Řekněte, kdo má na zuby. Špidla jako možný „lidový vůdce“ levice

Bývalý premiér Vladimír Špidla připavuje založení Nové sociální demokracie. Plány představuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz
Nejznámější tváří současné levice je nepochybně bývalý premiér a expředseda sociální demokracie Vladimír Špidla, který nedávno oznámil snahu založit stranu s názvem Nová sociální demokracie. Není ale jediný, na levici se pohybují i další lidé, kteří usilují o sjednocení levice pod značkou Progres Kongres. Špidla ale nedominuje „jen“ ve známosti, ale také ve volání po větší „radikalizaci“ levice.
Už když se Aktuálně.cz vydalo loni v létě podívat se na jedno ze setkání Vladimíra Špidly s jeho příznivci, bylo zřejmé, že nechybí energie, naštvanost na současné dění a snaha s tím něco udělat.
„Odbory nezvládly svou úlohu, já si nepamatuji za ty roky žádný pořádný zápas o mzdy nebo pracovní podmínky, snad s výjimkou Škodovky,“ tvrdil na setkání Špidla, podle kterého je třeba bojovat, jít do kolektivních akcí a zápasu. „Je potřeba solidarita a odvaha se mydlit, bez boje, bez konfliktu to není možné,“ pokračoval a dodal, že zaměstnavatelé nebývají „hodní“.
Jinými slovy, Špidla je přesvědčený, že lidé by měli bojovat za své lepší sociální podmínky, což zdůrazňuje i nyní, kdy je při založení Nové sociální demokracie.
„Je nemožné, aby demokraticky byla spravována společnost, která je sociálně tak strašlivě rozdělená jako ta naše. Všechno směřuje k tomu, že to bude ještě horší,“ sdělil Aktuálně.cz s tím, že se ekonomická a politická moc v Česku podle něj koncentruje v úzkých oligarchických skupinách.
„Platí princip, že sytý hladovému nevěří, neví, co to je bát se konce měsíce. Řekněte mi, kdo má na zuby? Když si chcete udělat nějakou výměnu chrupu, tak se pod 100 tisíc korun nedostanete,“ líčí Špidla sociální nerovnosti v zemi.
Na námitku, jestli ale není většina české společnosti ve skutečnosti spokojená, odpovídá kroucením hlavy a tvrzením, že chybí někdo, kdo by jim pomohl nespokojenost ukázat. „Lidé nejsou spokojení, jenom tiše trpí. A jsou v těžkých situacích. Sami se nedostávají do pohybu, tam musí být vždycky nějaká struktura, která to umožní, která to něco formuluje, která má nějakou kapacitu. Pak vznikají hnutí,“ prohlašuje a opakuje svá dřívější slova o z jeho pohledu slabých odborech. „Když se neangažují, nemůžou se mobilizovat,“ míní a dodává, že lidé by se měli víc ozývat.
Je přesvědčený, že v části společnosti „dřímá“ nespokojenost. „Jasně, že jo. Může být spokojeno 600 tisíc lidí, kteří jsou v exekucích? Z nichž znám některé, kteří do toho opravdu vlítli určitou neuvážeností. A ten systém je do té míry odporný, že jim neumožňuje desítky let, aby se z toho dostali,“ kritizuje expremiér.
Jestli od těchto svých slov přejde k činům, a k jakým, se patrně ukáže v příštích měsících. Zatím je svým způsobem na začátku, podílí se na založení nové strany, ale až po registraci někdy v létě a zvolení vedení se činnost strany může naplno rozjet. Následně bude záležet na tom, zda získá podporu veřejnosti a jak bude vypadat její činnost. Vzhledem ke Špidlovým stížnostem na odbory a dřímající nespokojenosti lidí není vyloučeno, že se je pokusí „probudit“.
Aktuálně.cz se i na toto Vladimíra Špidly zeptalo, konkrétně mu položilo otázku, jestli se nestane „lidovým vůdcem“, který bude lidi volat do ulic. „Nevím, jaká bude budoucnost,“ odpověděl mnohoznačně s úsměvem.
Levice je nyní mimo parlament
Mimochodem, sociální demokraté vyšli do ulic naposledy v roce 2017, kdy kritizovali nízké mzdy v České republice. Tenkrát šel v čele průvodu jejich předseda a premiér Bohuslav Sobotka s dalšími členy vedení. Tehdy tvrdili, že protestují proti snaze hnutí ANO, se kterým vládli, dostat do Česka pracující ze zahraničí, což by podle ČSSD snížilo mzdy pro české zaměstnance. Další sociální protesty vypukly až proti vládě Petra Fialy, která nastoupila na konci roku 2021.
Za současné vlády Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, které volila i řada bývalých voličů sociální demokracie, je zatím klid. Levice je po ztrátě voličů mimo parlament a hledá způsob, jak se do něj vrátit. Kromě zmiňované Nové sociální demokracie se o to chce pokusit „stará“ sociální demokracie, která se dříve jmenovala ČSSD a následně se přejmenovala na SOCDEM. V loňských parlamentních volbách ale pod vedením Jany Maláčové, Lubomíra Zaorálka a Jiřího Nedvěda pohořela a spousta členů ji opustila. Zbývající si zvolili za předsedu Nedvěda, který tvrdí, že se snaží o „konsolidaci“ strany.
Děje se tak, ale už také bez Vladimíra Špidly, s kterým Nedvěd najde těžko společnou řeč. „Když se dívám na to personální složení Nové sociální demokracie, tak mi přijde, že to je sociální demokracie pražské kavárny pro pražskou kavárnu, která bude ohlášena v pražské kavárně,“ sdělil Aktuálně.cz nedávno Nedvěd, který narážel na to, že nově vznikající strana uspořádala setkání s novináři v kavárně v hlavním městě.
Špidla ale upozorňuje, že rozhodně nebudou „kavárenskou“ stranou, hodně chce oslovit voliče v regionech, na vesnicích, klasické zaměstnance, střední třídu. Na Nedvědovi a SOCDEM kritizuje jejich volební spolupráci s KSČM a jejich předsedkyní Kateřinou Konečnou v hnutí Stačilo a zdůrazňuje, že „jeho“ strana rozhodně nebude národovecká, jako bylo Stačilo.
Na levici jsou ale další malé strany a hnutí, které se v březnu setkaly na akci s názvem Progres Kongres. Vesměs se hlásí ke klasické západoevropské sociální demokracii a jednoznačně se vymezují jak proti vládní koalici ANO, SPD a Motoristům, tak proti bývalé pětikoalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátům.
„Konzervativní a nacionalistické síly brzdí pokrok, který naše společnost potřebuje. Česká republika si zaslouží být lídrem střední Evropy, moderní, sociálně spravedlivou a ekologicky udržitelnou zemí,“ tvrdí zástupci Progres Kongresu, na jejichž březnovém setkání promluvila jako první Anna Šabatová. „Žijeme v období konzervativní a nacionalistické politiky, která přináší rozvrat veřejných institucí, mezinárodního práva a útočí na různé skupiny obyvatelstva. Na druhou stranu chrání oligarchické struktury, které prorůstají hlouběji do společnosti,“ uvedla na setkání.
Mezi představitele této platformy patří bývalý člen sociální demokracie a expředseda Idealistů Radim Hejduk, se kterým Aktuálně.cz mluvilo po zmiňované akci.
„Snažíme se spojit levici, například Zelené, Volt, Budoucnost či nestraníky, kteří teď nemají politický domov a cítí se progresivně levicoví. Měli jsme plno a chceme naši spolupráci dál rozvíjet do dalších voleb,“ vysvětloval Hejduk, který měl a má názorově blízko třeba zrovna ke Špidlovi a vítá i vznik Nové sociální demokracie. „Je to příležitost, jak dostat další lidi do našeho partnerství v rámci Progres kongresu,“ uvedl a ke Špidlovi se vyjádřil velmi vstřícně.
„S panem Špidlou jsme byli v ČSSD na jedné ideové lodi a myslím, že to bude pokračovat. Pan Špidla je určitě někdo, kdo bude zastřešovat – jak hodnotově, tak ideově a zkrátka tím, co představuje – celý projekt spojení levice v Česku,“ prohlásil Hejduk, podle kterého je šance, že na levici bude existovat jeden společný silný subjekt. „Samozřejmě, pokud se zadaří,“ zdůraznil.