo k vyšší koncentraci cestujících, bude nutné zvýšit intenzitu spojů. Naštěstí se do Prahy ještě nevrátili všichni turisti, takže máme určitou část kapacity MHD volnou," říká.

Změny některých linek už Praha naplánovala. Posílení se dočkají tramvaje 2 a 21, které spojují jižní části města na pravém břehu Vltavy se severnějšími částmi na levém břehu. V kritických oblastech také přibude zvláštních pruhů pro autobusy.

