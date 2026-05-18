Přeskočit na obsah
Benative
18. 5. Nataša
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Řehku v čele generálního štábu nahradí Hlaváč, rozhodla Babišova vláda

ČTK

Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč. Návrh ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) dnes schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci po jejím jednání.

Miroslav Hlaváč
Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát první zástupce dosavadního náčelníka Karla Řehky Miroslav Hlaváč.Foto: Říhová Michaela
Reklama

Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku, který by měl skončit na pozici v létě.

Související

"Má obrovské zkušenosti a myslím si, že je to ideální kandidát. V rámci kariérního řádu, když je (Hlaváč) prvním náměstkem stávajícího náčelníka generálního štábu, je to pro mě přirozená volba ," řekl Babiš. Nyní podle něj záleží, zda se s návrhem ztotožní prezident.

Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.

Na pozici prvního zástupce náčelníka generálního štábu působí generálporučík Hlaváč od srpna 2023. V armádě slouží od 80. let a v kariéře zastával řadu velitelských i štábních funkcí, především u dělostřelectva a pozemních sil.

Reklama
Reklama

Hlaváč absolvoval studijní a velitelské kurzy v Česku, Spojených státech, Británii i Nizozemsku. Zkušenosti má také z několika zahraničních operací v Bosně a Hercegovině, Kosovu či Afghánistánu, kde v roce 2011 velel českému provinčnímu rekonstrukčnímu týmu v provincii Lógar. Do hodnosti brigádního generála byl jmenován v roce 2018, o dva roky později získal hodnost generálporučíka.

Zůna seznámil s možnými kandidáty na nového šéfa armády prezidenta v dubnu. Pavel začátkem května poté novinářům řekl, že pokud splní dotyčný kritéria, nemá důvod ho neakceptovat. Tehdy také uvedl, že každý z navrhovaných kandidátů splňoval kritéria.

Podle dřívějších informací webu Seznam Zprávy byli kromě Hlaváče mezi kandidáty velitel Velitelství pro operace Václav Vlček nebo velitel vzdušných sil Petr Čepelka. Dalším byl podle serveru brigádní generál a velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.

"Zůna předložil nějaké kandidáty, my jsme o tom diskutovali a je pravda, že na to měl jiný názor. Ministr Zůna hlasoval proti, ostatní členové vlády hlasovali pro," řekl Babiš.

Reklama
Reklama

Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN) ve vyjádření, které má ČTK k dispozici, uvedl, že navržení Hlaváče je silným signálem kontinuity, odbornosti a jasného směru pro další rozvoj Armády České republiky. "Jako zástupce současného náčelníka generálního štábu je s chodem armády úzce obeznámen a může navázat na dlouhodobě rozpracované priority bez nutnosti zásadních systémových změn," dodal.

Podle Fleka bude pro další fungování armády zásadní nastavení dobré komunikace mezi náčelníkem generálního štábu a ministerstvem obrany, stejně jako pokračování dosavadní kvalitní spolupráce s výborem pro obranu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění, rozsudek je na spadnutí

Bývalý poslanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Devětadvacetiletý muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou sundal kondom, i přes její nesouhlas. Feri odmítl, že by si při styku prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu, není vyloučené, že by v pondělí mohly zaznít závěrečné řeči.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama